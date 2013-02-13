ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «На три с плюсиком. Оценка работы экономического блока Кабмина в январе-феврале 2013 года» пишет: экспертный совет delo.ua оценил инициативы органов власти на предмет их полезности и последствий для малого и среднего бизнеса, равноудаленного от основных политических сил…

http://delo.ua/businessman/na-tri-s-pljusikom-ocenka-raboty-ekonomicheskogo-bloka-kabmina-v-197047/

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Также «Дело» в публикации «Новый акциз меняет «лицо» украинского фондового рынка» пишет: брокеры меняют тарифную политику, «мусорные» бумаги перетекают на биржи, а некоторые фондовые площадки даже слухи стали связывать с новыми собственниками…

http://delo.ua/finance/novyj-akciz-menjaet-lico-ukrainskogo-fondovogo-rynka-197032/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Противостояние на месте», в котором пишет: в Киеве завершилась работа миссии Международного валютного фонда. По ее итогам было заявлено, что украинская экономика уязвима. Серьезность ситуации подчеркивается тем, что во время работы миссии в Киев приехал первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон. Возобновление сотрудничества с фондом потребует от украинских властей радикальных решений - если Киев согласится повысить цены на газ и начнет переход к плавающему курсу гривны, подписание нового соглашения с фондом может состояться уже в марте…

http://www.kommersant.ua/doc/2126201

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сведбанк очищается», в котором пишет: финучреждение продало портфель кредитов розничных заемщиков на 2,84 млрд грн всего за 167 млн грн. Покупателем выступила факторинговая компания "Вектор Плюс", которая перепродала половину портфеля коллектору "Кредитные инициативы". Эксперты называют эту сделку крупнейшей на коллекторском рынке, а Сведбанк вынужден был дешево продать активы, чтобы закрыть розничный бизнес в Украине…

http://www.kommersant.ua/doc/2126189

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«Сегодня» в публикации «На капитальный ремонт дорог Киева нужно 20 миллиардов гривен» пишет: дорожное покрытие столицы уже отработало 2-3 срока службы…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Na-kapitalnyy-remont-dorog-Kieva-nuzhno-20-milliardov-griven.html

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Также «Сегодня» в публикации «Все возможные варианты снятия блокады Верховной Рады» пишет: регионалы грозят перевыборами, а эксперты говорят о силовом сценарии…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Vse-vozmozhnye-varianty-snyatiya-blokady-Verhovnaya-Rady.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Прохоров готовит лагеря для мигрантов» пишет: «Гражданская платформа» Михаила Прохорова будет бороться за создание специальных лагерей (кампусов) для мигрантов, где их должны принудительно адаптировать к жизни в России. Такое положение содержится в разрабатываемой сейчас миграционной доктрине партии…

http://izvestia.ru/news/544832

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Также «Известия» в публикации «За каждый год переработки россиянам прибавят по 6% пенсии» пишут: а минимальный трудовой стаж для получения пенсии увеличат не до 35, а до 15 лет…

http://izvestia.ru/news/544844

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«Ведомости» в публикации «Газпром» за год подешевел на треть» пишут: концерн стал одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире, подсчитали аналитики UBS…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9021381/novyj_antirekord_gazproma

(УНИАН)