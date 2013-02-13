ТОП-10 (13 февраля)

Азаров предлагает «нестандартные меры» для решения проблем в Украине

Group DF вернула контроль над венгерским газовым трейдером Emfesz

«Нафтогаз» и «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках газа в Украину

Украина и Туркменистан подписали восемь двусторонних документов

Государство компенсирует инвесторам проценты по кредитам на арены к Евробаскету-2015

Украина будет участвовать в тендерах по развитию нефтегазовых месторождений в Туркменистане

ЕС и США начинают переговоры по унификации торговых правил

Россия в 2012 году недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за снижения экспорта газа

Россия намерена увеличить производство сжиженного газа и либерализировать его экспорт

Обрушение панелей в машинном зале ЧАЭС не привело к повышению радиационного фона – источник

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Азаров предлагает «нестандартные меры» для решения проблем в Украине

Правительство работает над вопросом о сокращении дефицита государственного бюджета на 2013 год и увеличении валютных резервов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров, комментируя результаты переговоров с миссией МВФ.

«Сегодня правительство разрабатывает решения, которые обеспечат сокращение дефицита бюджета и дефицита счета текущих операций, увеличение валютных резервов, а также сохранение, а главное - создание новых рабочих мест», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров с миссией МВФ было найдено взаимопонимание того, что для разрешения проблем в Украине необходимо принимать «нестандартные меры».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля глава миссии Международного валютного фонда, завершившей свою работу в Украине, Кристофер Джарвис заявил, что экономический рост Украины в 2013 году, при отсутствии корректировки экономической политики, составит до 1% при значительном дефиците счета текущих операций, что оставит Украину уязвимой в случае негативного развития событий.

Напомним, государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 29,833 млрд грн больше, чем за 2011 год. Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год планировался в размере 38,807 млрд грн.

Золотовалютные резервы НБУ за 2012 год сократились на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. – до 24,546 млрд долл.

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Group DF вернула контроль над венгерским газовым трейдером Emfesz

Венгерский Регистрационный суд своим решением от 11 февраля 2013 года зарегистрировал компанию Mabofi, входящую в группу компаний Group DF, единственным акционером венгерского газового трейдера компании Emfesz Ltd.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Group DF.

Согласно сообщению, судебное решение принято вслед за решением Верховного суда Венгрии, который в прошлом году подтвердил, что бывший директор компании Emfesz Иштван Гоци не имел надлежащих полномочий для продажи в апреле 2009 г. швейцарской компании «Росгаз» 100% акций Emfesz, принадлежащих компании Mabofi.

«Гоци намеревался продать Emfesz компании «Росгаз» в мае 2009 года за 1 долл. США. Структура собственности «Росгаза» остается неизвестной по сегодняшний день. В результате этой мошеннической сделки Emfesz, в прошлом – крупнейший в Венгрии независимый дистрибьютор газа, потеряла свои газовые лицензии и сейчас находится на грани банкротства», - сказано в сообщении.

«Мы удовлетворены тем, что после продолжительных судебных тяжб, право собственности Group DF в отношении Emfesz восстановлено. Мы предпримем все необходимые шаги для восстановления активов этой компании, которая ранее являлась крупным венгерским газовым трейдером и дистрибьютором, и будем инициировать уголовное преследование лиц, задействованных в этой схеме», - цитирует пресс-служба члена совета группы Group DF Роберта Шетлер-Джонса.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2009 году Иштван Гоци, руководитель Emfesz, не поставив в известность истинного хозяина, заключил сделку и продал её швейцарской компании Rosgas A.G. за 1долл. 100% акционерного капитала Emfesz в момент сделки находилось во владении холдинга Mabofi Holdings Limited, которой руководил украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В феврале 2012 года Верховный суд Венгрии подтвердил законность решений, принятых ранее судом первой инстанции и Апелляционным судом о незаконности продажи компании Emfesz швейцарской фирме RosGas AG за 1 доллар, которую пытался совершить бывший директор Emfesz Иштван Гоци.

Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг Emfesz, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений группу Ostchem Holding.

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«Нафтогаз» и «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках газа в Украину

Ашхабад. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Ашхабаде министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

"Был подписан меморандум между компаниями НАК “Нафтогаз Украины” и “Туркменгаз” о развитии сотрудничества в нефтегазовой отрасли. А именно - это и возобновление поставок газа в Украину и в страны Европы, и разведка месторождений на территории Туркменистана.

