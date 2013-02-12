Президент может объявить досрочные выборы, если за 30 дней ВР не возобновит работу - Ковальчук

Заместитель председателя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук не исключает, Президент Украины Виктор Янукович будет вынужден объявить досрочные выборы, если в течение 30 дней Верховная Рада не возобновит свою работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ковальчук заявил сегодня в интервью журналистам в Верховной Раде.

“На сегодняшний день мы понимаем, что у Президента есть право, если в течение 30 дней не будет разблокирована деятельность парламента, объявить о досрочных выборах”, - сказал В.Ковальчук.

“Я думаю, что у Президента не будет на тот момент другого выхода, как воспользоваться этим правом. Потому что отсутствие в стране надлежащей деятельности парламента - это уже не только парламентский, но и политический кризис в стране, который нужно решать, и решать только конституционным способом, то есть путем объявления досрочных выборов”, - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 5 февраля блокируют работу парламента, требуя от большинства и руководства ВР обеспечить персональное голосование.