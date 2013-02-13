Анонс на 14 февраля

* Глава КГГА Александр Попов ознакомится с ходом строительства участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от станции «Ипподром» до станции «Теремки». На выездном совещании также будут присутствовать: начальник КП «Киевский метрополитен» Владимир Федоренко, ген.директор ПАО «Киевметрострой» Владимир Петренко, директор ГП «Проектный институт «Укрметротоннельпроект» и директор Дирекции строительства метрополитена Александр Охотников.

* Во главе с председателем Киевской городской государственной администрации Александром Поповым состоится заседание Комитета по экономическим реформам по теме: «Состояние реформирования сферы предоставления административных услуг во исполнение требований Закона Украины «Об административных услугах» в Киеве».

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «О состоянии выполнения в 2012 году мероприятий по повышению безопасности атомных станций».

* Пресс-конференция на тему: «Как обеспечить прозрачность и контроль законности, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств?». Организатор - «Международный центр перспективных исследований». Участники: Виталий Мельничук, вице-президент инвестиционной компании «Кинто», зам.председателя Счетной палаты Украины (1997-2005), модератор; Виктор Чумак, председатель Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией; Роман Магута, председатель Счетной палаты, Алексей Хмара, президент Transparency International Украина; Ильдар Азизуллин, старший аналитик Международного центра перспективных исследований.

* Пресс-конференция на тему: «Газовый вопрос: весенние риски и перспективы». Участники: директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

* Круглый стол на тему: "Социальный диалог в Украине: миф или реальность?". Мероприятие состоится при участии Федерации работодателей Украины, Федерации профессиональных союзов Украины, Министерства социальной политики Украины. Будет презентовано учебное пособие «Социальный диалог в государственном управлении», подготовленное специалистами Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и Федерацией работодателей Украины.

* На Официальном веб-портале ФПУ состоится интернет-конференция на тему: «Что для Вас означает понятие «социальная справедливость», существует она в Украине?"

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Правительственный законопроект «О ​​внутренней торговле» - признак непрофессионализма или преступление?». Кабинет Министров Украины делает вторую попытку внести на рассмотрение ВРУ проект Закона «О внутренней торговле», который по мнению участников пресс-конференции ведет к монополизации рынка внутренней торговли, повышению потребительских цен, уничтожению малого и среднего бизнеса, коррупции. Общественные объединения предпринимателей Украины требуют привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших противоправное бездействие при подготовке этого проекта, исключить как его рассмотрение в КМУ, так и повторное представление этого законопроекта в ВРУ. Участники: Яна Беркут, "Лига предпринимателей Кривого Рога" (Кривой Рог); Леонид Запорожец, Черкасский городской профсоюз работников торговли, общественного питания и услуг (Черкассы); Владимир Иваницкий, ОО "Союз малого и среднего бизнеса "Альтернатива", председатель Координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины (Калуш); Владимир Коляка, ОО "Ника" (Запорожье); Валентина Коробка, Вольный профсоюз предпринимателей Украины (Киев); Александр Супрунюк, Хмельницкая облорганизация "Общество предпринимателей "Край" (Славута) ( ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-134-93-70. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между УСПП и Реформаторским клубом, в рамках которого стороны будут совместно работать над развитием партнерских отношений между властью и бизнесом. Участники: президент УСПП, ​​народный депутат Украины Анатолий Кинах, президент Реформаторского клуба Искандер Хисамов, вице-президент Клуба Александр Ильчук, член Совета Клуба, председатель Наблюдательного совета ЗАО «Производственная сеть Днепр» Иван Самойдюк, член Клуба, директор компании «ELKO Kiev» Анжелика Рубежова, вице-президент УСПП, ​​основатель компании «МТ-Инвест» Мирослав Табахарнюк, ректор Киевского университета рыночных отношений Владимир Черевань и др.

* В Украине с визитом будет находиться член Европейской Комиссии по морским делам и рыболовству Мария Даманаки. Во время визита планируется провести ряд встреч для обсуждения вопросов сотрудничества в Черноморском регионе в сфере морских дел и рыболовства. В Киеве, М.Даманаки проведет встречу с Премьер-министром Украины Николаем Азаровым, министром экологии Олегом Проскуряков, министром инфраструктуры Владимиром Козаком, зам.министра иностранных дел Андреем Олефиров и председателем Государственного агентства рыбного хозяйства Виктором Дронюком.

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