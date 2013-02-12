Янукович едет в Туркменистан. Программа визита

12-14 февраля 2013 года состоится государственный визит Президента Украины Виктора Януковича в Туркменистан.

Об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин, проинформировали УНИАН в пресс-службе Президента.

Во время визита глава Украинского государства проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, посетит Лебапский велаят, где примет участие в мероприятиях по открытию и началу строительства инфраструктурных объектов на территории Туркменистана с привлечением украинских предприятий.

Как отметил С.Лёвочкин, первоочередное внимание в ходе переговоров на наивысшем уровне будет уделено вопросам практической реализации украинско-туркменского сотрудничества, в первую очередь, в торгово-экономической, энергетической, строительной и научно-технической сферах.

Планируется, что по результатам визита будет подписано Совместное заявление об углублении отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Туркменистаном, которое закрепит основные двусторонние договоренности относительно активизации взаимодействия во многих сферах сотрудничества.

Глава Администрации Президента Украины также сообщил, что в рамках визита стороны намерены заключить ряд двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества между Украиной и Туркменистаном, в частности, в нефтегазовой, финансовой, военно-технической, гуманитарной сферах, а также на межрегиональном уровне.