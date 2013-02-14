ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Иностранцы потеряли интерес к страховому рынку Украины» пишет: страховые и перестраховочные платежи украинским страховщикам от нерезидентов в 2012 году, по предварительным данным, составили около 450 млн гривен, что на 34% меньше, чем в 2011 году…

http://delo.ua/finance/inostrancy-poterjali-interes-k-strahovomu-rynku-ukrainy-197176/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: в Украине стало одним банком больше, а еще одному потребовалась помощь акционеров» подает основные финансовые новости за 13 февраля…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-v-ukraine-stalo-odnim-bankom-bolshe-a-esche-197190/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Восточные хитрости», в котором пишет: Украина ищет новые аргументы для того, чтобы добиться уступок от России на переговорах о создании газотранспортного консорциума и снижении цены газа. 13 февраля НАК "Нафтогаз Украины" подписала соглашение с "Туркменгазом" о закупках и добыче газа в Туркмении. Таким образом украинская сторона пытается поставить "Газпром" перед выбором: или пропустить более дешевый туркменский газ по своей территории, или снизить цену для Украины. Убедить Россию пойти на это будет крайне сложно, и лучше было бы добиваться пересмотра нынешних газовых соглашений в суде, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2126733

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Время лечит», в котором пишет: премьер-министр Николай Азаров поручил правительству проконтролировать введение лицензирования импортных лекарств. Премьер заявил, что это обеспечит пациентам «качественное и доступное лечение», обвинив при этом противников лицензирования в «саботаже и спекуляциях». Однако эксперты уверены: теперь лекарства станут доступными не для всех и дорогими…

http://www.kommersant.ua/doc/2126405

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«Сегодня» в публикации «Украинцев пугают дорогим и некачественным бензином» пишет: с введением пошлины на импортные нефтепродукты бензин в Украине будет намного дороже и более плохого качества, считают эксперты…

http://www.segodnya.ua/economics/avto/Ukraincev-pugayut-dorogim-i-nekachestvennym-benzinom.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинские аферисты за 2000 долларов предлагают должность в МММ» пишет: мошенники пытаются обмануть и без того пострадавших вкладчиков. МВД рекомендует не сообщать свои данные…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Na-vkladchikah-MMM-nazhivayutsya-menee-izvestnye-moshenniki.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Рейтинги «большой тройки» выведут из моды» пишет: вокруг «большой тройки» рейтинговых агентств снова разгорелся скандал. И если США удастся подтвердить несостоятельность этих международных аудиторов, то велика вероятность изменения правил их работы до полного реформирования данной сферы. Украина не сможет остаться в стороне от рейтинговой истории…

http://economics.unian.net/rus/news/157262-reytingi-bolshoy-troyki-vyivedut-iz-modyi.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Россия согласилась отдать Байконур» пишет: готовящееся соглашение с Казахстаном подразумевает поэтапный вывод объектов космодрома из аренды РФ и их совместное использование…

http://izvestia.ru/news/544925

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Также «Известия» в публикации «Минпромторг фиксирует миллиардные убытки госкорпораций» пишут: усилия властей РФ по формированию жизнеспособных и экономически эффективных структур в таких стратегических отраслях, как авиа- и судостроение, пока не принесли особых успехов. Проанализировав ситуацию в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), Минпромторг констатировал убыточность компаний и направил соответствующий отчет в правительство. К примеру, вместо 2 млрд рублей прогнозной прибыли ОСК по итогам 2012 года получит убыток в 6 млрд рублей…

http://izvestia.ru/news/544922

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«Ведомости» в публикации «Свиньи и птицы разоряют производителей» пишут: снижение импортных пошлин обрушило оптовые цены на мясо, а рост цен на зерно увеличил его себестоимость…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9070891/svini_i_pticy_razoryayut_proizvoditelej

(УНИАН)