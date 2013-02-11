Кабмин хочет уполномочить омбудсмена контролировать защиту персональных данных

Кабинет министров предлагает наделить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека полномочиями осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты персональных данных.

Соответствующий проект закона об усовершенствовании системы защиты персональных данных по представлению Министерства юстиции был одобрен сегодня, 11 февраля, на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, законопроект имеет целью привести институционную систему в сфере защиты персональных данных в соответствие с Конвенцией Совета Европы о защите лиц в связи с обработкой их персональных данных и Дополнительным протоколом к ней. В частности, такие изменения призваны обеспечить независимость органа, который будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты персональных данных.

В соответствии с правительственной инициативой, которая будет вынесена на рассмотрение Верховной Рады, таким органом предлагается определить Уполномоченного ВР по правам человека.

В частности, Уполномоченного по правам человека предусматривается наделить полномочиями по проведению плановых и внеплановых проверок владельцев и распорядителей баз персональных данных; направлению представления для принятия им мер по устранению выявленных нарушений законодательства; предоставлению рекомендации в сфере защиты персональных данных.

Также ежегодно Уполномоченный ВР по правам человека будет готовить и представлять ежегодный доклад о состоянии соблюдения законодательства о защите персональных данных в государстве.

Кроме того, этим же законопроектом, правительство будет предлагать передать функции государственной регистрации баз персональных данных Государственной регистрационной службе, а Министерство юстиции будет продолжать выполнять функции главного органа в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты персональных данных.

В случае принятия, закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования.

Как сообщалось, на сегодняшний день центральным органом исполнительной власти по формированию государственной политики в сфере защиты персональных данных является Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных.