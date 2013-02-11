ТОП-10 (11 февраля)

МВФ поддерживает пересмотр системы налоговых льгот, заявил глава Миндоходов

Украина выступает за единое экономическое пространство между ЕС и ТС, заявил Кожара

Производство автомобилей в Украине упало почти в 6 раз

Польша попросит Еврокомиссию утвердить финансирование ЕАНТК в 4-м квартале

Украина будет развиваться по "стагнационному сценарию", пока не определится c "вектором" - эксперт

Госдолг Украины к концу года составит 38,5% ВВП – проспект эмиссии евробондов

Бюджет Пенсионного фонда утвердили с дефицитом 22 млрд грн

Биржа «Перспектива» будет проводить приватизационные торги

ЕЭС удивлено заявлением Януковича: Украина не обращалась за помощью в газовом споре

Россия стала крупнейшим покупателем золота в мире

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МВФ поддерживает пересмотр системы налоговых льгот, заявил глава Миндоходов

Международный валютный фонд, миссия которого сейчас находится в Украине, поддерживает инициативу Министерства доходов и сбора по инвентаризации системы налоговых льгот и дотаций. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

«Мы заручились поддержкой МВФ и договорились, что в рамках работы миссии технической помощи Фонда возможно плодотворное сотрудничество по формированию четкой программы инвентаризации этих льгот», - процитировала пресс-служба главу Миндоходов Александра Клименко.

Согласно сообщению, Министерством доходов и сбора для пересмотра налоговых льгот в различных отраслях экономики уже проведена серьезная работа.

«Действует рабочая группа, в которую входят представители Минфина, Миндоходов, Минэкономики, Нацбанка», - уточнила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство заявило о желании отменить половину существующих в Украине льгот по налогу на прибыль и НДС.

В ноябре 2012 года Александр Клименко сообщил, что к февралю этого года Госналогслужба, которая вошла в Миндоходов, проанализирует отраслевые льготы.

В сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал поручение проанализировать эффективность налоговых льгот как стимула развития отраслей и реального сектора экономики. По оценкам Минфина, за счет действия налоговых льгот и преференций национальные производители в 2012 году получили дополнительную прибыль около 62 млрд грн, в 2013 году этот показатель достигнет 70 млрд грн.

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Украина выступает за единое экономическое пространство между ЕС и ТС, заявил Кожара

Украина выступает за единое экономическое пространство между Европейским Союзом и Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время своего выступления на Экспертном форуме “Украина-2013”.

“Мы решительно выступаем за единое экономическое пространство между этими двумя мощными экономическими объединениями”, - сказал Л.Кожара.

По его убеждению, в таком пространстве легко найдется место и для Украины.

Л.Кожара считает, что Европейский и Таможенный союзы должны начать переговоры об облегчении торговли.

“У меня вопрос: почему Европейский и Таможенный союзы, которые имеют общую границу и товарооборот в 446 млрд долларов, даже разговор не начинают об облегчении торговли, не говоря уже о полноценной зоне свободной торговли? На мой взгляд, это нонсенс. Выходит, с Японией и Вьетнамом договориться легче, чем с ближайшим соседом?”, - сказал Л.Кожара.

Министр также отметил, что торговые взаимоотношения с Таможенным союзом не являются для Украины вопросом цивилизационного выбора.

“Таможенный союз - это 60 млрд долларов товарооборота. Разве мы можем отказаться от такого мощного рынка?”, - отметил Л.Кожара.

По его словам, в этой связи Украина ведет поиск форм сотрудничества с Таможенным союзом, общей основой которого является предложенная Президентом Украины Виктором Януковичем формула “3+1”.

Л.Кожара напомнил, что уже заключены 2 меморандума с Евразийской экономической комиссией: меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли и меморандум о сотрудничестве по вопросам технического урегулирования. По словам министра, дальнейший формат стороны будут искать в ходе переговоров.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле заявил, что Украина будет максимально использовать преимущества, которые предоставляет углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС и углубленное взаимодействие с Таможенным союзом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что курс Украины на евроинтеграцию является неизменным, но страна не может игнорировать других соседей.

В.Янукович отметил, что Украина не может игнорировать тот факт, что уровень ее товарооборота со странами Таможенного союза составляет более 60 млрд долларов.

В свою очередь Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что одновременное подписание соглашений с Евросоюзом и Таможенным союзом невозможно, поскольку эти соглашения будут противоречить друг другу.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

Вместе с тем, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

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Производство автомобилей в Украине упало почти в 6 раз

Производство автомобилей в Украине в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 82,8% - до 832 единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, объём производства легковых автомобилей в прошлом месяце сократился в 5,4 раза - до 790 единиц с 4 299 единиц в январе прошлого года.

