Беларусь хочет урегулировать спорные вопросы с ЕС «без диктата и давления»

Минск. Беларусь выступает за урегулирование всех спорных вопросов в белорусско-европейских отношениях «путем спокойного диалога, без диктата и давления».

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 12 февраля во время встречи в Тбилиси с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле и заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид.

«Не изоляция, а ангажированность в европейский интеграционный процесс может помочь нашей стране стать демократической», - цитирует В.Макея пресс-служба МИД Беларуси.

В ходе встречи глава белорусского внешнеполитического ведомства высказался «за дальнейшее вовлечение Беларуси в европейские интеграционные процессы, что отвечало бы интересам как Беларуси, так и Европейского Союза».

Как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, В.Макей также принял участие в пленарном заседании второго раунда неформальных министерских диалогов «Восточного партнерства».

«Он выступил за соблюдение основополагающих принципов «Восточного партнерства», учет интересов всех стран-партнеров, дальнейшее наполнение этой инициативы конкретным практическим содержанием. Белорусской стороной был внесен ряд конкретных предложений в отношении процесса подготовки к Вильнюсскому саммиту, включая формирование списка приоритетных стратегических проектов и укрепление бизнес-измерения «Восточного партнерства», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по информации МИД Беларуси, В.Макей встретился с Президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Он поблагодарил главу грузинского государства за поддержку, которую Грузия оказывает Беларуси на международной арене, в том числе в рамках «Восточного партнерства», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, советник Президента Литвы по иностранным делам Йовита Нелюпшене 18 января заявила, что Литва во время своего председательства в ЕС во второй половине этого года не планирует приглашать в Вильнюс на саммит инициативы "Восточное партнерство" представителей белорусских властей.

Справка УНИАН. В настоящее время под визовые и экономические санкции ЕС подпадают 243 белорусских чиновника, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Беларуси В.Макей.