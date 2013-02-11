Севастополь 20 февраля посетят министры обороны Украины и России – источник

Севастополь 20 февраля планируют посетить министры обороны России Сергей Шойгу и Украины Павел Лебедев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к командованию Черноморского флота Российской Федерации.

По его словам, министр обороны России посетит Севастополь с рабочим визитом, в ходе которого побывает в штабе ЧФ РФ, на одном из кораблей флота и проведет протокольную встречу с руководством города. Источник добавил, что визит будет носить ознакомительный характер.

Кроме того, по информации источника, планируется, что в этот же день, 20 февраля, в городе будет находиться министр обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 11 февраля, председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир Яцуба на аппаратном совещании в СГГА также сообщил, что в ближайшее время планируется визит в город «крупного руководителя из России». При этом В.Яцуба отметил, что не вправе пока называть имя этого руководителя.