В январе 2013 года производство коммерческих автомобилей составило 14 единиц против 333 единиц в январе 2012 года и на 95% меньше, чем в декабре 2012 года.

Производство автобусов в январе сократилось до 28 единиц с 212 единиц в январе 2012 года.

По данным "УкрАвтоПром", лидер авторынка по итогам 2012 года «Запорожский автомобильный завод» (ЗАЗ) в январе 2013 года простаивал, в связи с чем выпустил лишь 4 автомобиля. В сравнении с январем 2012 года отмечено падение производства в 889 раз. Как сообщал УНИАН, ЗАЗ возобновил производство на прошлой неделе.

Производство легковых автомобилей автокорпорацией «Богдан» в январе 2013 года выросло до 632 единиц с 92 месяцем ранее и полным отсутствием производства в январе 2012 года. Компания "Еврокар" в прошлом месяце сократила выпуск «легковушек» до 154 единиц с 1140 в декабре 2012 года. В январе 2012 года производство составляло 533 легковых автомобиля.

Кременчугский автосборочный завод в прошлом месяце не выпустил ни одного автомобиля.

Как сообщал УНИАН ранее, производство автомобилей в Украине по итогам 2012 года сократилось на 27% до 76 281 штук.

Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей – на 28,6%, до 69 687 штук. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3 235 штук, автобусов – на 10,1%, до 3 359 штук.

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Польша попросит Еврокомиссию утвердить финансирование ЕАНТК в 4-м квартале

Польские власти планируют направить заявку на утверждение финансирования Европейским союзом проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора в 4 квартале 2013 года, если к этому времени будет выполнен ряд условий.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщили в Министерстве регионального развития Польши, отвечая за запрос агентства.

Министерство, которое координирует реализацию проектов, софинансируемых Евросоюзом, назвало среди условий подачи такой заявки получение согласия на публичную помощь от Еврокомиссии и "завершение требуемых административных процедур".

В министерстве заметили, что проект ЕАНТК на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" по итогам последнего пересмотра в конце прошлого года проектов, софинансируемых ЕС, остался в числе тех, кто может получить эти средства.

"Решение об исключении этой инвестиции из упомянутого списка проектов, которые финансирует Евросоюз, может быть принято, если министр экономики выдаст такую рекомендацию. На данном этапе такой позиции нету", - отметили в министерстве.

Согласно списку проектов, которые могут быть профинансированы Евросоюзом в рамках программы "Инфраструктура и окружающая среда", в которую включен проект ЕАНТК, Польша оценивает стоимость строительства всего польского участка в около 440 млн евро.

Как сообщал УНИАН, по данным министерства экономики Польши, ЕАНТК потеряет зарезервированное для проекта в текущем бюджете Евросоюза финансирование в объеме около 120 млн евро, если он не будет реализован до 2016 года.

Международный оператор проекта компания "Сарматия" заявляет, что польское Минэкономики около полугода задерживает подписание международного договора участников создания ЕАНТК, что угрожает реализации этого проекта в ранее запланированные сроки.

Европейский Союз может выделить на ЕАНТК, который предусматривает соединение украинского трубопровода "Одесса-Броды" с польской нефтетранспортной системой, до 25% необходимых средств на работы на территории Польши, если компании "Сарматия" удастся найти остальные 75% финансирования.

Польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк считает, что власти РП, скорее всего, откажутся от проекта. Аналитик назвал «ненужной» достройку «Одесса-Броды» до Плоцка или Адамовой заставы в условиях возможного значительного сокращения прокачки российской нефти через трубопровод «Дружба». «Если всерьез принять российские планы перенаправить нефть, которая транспортируется через Украину, на Северное и Черное море, окажется, что у нас есть большая сеть нефтепроводов через Украину и Беларусь, которая не используется или используется в минимальных объемах», - отметил эксперт.

Справка УНИАН. Международную трубопроводную компанию «Сарматия» создали в 2004 году украинская „Укртранснафта” и польская PERN Przyjazn для развития проекта ЕАНТК, предусматривающего создание маршрута поставок конкурентной для российской каспийской нефти в Европу.

Идея этого проекта возникла еще в начале 1990 годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла бы транспортироваться по этому маршруту в Европу, и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти из-за ее более высокой цены, чем российская.

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Украина будет развиваться по "стагнационному сценарию", пока не определится c "вектором" - эксперт

Украина будет развиваться по "стагнационному сценарию", пока не определится геополитически относительно своего дальнейшего развития.

Такой прогноз дал на 2013 год заместитель генерального директора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко на пресс-конференции сегодня.

