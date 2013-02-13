Украина и Туркменистан подписали восемь двусторонних документов

Ашхабад. Во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Туркменистан государства подписали восемь двусторонних документов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, стороны подписали совместное заявление об углублении отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Туркменистаном. Основная цель заявления - подтвердить заинтересованность обеих держав в укреплении украинско-туркменских отношений, их дальнейшем развитии по всем направлениям и сферам, которые представляют взаимный интерес. В документе подчеркивается стремление сторон к дальнейшей интенсификации политического диалога, в том числе на наивысшем уровне. Также выражается намерение осуществлять тесное взаимодействие на международной арене, в частности в рамках ООН и других глобальных и региональных международных организаций, в том числе по вопросам укрепления суверенитета, независимости и территориальной целостности государств.

Также подчеркивается фундаментальное значение сотрудничества в торгово-экономической сфере, выражается стремление к укреплению экономических связей в соответствии с принципами равноправия и взаимной выгоды. Особое значение стороны придают углублению сотрудничества в топливно-энергетической, финансовой, транспортной, промышленной сферах.

Стороны отмечают важность развития сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности в сферах образования и науки, здравоохранения, медицины и спорта.

Кроме того, подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2013 год. Программа предусматривает укрепление отношений между внешнеполитическими ведомствами Украины и Туркменистана. Стороны намереваются проводить консультации для налаживания эффективного развития украинско-туркменских двусторонних отношений, осуществлять взаимодействие и оказывать поддержку в рамках международных организаций.

С целью дальнейшего углубления сотрудничества подтверждена договоренность о проведении консультаций по тематике международных отношений, сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Также предусматривается осуществление сотрудничества по консульским вопросам, учебе и повышению квалификации дипломатических кадров.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании между ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и Государственным концерном «Туркменгаз». Цель подписания Меморандума – активизация двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Документ предусматривает развитие дальнейшего сотрудничества на договорной основе.

Также подписано Соглашение о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Украины и Национальным олимпийским комитетом Туркменистана. Соглашение заключается с целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития олимпийского движения, достижения высоких результатов в спорте. Документ определяет формы двустороннего сотрудничества, в частности организацию спортивных соревнований, сборов на территориях двух стран, обмен тренерами, спортсменами, медицинским и спортивным персоналом, приглашениями для участия в конгрессах, конференциях, семинарах и курсах.

Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины и Государственным комитетом Туркменистана по спорту.

В Соглашении закрепляется возможность поддерживать и развивать сотрудничество между соответствующими организациями и заведениями двух держав в сфере физической культуры и спорта. В частности, проведение двусторонних и многосторонних спортивных соревнований, мероприятий и фестивалей, учебно-тренировочных сборов.

Документом предусматривается сотрудничество в развитии национальных видов спорта, организация взаимных встреч и семинаров по вопросам спортивной науки, а также проведение консультаций спортивных организаций двух держав по вопросам выполнения положений Международной конвенции борьбы с допингом в спорте и взаимодействии со Всемирным антидопинговым агентством.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством финансов Туркменистана относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Меморандумом предусматривается развитие дружественных отношений и сотрудничества между Украиной и Туркменистаном в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, во время визита главы Украинского государства подписано Соглашение между Киевской областной государственной администрацией и Одесской областной государственной администрацией Украины и Хякимликом Ахалского велаята Туркменистану о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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