Доверие украинцев к институтам власти самое низкое в Европе

По показателям доверия к институтам власти Украина, по данным Европейского социального исследования, занимает последние места среди европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола «Перспективы модернизации в Украине и тенденции изменений общественного сознания» сообщил заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук Евгений Головаха.

Таким образом, отметил он, в 2011 году доверие украинцев к парламенту составило 1,99 балла по 10-бальной шкале (последнее место среди 26 европейских стран), доверие к судебно-правовой системе составило 2,26 балла (последнее место), доверие к милиции – 2,5 балла (последнее место).

По доверию к политикам (1,85 балла) Украина опережает только Грецию, а по доверию к политическим партиям (1,99 балла) опережает только Грецию и Хорватию и размещается на одном уровне с Болгарией.

Сравнение четырех волн исследования показывает, что самые высокие показатели уровня доверия к государственным институтам были в 2005 году, а самые низкие – в период кризиса 2009 года.

Кроме того, в исследовании отмечается, что показатели доверия тесно связаны с показателями уровня удовлетворенности граждан. Так, в 2011 году украинцы были наименее всего довольны жизнью, если сравнить с гражданами 26 европейских стран (4,82 балла по 10-бальной шкале).

Также украинцы чувствуют себя наименее счастливыми (5,86 балла), в недовольстве деятельностью правительства (2,25 балла) и состоянием экономики (2,25 балла) хуже украинцев чувствовали себя только греки.

В то же время Е.Головаха выразил убеждение, что недоверие украинцев к реформам в стране значительно худший фактор. «Не так недоверие к власти, а хуже то, что стране так и не удалось, невзирая на множество декларативных заявлений, разработать реальную программу реформ», - сказал он.

Институт социологии НАН Украины принимает участие в международном сравнительном проекте «Европейское социальное исследование» с 2005 года. Всего было проведено 4 волны опросов (2005, 2007, 2009 и 2011 гг.). Каждый раз было опрошено около 2000 респондентов по выборке, представляющей взрослое население Украины.