Говоря о том, по какому маршруту может осуществляться поставка туркменского газа в Украину, Э.Ставицкий отметил: “У нас есть газопровод, который идет по северной части Туркменистана и по России. Мы об этом говорили. Мы договорились сначала с нашими коллегами из Туркмениста, а затем будем договариваться дальше”.

“Давайте дождемся, чтобы наши специалисты изучили эти вопросы, а затем ответим на этот вопрос”, - подчеркнул Э.Ставицкий.

Он также отметил, что вопрос об объемах возможной поставки туркменского газа в Украину будет решен позднее.

Говоря о том, когда может быть реализован этот проект, Э.Ставицкий отметил: “Стороны обменяются визитами, где и будет вырабатываться стратегия по развитию этих направлений”.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля начался государственный визит В.Януковича в Туркменистан.

Во время визита 12-14 февраля глава украинского государства проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангули Бердимухамедовым, посетит Лебапский велаят, где примет участие в мероприятиях по открытию и началу строительства инфраструктурных объектов с привлечением украинских предприятий.

12 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане и Исламской Республике Афганистан Валентин Шевалев сообщил журналистам, что во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Туркменистан стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между НАК "Нафтогаз Украины" и государственным концерном «Туркменгаз».

"Это серьезный документ... Сотрудничество между "Туркменгазом" и "Нафтогазом" направлено на сотрудничество над новыми технологиями, над тем, чтобы помогать", - подчеркнул В.Шевалев.

В связи с этим посол отметил, что Туркменистан вышел на четвертое место в мире по запасам газа и это дает возможность проводить необходимые исследования.

Он отметил, что это уже третий визит В.Януковича в Туркменистан.

Напомним, что 4 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и посол Туркменистана в Украине Нурберды Аманмурадов обсудили возобновление поставок природного газа из Туркменистана в Украину.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики, а также участие украинских специалистов в энергетических проектах Туркменистана.

Страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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Украина и Туркменистан подписали восемь двусторонних документов

Ашхабад. Во время визита Президента Украины Виктора Януковича в Туркменистан государства подписали восемь двусторонних документов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, стороны подписали совместное заявление об углублении отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Туркменистаном. Основная цель заявления - подтвердить заинтересованность обеих держав в укреплении украинско-туркменских отношений, их дальнейшем развитии по всем направлениям и сферам, которые представляют взаимный интерес. В документе подчеркивается стремление сторон к дальнейшей интенсификации политического диалога, в том числе на наивысшем уровне. Также выражается намерение осуществлять тесное взаимодействие на международной арене, в частности в рамках ООН и других глобальных и региональных международных организаций, в том числе по вопросам укрепления суверенитета, независимости и территориальной целостности государств.

Также подчеркивается фундаментальное значение сотрудничества в торгово-экономической сфере, выражается стремление к укреплению экономических связей в соответствии с принципами равноправия и взаимной выгоды. Особое значение стороны придают углублению сотрудничества в топливно-энергетической, финансовой, транспортной, промышленной сферах.

Стороны отмечают важность развития сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности в сферах образования и науки, здравоохранения, медицины и спорта.

Кроме того, подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2013 год. Программа предусматривает укрепление отношений между внешнеполитическими ведомствами Украины и Туркменистана. Стороны намереваются проводить консультации для налаживания эффективного развития украинско-туркменских двусторонних отношений, осуществлять взаимодействие и оказывать поддержку в рамках международных организаций.

С целью дальнейшего углубления сотрудничества подтверждена договоренность о проведении консультаций по тематике международных отношений, сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Также предусматривается осуществление сотрудничества по консульским вопросам, учебе и повышению квалификации дипломатических кадров.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании между ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и Государственным концерном «Туркменгаз». Цель подписания Меморандума – активизация двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Документ предусматривает развитие дальнейшего сотрудничества на договорной основе.

Также подписано Соглашение о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Украины и Национальным олимпийским комитетом Туркменистана. Соглашение заключается с целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития олимпийского движения, достижения высоких результатов в спорте. Документ определяет формы двустороннего сотрудничества, в частности организацию спортивных соревнований, сборов на территориях двух стран, обмен тренерами, спортсменами, медицинским и спортивным персоналом, приглашениями для участия в конгрессах, конференциях, семинарах и курсах.

Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины и Государственным комитетом Туркменистана по спорту.

В Соглашении закрепляется возможность поддерживать и развивать сотрудничество между соответствующими организациями и заведениями двух держав в сфере физической культуры и спорта. В частности, проведение двусторонних и многосторонних спортивных соревнований, мероприятий и фестивалей, учебно-тренировочных сборов.

Документом предусматривается сотрудничество в развитии национальных видов спорта, организация взаимных встреч и семинаров по вопросам спортивной науки, а также проведение консультаций спортивных организаций двух держав по вопросам выполнения положений Международной конвенции борьбы с допингом в спорте и взаимодействии со Всемирным антидопинговым агентством.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством финансов Туркменистана относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Меморандумом предусматривается развитие дружественных отношений и сотрудничества между Украиной и Туркменистаном в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, во время визита главы Украинского государства подписано Соглашение между Киевской областной государственной администрацией и Одесской областной государственной администрацией Украины и Хякимликом Ахалского велаята Туркменистану о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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Государство компенсирует инвесторам проценты по кредитам на арены к Евробаскету-2015

Государство компенсирует частным инвесторам проценты по кредитам на строительство мультифункциональных арен к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в среду.

По его словам, основная нагрузка по созданию спортивной инфраструктуры будет лежать на частных инвесторах.

А.Вилкул напомнил, что общая сумма частных инвестиций в строительство с нуля 6 мультифункциональных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Львове, Харькове и Одессе составит более 4 млрд грн.

«Инвесторы берут на себя полностью финансирование создания мультифункциональных арен. Схема следующая - 25% вкладывает частный инвестор, 75% - будет кредитование банком. При этом на данное кредитование государство поможет компенсировать проценты», - сказал А.Вилкул.

Он уточнил, что в течение 5 лет инвестор возвращает тело кредита, а государство полностью компенсирует проценты.

Вице-премьер-министр добавил, что сегодня ведутся переговоры об условиях кредитования с государственными и частными банками.

«Я уверен, проценты будут ниже рыночных», - сказал он.

По данным вице-премьер-министра, государство профинансирует подготовку инфраструктуры к чемпионату в размере около 7 млрд грн, около 1,4 млрд грн будет вложено в благоустройство городов и подготовку дорог

А.Вилкул напомнил, что помимо арен для чемпионата будет создано 5 тренировочных площадок в Харьковской, Львовской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также тренировочные комплексы в Крыму, Карпатах и Киеве.

Планируется, что чемпионат посетит не менее 12 млн болельщиков из-за рубежа.

Как сообщал УНИАН, в декабре в 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

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Украина будет участвовать в тендерах по развитию нефтегазовых месторождений в Туркменистане

Украина будет принимать участие в открытых тендерах по развитию нефтегазовых месторождений в Туркменистане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Ашхабаде министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

“Наши коллеги, так как и мы, проводят открытые тендеры, и мы будем принимать участие в этих открытых тендерах», - сказал он.

Он отметил, что Украина ожидает, что это увеличит товарооборот между двумя странами.

Напомним, 12-14 февраля 2013 года Президента Украины Виктор Янукович пребывает с государственным визитом в Туркменистане.

В рамках визита стороны намерены заключить ряд двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества между Украиной и Туркменистаном, в частности, в нефтегазовой, финансовой, военно-технической, гуманитарной сферах, а также на межрегиональном уровне.

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ЕС и США начинают переговоры по унификации торговых правил

ЕС и США начинают переговоры по унификации торговых правил. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в совместном заявлении президента США Барака Обамы, президента Европейского Совета Германа Ван Ромпоя и президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, распространенном сегодня.

“Мы, лидеры Соединенных Штатов и Европейского Союза, рады объявить, что, базируясь на рекомендациях рабочей группы высокого уровня ЕС-США по вопросам занятости и роста..., Соединенные Штаты и Европейский Союз будут инициировать внутренние процедуры, необходимые для начала переговоров о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве”, - говорится в заявлении.

Цель такого партнерства, как уточнили в пресс-службе Еврокомиссии, заключается не только в уменьшении торговых тарифов и открытии рынков инвестиций, услуг и государственных закупок, но и в унификации технических стандартов.