Эксперт заметил, что сегодня не определено окончательно, в каком векторе будет развиваться страна - в европейском или евразийском, и именно этот выбор будет влиять на то, по какому пути пойдет государство – демократическому или по пути авторитаризма.

По его словам, пока перспектива эволюции политического режима является неопределенной: "мы имеем диапазон от существования относительно демократического режима, который существовал до 2010 года, до момента президентских выборов или установления жесткого авторитаризма".

"Сегодня мы имеем дело со стагнационным сценарием, когда, в принципе, значительных изменений не происходит. С одной стороны, власть продолжает проевропейскую риторику, продолжает делать вид, что они имплементируют законодательство к европейским стандартам, и все такое. С другой стороны, будет усиливаться контроль над общественными процессами и для этого будет задействоваться вся судебная и правоохранительная составляющая", - заметил эксперт.

Ю.Якименко считает, что эти два направления будут совмещаться до момента геополитического определения. И после определения интеграции будет выбрано лишь одно направление развития страны.

В исполнительной власти эксперт прогнозирует дальнейшую концентрацию власти у президента и его окружения. "Правительство все больше будет играть сугубо технологическую роль, потому что правительство уже давно работает без собственной программы, и оно программируется с Банковой", - заметил он. Для парламента Ю.Якименко прогнозирует осложнение законодательной работы. "Конфликт между большинством и оппозицией будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку не снят главный раздражитель - это проблема политических заключенных", - сказал он. В самой оппозиции, по словам эксперта, будут развиваться процессы, связанные с будущими президентскими выборами 2015 года.

Эксперт прогнозирует, что власть и в дальнейшем будет использовать судебную и правоохранительную системы для своих целей, в том числе и для удержания "стабильности силовыми методами".

Не исключает Ю.Якименко и роста протестных настроений в обществе по причинам действий власти, которые касаются каждого гражданина, - в сферах фискальной политики, банковской деятельности и тому подобное.

"В итоге - на протяжении года не будет достаточно серьезных изменений, но в случае определения дальнейшего развития властью ситуация может начать изменяться, и достаточно быстро", - подытожил эксперт.

Эксперт Центра Разумкова Михаил Пашков заметил, что сегодня Украина находится в транзитной зоне между Европейским Союзом и Таможенным союзом. При этом он считает, что Россия будет делать все возможное, включая энергетическое, экономическое, гуманитарное давление, чтобы склонить Украину именно к интеграции в ТС.

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Госдолг Украины к концу года составит 38,5% ВВП – проспект эмиссии евробондов

Объем государственного долга Украины по итогам 2013 года составит 38,5%, говорится в проспекте эмиссии евробондов Украины, переданном УНИАН.

«В динамике долг Украины в 2011 году составил 35,9% ВВП, в 2012-м – 36,8% ВВП, а в 2013-м, по ожиданиям правительства, вырастет до 38,5% ВВП». При этом общий долг и гарантированный долг вырос почти вдвое – с 18,5 млрд долларов в 2008 году до 38,6 млрд долларов по состоянию на 31 декабря 2012 года», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, по состоянию на 31 декабря 2012 года государственный внешний долг составил 26,1 млрд долл., государственный внутренний долг – 23,8 млрд долл., гарантированный государством долг - 14,5 млрд долл. В гривневом эквиваленте государственный внутренний долг составил 190,3 млрд грн, государственный внешний долг – 208,8 млрд грн, гарантированный государством долг – 116,3 млрд грн. Таким образом, общая сума государственного долга за 2012 год выросла на 8,9%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.

На 31 декабря 2011 года общая сумма государственного долга составляла 59,2 млрд долл., в том числе внешний прямой долг - 24,5 млрд долл., внутренний прямой долг - 20,2 млрд долл., гарантийные обязательства – 14,5 млрд долл.

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Бюджет Пенсионного фонда утвердили с дефицитом 22 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, на сегодня нет никаких причин для задержек в выплатах пенсий и, по мнению руководства Минсоцполитики, проблем не должно возникать и в дальнейшем.

"В январе 2013 года все пенсионные выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме. По состоянию на 11 февраля все пенсии также выплачиваются согласно графикам, в полном объеме. Принятый бюджет Пенсионного фонда дает уверенность в том, что в полном объеме, своевременно и без перебоев будут выплачиваться пенсии и в дальнейшем, в течение всего года", - цитирует пресс-служба Минсоцполитики министра Наталью Королевскую.

В пресс-службе также напомнили, что при министерстве создана рабочая группа, которая должна разработать предложения по совершенствованию пенсионной системы, уменьшению дефицита Пенсионного фонда и обеспечению справедливых размеров выплат, независимо от года выхода на пенсию. Также среди задач рабочей группы - анализ эффективности пенсионной системы и подготовка изменений в пенсионное законодательство.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 февраля ПФУ профинансировал выплату пенсий и денежной помощи в размере 4,66 млрд грн. При этом февральские пенсии военным выплачены в полном объеме – в сумме 1,45 млрд грн.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.

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Биржа «Перспектива» будет проводить приватизационные торги

Фондовая биржа «Перспектива» заключила с Фондом государственного имущества Украины договор на организацию и проведение торгов по продаже пакетов акций акционерных обществ, принадлежащих государству, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

В сообщении также отмечается, что сейчас торги по продаже акций, принадлежащих государству, составляют незначительную долю в применяемых способах приватизации. «Несмотря на важность процесса приватизации для этапа становления национального фондового рынка, уже много лет приватизационные торги не играют значительной роли на биржевом рынке, - отметил председатель биржевого совета "Перспективы" Эдуард Милюшко. - В течение 2010-2012 годов доля приватизационных торгов в общем объеме биржевых торгов акциями колебалась в пределах 0,03-0,40%».

В то же время, по его словам, для ряда украинских бирж организация торгов по продаже пакетов акций, принадлежащих государству, является значимым элементом профессиональной деятельности.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке заявок, клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012).

На начало 2013 года членами биржи являлись 120 торговцев ценными бумагами (17% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).

Биржа «Перспектива» стала девятой фондовой биржей, с которой Фонд государственного имущества Украины заключил договора об организации торгов по продаже пакетов акций, принадлежащих государству.

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ЕЭС удивлено заявлением Януковича: Украина не обращалась за помощью в газовом споре

Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) удивлено заявлением Президента Украины Виктора Януковича о безучастии в газовом споре Киева и Москвы по поводу выставленного «Газпромом» счета в 7 млрд долл.

Согласно сообщению Секретариата ЕЭС, 7 февраля директор Секретариата Янеш Копач направил письмо президенту Украины В.Януковичу, в котором и было выражено «удивление» по этому поводу.

В письме отмечается, что Украина не обращалась к Секретариату с просьбой принять участие в двусторонних переговорах с Россией или о какой-либо другой помощи.

В письме подчеркивается, что Секретариат ЕЭС готов предоставлять экспертную помощь Украине в случае необходимости.

"Секретариат в вашем распоряжении всегда, когда Украина для переговоров захочет привлечь наших специалистов для решения каких-либо проблем", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на пресс-конференции в Вильнюсе Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина не удовлетворена сотрудничеством с Энергетическим сообществом. В частности, он отметил, что за три года своего членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

В конце января «Газпром» выставил Украине счет на 7 млрд долл. за 16,7 млрд кубометров газа, который Украина не закупала в 2012 году. Украина не признает долг, поскольку считает, что своевременно сообщила «Газпрому» о сокращении поставок газа, и закупила, оплатив своевременно, по итогу года 24,9 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому сообществу 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического сообщества являются ЕС, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.

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Россия стала крупнейшим покупателем золота в мире

Варшава. Российская федерация под руководством нынешнего президента Владимира Путина за последние десять лет стала крупнейшим покупателем золота в мире, опередив по объемам покупок вторую крупнейшую мировую экономику - Китай.

Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

"Когда Владимир Путин говорит, что США угрожает мировой экономике, злоупотребляя монопольным положением доллара, он не только говорит. Он делает на это ставку", - отмечает агентство.

По его данным, российский Центробанк за последнее десятилетие закупил 570 тонн золота, что на четверть больше, чем Китай.

"Чем больше золота у страны, тем больше суверенности она получит в случае катаклизма с долларом, евро, фунтом или любой другой резервной валюты", - сказал агентству представитель российской партии власти "Единая Россия" Евгений Федоров.

Агентство назвало удачной выбранную стратегию покупки золота, которое дорожает уже 12 лет подряд, в том числе на 7% в прошлом году.

Согласно консенсус-прогнозу 26 опрошенных Bloomberg аналитиков, к концу текущего года этот металл подорожает до 1825 долл. за унцию с нынешних около 1660 долл.

В тоже время агентство отмечает, что развитые страны за последние десять лет больше продают, чем покупают золота: Швейцария рассталась с 877 тоннами стоимостью около 48 млрд долл., Франция продала 589 тонн, а Испания, Голландия и Португалия продали по более 200 тонн каждая.

"Даже после "рывка" Путина, запасы России в 958 тонн занимают 8-е место в мире... Первое место принадлежит США с 8,134 тыс. тонн, за которыми следует Германия с 3,391 тыс. тонн и МВФ с 2,814 тыс. тонн", - отмечает агентство.

Bloomberg также заметило, что доля золота в российских резервах составляет около 9,5% в то время, как у США, Германии, Италии и Франции этот показатель составляет более 70%.

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