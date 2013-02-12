Совет безопасности ООН сегодня обсудит вопрос о ядерном испытании в Северной Корее

Совет безопасности ООН сегодня планирует обсудить вопрос о ядерном испытании в Северной Корее. Об этом сообщает ВВС Украина.

Как напоминает ресурс, в прошлом месяце СБ ООН ввел дополнительные санкции против Северной Кореи из-за испытания ракеты дальнего действия, которое страна провела в декабре прошлого года.

Южная Корея, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, также созвала экстренное заседание своего Совета национальной безопасности.

Японский премьер-министр Синдзо Абе заявил, что его правительство рассмотрит вопрос о введении собственных санкций против Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН, сегодня Северная Корея официально заявила, что провела успешные подземные испытания компактного ядерного устройства большой разрушительной силы.

"Ядерные испытания были проведены как часть мер по защите нашей национальной безопасности и суверенитета против безрассудной враждебности США, которая нарушила право нашей республики на мирный запуск спутника", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и в 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

Генсек ООН Пан Ги Мун, Великобритания и Япония осудили проведение КНДР ядерного испытания.