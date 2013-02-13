Анонс на 13 февраля

13.02.13 * Заседание Кабинета министров Украины * Круглый стол: "Развитие трудового потенциала как фактор экономического роста" * Пикет прокуратуры Киева защитниками Гостиного Двора

* Заседание Кабинета министров Украины. Брифинги вице-премьер-министра Александра Вилкула, вице-премьер-министра Константина Грищенко, председателя Госслужбы по лекарственным средствам Алексея Соловьева, председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских. * Рабочая поездка народных депутатов - членов Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в Чернобыль. В повестке дня заседания - состояние выполнения Общегосударственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. * Круглый стол на тему: "Развитие трудового потенциала как фактор экономического роста Украины". * Пикет прокуратуры Киева защитниками Гостиного Двора с требованием немедленно прекратить любые работы на объекте. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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