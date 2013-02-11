Анонс на 12 февраля

* Состоится открытое заседание рабочей группы по реализации Национального проекта «Открытый мир», посвященное планам реализации проекта в 2013 году. Модератор мероприятия: Юрий Гусев, директор департамента национальных проектов Госинвестпроекта. Участники: члены рабочей группы - представители центральных и местных органов власти, украинского и зарубежного бизнеса, отраслевые эксперты.

* Состоится пресс-брифинг в рамках круглого стола «Политика в области энергоэффективности и повышение осведомленности общественности: ответственность и сотрудничество». Организаторы: Европейско-Украинское энергетическое агентство и посольство Великобритании в Украине. Участники: Дэйв Янг, председатель совета Европейско-Украинского энергетического агентства; Вальтер Треттон, руководитель отдела программ внешней помощи в сфере энергетики, транспорта и окружающей среды Представительства ЕС в Украине; Саймон Смит, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании; представитель Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Круглый стол будет проходить с 9-00 и открыт для участия прессы.

* Пресс-конференция на тему: «Сокровища древнего Киева: магниты для туристов». Участники: директор общественного музея «Замковая гора», кандидат исторических наук Сергей Климовский; независимый исследователь истории Киева Ольга Козловская. Приглашены: научный сотрудник Института археологии НАН Украины Виталий Козюба; исследователь истории Киева Михаил Кальницкий.

* В Апелляционном суде г. Киева состоится рассмотрение апелляционной жалобы заместителя председателя Партии "Батьківщина", председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, народного депутата Украины Григория Немыри на решение Подольского суда от 5 декабря 2012 года.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие во встрече с представителями ИТ-компаний.

* Состоится брифинг и.о.директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгения Перебийноса по актуальным вопросам внешней политики.

* Экономический совет общественных организаций и ассоциаций бизнеса УСПП подведет итоги социально-экономического развития Украины в 2012 году и определит главные приоритетные задачи власти на этот год. Будет обсуждаться проект Государственной программы активизации экономики Украины на 2013-2014 годы, рассмотрены предложения промышленно-предпринимательского сообщества к данной Программе. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, президент Академии финансового управления Министерства финансов Украины Татьяна Ефименко и др. Приглашены: министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, министр финансов Украины Юрий Колобов, министр промполитики Украины Михаил Короленко, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, глава НБУ Игорь Соркин, председатель АМКУ Василий Цушко.

* Состоится IV Голландско-Украинский форум по агробизнесу "Доходное производство картофеля в Украине". Организаторы: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», Посольство Королевства Нидерландов в Украине и агентство «AgriEvent». Участники: зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень, президент УКАБ Алекс Лисситса, старший советник по политическим вопросам и торговым связям в аграрном секторе Министерства экономических дел Королевства Нидерландов Питер Ваандрагер, советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов в Украине Эверт Ян Краенбринк, руководитель направления «Фрукты и овощи» Fozzy Group Максим Диденко, президент Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко и др.

* Пресс-конференция на тему: «Как подорожание бензина повлияет на цены?». Участники: президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук, замдиректора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев и начальник отдела ценообразования ННЦ «Институт аграрной экономики» Национальной академии наук Украины Юрий Воскобойник.

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