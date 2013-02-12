ТОП-10 (12 февраля)

Прасолов: меморандум о сотрудничестве с МВФ будет готов к подписанию в конце марта

США требуют от России немедленно снять запрет на импорт американской мясной продукции

Нацбанк в 2012 году сократил активы почти на 6% – до 399 млрд грн

Доля иностранного капитала в украинских банках в 2012 году сократилась до 39,5%

Прасолов надеется, что Украина и ЕС найдут компромисс по вопросу таможенных пошлин

Кабмин возобновил действие соглашения о разделе продукции с компанией Vanco

МВФ прогнозирует рост экономики Украины до 1%

Миссия МВФ рассчитывает вернуться в Украину в марте

НБУ исключил из первой группы банков «ОТП Банк» и «Брокбизнесбанк»

Минфин привлек 92 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 12 февраля

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Прасолов: меморандум о сотрудничестве с МВФ будет готов к подписанию в конце марта

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов прогнозирует, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом по предоставлению кредита будет готов к подписанию в конце марта 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во вторник, 12 февраля, в комментарии журналистам.

Министр также сообщил, что до конца марта т.г. Украину посетит техническая миссия МВФ для обсуждения ряда вопросов.

«Я думаю, что сейчас миссия (работавшая в Украине с 29 января по 12 февраля - УНИАН) вернется в Вашингтон. Она поработает с тем материалом и с теми вопросами, которые мы поставили перед миссией. И я думаю, что через какое-то время, достаточно скоро, приедет еще одна техническая миссия по некоторым темам, которые мы еще решили дообсудить. И потом, насколько я понял, может быть во второй половине марта или к концу марта, приедет еще миссия, и мы будем двигаться более подготовленно с обеих сторон для написания соответствующего меморандума и будем готовить его к подписанию», - сказал И.Прасолов.

Он также отметил, что в ходе переговоров с находящейся в Украине миссией МВФ был достигнут некоторый «прогресс» по вопросу макропоказателей.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

В начале февраля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью телеканалу «Украина» сообщил, что Украине, возможно, удастся достичь договоренности с Международным валютным фондом о получении нового кредита уже до марта.

По словам С.Арбузова, Украина по новой программе ожидает получить по кредиту стэнд-бай 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

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США требуют от России немедленно снять запрет на импорт американской мясной продукции

США призвали Россию немедленно снять запрет на импорт американской мясной продукции и соблюдать обязательства, принятые в прошлом году, когда Россия присоединилась к ВТО, сообщает Газета.RU со ссылкой на Reuters.

«США очень разочарованы тем, что Россия приняла меры по приостановке импорта американского мяса, которое производится по самым высоким стандартам безопасности в мире», — заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак.

США считают, что Россия игнорирует заключения экспертов о безопасности американского мяса и, вместо того, чтобы начать диалог по проблеме, прекратила импорт сырья - с таким заявлением выступили Вилсак и торговый представитель США Рон Кирк.

«Россия проигнорировала тщательные научные исследования, проведенные международной организацией, контролирующей пищевые стандарты — Codex Alimentarius Commission, — которые показали, что корма, содержащие рактопамин, безопасны для животных и людей, потребляющих их мясо. Отказ России принять выводы этой организации поднимает вопросы о ее (России) приверженности быть членом глобальной торговой системы», — говорится в их совместном заявлении.

Россия с 11 февраля ввела практический полный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из США.

По сообщениям Россельхознадзора, с понедельника начинает действовать ограничение на ввоз в Россию замороженных свинины, говядины, мяса индейки, субпродуктов и готовых продуктов из мяса.

С прошлого понедельника также из-за наличия рактопамина действуют ограничения на поставки охлажденного мяса из США. Запрет не распространяется лишь на куриное мясо.

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Нацбанк в 2012 году сократил активы почти на 6% – до 399 млрд грн

Национальный банк Украины в 2012 году сократил активы на 5,85% – до 399,06 млрд грн, сообщил регулятор в прессе.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте снизились в прошлом году на 40,31% – до 60,55 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 13,36%, до 129,39 млрд грн, авуары НБУ в специальных правах заимствования – на 48,95%, до 73 млн грн. Монетарное золото выросло в 2012 году на 13,89% – до 9,18 млрд грн, ценные бумаги Украины – на 37,63% – до 104,57 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам – на 7,84% – до 65,05 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ – на 0,14%, до 16,85 млрд грн.

