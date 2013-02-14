Американская торговая палата: ассоциация с ЕС - ключевой фактор для притока инвестиций

Ключевым фактором привлечения значительного объема инвестиций в Украину станет подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, когда Украина получит прямой доступ к крупнейшему рынку мира – рынку Евросоюза. Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

«После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина получит прямой доступ к крупнейшему рынку мира – рынку Евросоюза, и это станет ключевым фактором для инвесторов, которые сегодня не видят оснований для развития производственных мощностей здесь. Пока всем всего хватает – существующий рынок сбыта покрыт, - отметил он.- Но покажите инвестору, что вы можете стабилизировать гривню, преодолеть отрицательное сальдо внешнеторгового баланса и к тому же заручиться вхождением в зону свободной торговли с ЕС – и все, интерес инвесторов к Украине как к динамично развивающемуся рынку уже обеспечен».

При этом Х.Зукоски подчеркнул, что одной из основных сфер, куда, в случае подписания Соглашения, начнут вкладывать быстрее всего, будет аграрное производство. «Как только появится рынок ЕС – не сомневайтесь, начнем инвестировать в аграрное производство как сумасшедшие. Причем как в сырьевое производство, так и в переработку», - отметил глава Американской торговой палаты.

Он также назвал условия, при которых объем инвестиций уже в краткосрочной перспективе может сравняться с тем объемом, который Украина привлекла за все годы независимости. В числе ключевых задач, по словам Х.Зукоски, - подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, реализация перечня уже заявленных реформ, а также упорядочение системы государственных финансов, что, несомненно, удастся сделать в тесном контакте с Международным валютным фондом. «При соблюдении всех условий объем инвестиций в ближайшие пять лет может с легкостью сравняться с общим объемом инвестиций, который Украина привлекала в течение 20 прошедших лет. Вот вам домашнее задание: возьмите и посчитайте, сколько денег было вложено в экономику страны за два десятилетия. А потом представьте, что такую же сумму можно с легкостью привлечь уже в краткосрочной перспективе», - сказал Х.Зукоски

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 4,319 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 8,9% меньше показателя за аналогичный период 2011 года (4,742 млрд долл.). По данным Госстата, общий объем внесенных с момента инвестирования в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 1 октября 2012 года составил 52,674 млрд долл., что на 5,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года и в расчете на одного украинца составляет 1 157 долл. При этом в 2013 году, по прогнозам экспертов, приток прямых иностранных инвестиций не превысит 5 млрд долларов.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика в интервью «Президент Американской торговой палаты: Подпишите соглашение с ЕС, и в Украину начнут инвестировать как сумасшедшие».