Стороны ожидают, что новое соглашение даст возможность увеличить ВВП ЕС на 0,5%, а ВВП США - на 0,4% к 2027 году.

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Россия в 2012 году недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за снижения экспорта газа

Бюджет России в 2012 году недополучил несколько десятков миллиардов рублей из-за снижения экспорта газа, однако в ближайшие десятилетия спрос на газ будет расти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«В прошлом году из-за снижения экспорта газа российский бюджет недополучил десятки миллиардов рублей», - сказал В.Путин. В тоже время он подчеркнул, что наращивание и диверсификация поставок российского газа на мировые рынки является очень важным вопросом для России.

В.Путин заявил, что, по всем оценкам, в предстоящие два десятилетия глобальный спрос на газ будет только расти, прежде всего в азиатских странах.

«Я думаю, что и в Европе будет расти, особенно в связи с отказом некоторых ведущих европейских развитых стран от использования атомной энергии», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В январе Министерство энергетики РФ сообщило, что общий объем добычи природного газа в стране сократился на 2,2% в 2012 г. - до 655 млрд куб. м, в то время как добыча газа «Газпромом» снизилась на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продажи российского газа за рубеж в 2012 г., главным образом в Европу и страны бывшего СССР, уменьшились на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» ранее сообщал о снижении объемов продаж в Европу на 10% в 1-й половине 2012 г. и сокращении на 29% объемов продаж в страны бывшего СССР.

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Россия намерена увеличить производство сжиженного газа и либерализировать его экспорт

Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и поэтапно либерализировать его экспорт.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Для развития этой отрасли следует создать все условия, речь идет о необходимости продумать возможную поэтапную либерализацию экспорта сжиженного природного газа», - сказал В.Путин.

По его словам, этим вопросам надо заниматься последовательно и предметно, так как в противном случае этот рынок отойдет конкурентам.

«Все большее значение будет приобретать сжиженный природный газ, сегодня доля нашей страны в мировых поставках сжиженного природного газа составляет всего 3,6%», - сообщил он.

По мнению российского президента, для создания современных мощностей по производству СПГ России потребуется до десяти лет, так как это очень трудоемкий проект.

В свою очередь, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин обратился к руководству РФ с просьбой рассмотреть возможность либерализации экспорта СПГ с шельфовых проектов.

«Такие объемы не могут быть реализованы на внутреннем рынке, поэтому мы просим поставить вопрос о либерализации экспорта газа, в данном случае речь идет о сжиженном газе», - сказал И.Сечин. По его словам, почти половина запасов «Роснефти» на шельфе приходится на газ.

Как известно, по российскому законодательству экспортировать природный газ имеет право только компания «Газпром». В Минэнерго ранее сообщали о возможности экспорта СПГ российской компанией «НОВАТЭК» – крупнейшего независимого производителя природного газа в Российской Федерации.

Справка УНИАН. Российский газовый монополист компания "Газпром" в 2013 году ожидает рост экспорта газа в Европу до 151,8 миллиарда кубометров, в страны СНГ и Балтии - до 74,5 миллиарда кубометров. Кроме этого, "Газпром" в 2013 году ожидает рост добычи газа на 1,8% - до 495,7 миллиарда кубометров, в 2014-2015 годах - 518 миллиардов кубометров.

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Обрушение панелей в машинном зале ЧАЭС не привело к повышению радиационного фона – источник

Обрушение нескольких подвесных бетонных панелей в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС не привело к эвакуации персонала и повышению радиационного фона.

Об этом УНИАН сообщил источник на Чернобыльской АЭС.

«Эвакуации не было, работа на станции идет в обычном режиме. Радиационный фон в пределах нормы», - сказал источник.

В то же время он отметил, что сотрудники французских строительных компаний были эвакуированы, поскольку они работали в непосредственной близости от четвертого энергоблока.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

"Эта конструкция не является ответственной строительной конструкцией объекта "Укрытие". Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации согласно технологическому регламенту объекта "Укрытие" нет", – сообщили в администрации станции.

"Изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС, в зоне отчуждения нет. Пострадавших нет", – заверили на АЭС.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС стала снежная перегрузка.

На Чернобыльской АЭС создана комиссия для расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала второй очереди блока Г.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.



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