Обязательства НБУ за отчетный период сократились на 6,17% – до 316,13 млрд грн, в том числе банкноты и монеты в обороте выросли на 6,31% – до 222,79 млрд грн, обязательства перед МВФ сократились на 27,41% – до 55,76 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в 2012 году оставался на уровне 100 млн грн, собственный капитал сократился на 4,61% – до 82,93 млрд грн, резервы переоценки активов и обязательств – на 37,42% – до 47,95 млрд грн, общие и другие резервы выросли в 5,6 раз – до 34,88 млрд грн.

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Доля иностранного капитала в украинских банках в 2012 году сократилась до 39,5%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, за 2012 год количество банков с иностранным капиталом на изменилось, и на конец года составляло 53 банка из 176 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100%-ным иностранным капиталом – 22.

В сообщении указывается, что совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в 2012 году вырос на 1,9% – до 175,204 млрд грн, регулятивный капитал на 0,3% – до 178,909 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, за 2011 год доля иностранного капитала в украинской банковской системе увеличилась на 1,3 п.п. – до 41,9%.

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Прасолов надеется, что Украина и ЕС найдут компромисс по вопросу таможенных пошлин

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов надеется, что в ближайшее время Украина и Европейский Союз найдут компромисс по вопросу пересмотра таможенных пошлин в рамках ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Сегодня-завтра в Брюсселе будут проходить переговоры о том, как мы будем работать в направлении согласования этой 371-й тарифной линии... Я думаю, что мы найдем компромисс с Европейским Союзом и думаю, что у нас все будет нормально», - сказал И. Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в ближайшее время намерены договориться о сокращении перечня позиций для дальнейших двусторонних переговоров, которые Киев заявил для пересмотра импортных пошлин при торговле со странами ВТО.

Суть компромисса, который ожидается достичь, заключается в том, что стороны из перечня позиций определят группу основных, и именно по ней начнут непосредственно переговоры, сообщил УНИАН источник в правительстве.

Напомним, Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение 2-х месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Президент Литвы Даля Грибаускайте 6 февраля заявила, что инициатива Украины по поводу пересмотра пошлин может стать препятствием для подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ, которое ожидается в ноябре 2013 г.

На переговоры по пересмотру пошлин получены 32 заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.

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Кабмин возобновил действие соглашения о разделе продукции с компанией Vanco

Кабинет министров возобновил действие соглашения о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, с компанией Vanco.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабинета министров №58 от 11 февраля 2013 года.

«Отменить распоряжение Кабинета Министров Украины от 21 мая 2008 года № 740 «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря", - говорится в документе.

Тем самым Кабмин возобновил действие распоряжения №828 от 3 октября 2007 года «О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые добываются в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Как ранее сообщал УНИАН, 30 января 2013 года министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков сообщил журналистам, что Стокгольмский арбитраж в конце декабря 2012 года утвердил мировое соглашение между Vanco и государством Украина, отметив, что в процессе заключения данного соглашения никаких переуступок прав и обязанностей не было.

Стокгольмский арбитражный суд отказался комментировать мировое соглашение между Украиной и компанией Vanco, ссылаясь на конфиденциальность информации.

В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska, которую контролируют в равных долях Vanco International, ДТЭК, Shadowlight Investments Limited бизнесмена Евгения Новицкого, а также компания Integrum Technologies Limited.

Напомним, что 25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska прекратили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры с целью мирного урегулирования спора по Соглашению о разделе продукции.

В июле 2011 года правительство обнародовало распоряжение от 11 апреля 2011 г. об одобрении Кабинетом министров Мирового соглашения между государством Украина и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции поручено определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения.

Кроме того, комиссии поручено после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма решения на согласованных условиях обеспечить внесение изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd согласно Мировому соглашению.

14 января 2013 года комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение крупнейшему энергохолдингу Украины ДТЭК на приобретение компании Vanco Ukraine (Британские Виргинские острова).

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МВФ прогнозирует рост экономики Украины до 1%

Экономический рост Украины в 2013 году, при отсутствии корректировки экономической политики, составит до 1% при значительном дефиците счета текущих операций, что оставит Украину уязвимой в случае негативного развития событий.

Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда, завершившей свою работу в Украине, Кристофер Джарвис. Текстом заявления располагает агентство УНИАН.

“Перед Украиной стоят серьезные вызовы. Во второй половине 2012 года в результате ухудшения условий торговли и неопределенности на мировых финансовых рынках экономическая активность резко затормозилась. Кроме того, в 2012 году резко вырос дефицит счета текущих операций и ухудшился баланс фискальных счетов. Большой объем дотаций на газ и отопление для населения продолжает давить на бюджет Украины и ее платежный баланс. При отсутствии корректировки экономической политики, наш прогноз на 2013 год предполагает темпы экономического роста на уровне до 1% и большой дефицит счета текущих операций, что оставит Украину уязвимой в случае негативного развития событий», - цитирует представительство МВФ заявление К.Джарвиса.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, которая работала в Украине с 29 января, завершила переговоры с представителями органов власти в Украине и продолжит изучать вопрос о возможности предоставления Украине кредита.

