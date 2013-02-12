ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Снижение курса гривны в этом году неизбежно - мнение», в котором пишет: процесс девальвации гривны в 2013 году неизбежен, Украину ожидает умеренный рост инфляции и увеличение дефицита государственного бюджета, прогнозирует директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин…

http://delo.ua/ukraine/snizhenie-kursa-grivny-v-etom-godu-neizbezhno-mnenie-196932/

* * *

Также «Дело» публикует материал «На выселение жителей «хрущевок» не нужно будет согласия 100% владельцев квартир - глава Генплана», в котором пишет: в планах развития Киева нет кардинального расширения его границ, но есть увеличение количества жилья за счет сноса хрущевок…

http://delo.ua/ukraine/na-vyselenie-zhitelej-hruschevok-ne-nuzhno-budet-soglasija-100-vla-196953/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Доходы свели к минимуму» пишет: прожиточный минимум, от которого зависят все основные социальные выплаты, предложено пересматривать каждые три года, а его размер индексировать на фактический уровень инфляции. Эти предложения депутатов фракции "Батькивщина" находят поддержку в Партии регионов, так как потребительский набор занижен на 30%. Но реальность выполнения инициативы будет зависеть от наличия свободных средств в госбюджете…

http://kommersant.ua/doc/2124717

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Бюджет лишился запаса» пишет: правительству с каждым месяцем все сложнее платить по счетам. В Минфине сообщили о рекордном дефиците госбюджета в декабре 2012 года - 12,16 млрд грн - на фоне низких темпов роста доходов общего фонда, годовой план которых не был выполнен на 32,6 млрд грн. Чтобы профинансировать свои социальные обязательства, правительству пришлось практически обнулить остатки гривневых средств на едином казначейском счете - до 0,5 млрд грн. Текущий год будет не менее тяжелым, прогнозируют эксперты, поскольку в условиях низкого экономического роста ожидать снижения фискального пресса не приходится…

http://kommersant.ua/doc/2124721

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Газ для Украины может подешеветь на 100 долларов» пишет: говорят, что трубу уже хотят делить без ЕС. Официально в Кабмине это опровергают…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/konsorcium.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Для налогоплательщиков введут горизонтальный мониторинг» пишет: власть готовит для крупного бизнеса «налоговый» эксперимент…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dlya-nalogoplatelshchikov-vvedut-gorizontalnyy-monitoring.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Кавказ бьет рекорды по потреблению газа и по неплатежам за него» пишет: только Чечня недоплатила «Газпрому», по разным оценкам, от 1,1 млрд до 1,9 млрд рублей...

http://izvestia.ru/news/544766

* * *

Издание «Ведомости» в публикации «Скончался Рем Вяхирев» пишет: долгое время он был первым лицом «Газпрома» и одним из самых могущественных людей России…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8950761/skonchalsya_rem_vyahirev

(УНИАН)