Украина будет развиваться по "стагнационному сценарию", пока не определится c "вектором" - эксперт

Украина будет развиваться по "стагнационному сценарию", пока не определится геополитически относительно своего дальнейшего развития.

Такой прогноз дал на 2013 год заместитель генерального директора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко на пресс-конференции сегодня.

Эксперт заметил, что сегодня не определено окончательно, в каком векторе будет развиваться страна - в европейском или евразийском, и именно этот выбор будет влиять на то, по какому пути пойдет государство – демократическому или по пути авторитаризма.

По его словам, пока перспектива эволюции политического режима является неопределенной: "мы имеем диапазон от существования относительно демократического режима, который существовал до 2010 года, до момента президентских выборов или установления жесткого авторитаризма".

"Сегодня мы имеем дело со стагнационным сценарием, когда, в принципе, значительных изменений не происходит. С одной стороны, власть продолжает проевропейскую риторику, продолжает делать вид, что они имплементируют законодательство к европейским стандартам, и все такое. С другой стороны, будет усиливаться контроль над общественными процессами и для этого будет задействоваться вся судебная и правоохранительная составляющая", - заметил эксперт.

Ю.Якименко считает, что эти два направления будут совмещаться до момента геополитического определения. И после определения интеграции будет выбрано лишь одно направление развития страны.

В исполнительной власти эксперт прогнозирует дальнейшую концентрацию власти у президента и его окружения. "Правительство все больше будет играть сугубо технологическую роль, потому что правительство уже давно работает без собственной программы, и оно программируется с Банковой", - заметил он. Для парламента Ю.Якименко прогнозирует осложнение законодательной работы. "Конфликт между большинством и оппозицией будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку не снят главный раздражитель - это проблема политических заключенных", - сказал он. В самой оппозиции, по словам эксперта, будут развиваться процессы, связанные с будущими президентскими выборами 2015 года.

Эксперт прогнозирует, что власть и в дальнейшем будет использовать судебную и правоохранительную системы для своих целей, в том числе и для удержания "стабильности силовыми методами".

Не исключает Ю.Якименко и роста протестных настроений в обществе по причинам действий власти, которые касаются каждого гражданина, - в сферах фискальной политики, банковской деятельности и тому подобное.

"В итоге - на протяжении года не будет достаточно серьезных изменений, но в случае определения дальнейшего развития властью ситуация может начать изменяться, и достаточно быстро", - подытожил эксперт.

Эксперт Центра Разумкова Михаил Пашков заметил, что сегодня Украина находится в транзитной зоне между Европейским Союзом и Таможенным союзом. При этом он считает, что Россия будет делать все возможное, включая энергетическое, экономическое, гуманитарное давление, чтобы склонить Украину именно к интеграции в ТС.