12 февраля с представителями миссии встретился премьер-министр Украины Николай Азаров. Во время встречи стороны отметили прогресс в переговорном процессе.

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Миссия МВФ рассчитывает вернуться в Украину в марте

Миссия Международного валютного фонда рассчитывается вернуться в Киев в марте для продолжения дискуссии относительно новой программы сотрудничества. Об этом сказано в заявлении главы миссии МВФ Кристофера Джарвиса, текстом которого располагает УНИАН.

“Мы достигли значительного прогресса в достижении взаимопонимания с властями Украины относительно политики, которая обеспечит сокращение дефицита бюджета и дефицита счета текущих операций, увеличения резервов, создания новых рабочих мест и обеспечения общего экономического роста. Однако важные вопросы экономической политики остаются открытыми… Мы рассчитываем вернуться в Киев в марте для продолжения дискуссии», - говорится в заявлении К.Джарвиса.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, которая работала в Украине с 29 января, завершила переговоры с представителями органов власти в Украине и продолжит изучать вопрос о возможности предоставления Украине кредита. Вместе с тем, глава миссии МВФ спрогнозировал, что экономический рост Украины в 2013 году, при отсутствии корректировки экономической политики, составит до 1% при значительном дефиците счета текущих операций, что оставит Украину уязвимой в случае негативного развития событий.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

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НБУ исключил из первой группы банков «ОТП Банк» и «Брокбизнесбанк»

Национальный банк Украины исключил из первой группы банков по объему активов на 1 января 2013 года «ОТП Банк» и «Брокбизнесбанк», сообщил регулятор на своем официальном сайте.

Согласно отчетности банков Украины на 1 января 2013 года, размещенной на сайте НБУ, в группу крупнейших банков вошли 15 банков с активами более 20 млрд грн: «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Проминвестбанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Дельта Банк», «ПУМБ», «Надра», «Сбербанк России», «УкрСиббанк», «Альфа-Банк», «Финансы и кредит», «Укргазбанк».

«ОТП Банк» и «Брокбизнесбанк» отнесены ко второй группе банков, в которую входят 20 банков с активами от 5 до 20 млрд грн.

На 2013 год Нацбанк изменил требования к размеру активов банков группы «крупнейшие», сохранив их для остальных групп. Так, если в 2012 году для того, чтобы банк попал в группу «крупнейшие», его активы должны были превышать 15 млрд грн, в 2013 году - более 20 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 января 2013 года активы «Брокбизнесбанка» составляли 16,928 млрд грн. В тоже время активы «ОТП Банка» превышали 20 млрд грн и на 1 января достигли 20,315 млрд грн., но в группу «крупнейшие» банк все же включен не был.

В состав этой группы помимо находящихся там банков включен «Банк 3/4», ранее находившийся в третьей группе.

В третью группу вошли 25 банков, в четвертую — 115.

Справка УНИАН. На 1 января 2013 года 176 банков включены в государственный реестр банков Украины и имеют государственную лицензию, в т.ч. 53 банка — с иностранным капиталом. На 1 января т.г. активы банков составили 1127,2 млрд грн, обязательства — 957,9 млрд грн, капитал — 169,3 млрд грн. Чистая прибыль банковский системы за 2012 год составила 4,9 млрд грн.

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Минфин привлек 92 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 12 февраля

Министерство финансов Украины во вторник, 12 февраля, привлекло в государственный бюджет 92,013 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин удовлетворил 6 и 8 заявок, поданных на приобретение 2-летних валютных госбумаг, доходность установлена на уровне 8,1%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 1 заявку (на сумму 50 млн грн) на гривневые бумаги со сроком обращения 1 год, 1 заявку (объемом 10 млн грн) на 3-летние гривневые ОВГЗ и 1 небольшую заявку (объемом 30 тыс. долл.) на 3-летние валютные госбумаги.

Индексированные трехлетние ОВГЗ инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин, 5 февраля, привлекло в госбюджет 159,98 млн грн и 76,42 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Минфин в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ.

Согласно графику на текущий месяц, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

Справка УНИАН. По состоянию на 12 февраля объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 199,142 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 114,898 млрд грн, в собственности банков - 70,461 млрд грн, нерезидентов - 4,984 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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