Анонс на 15 февраля

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Аудиовизуальным правообладателям задолжали 150 млн гривень роялти за кабельную ретрансляцию. Кто должен платить?». Организатор - «Ассоциация «АРМА-Украина». Спикеры: директор «АРМА-Украина» Роман Семешко, продюсеры, авторы, представители ОКУ, Ассоциации AGICOA (Женева, Швейцария). Вопросы: Почему в Украине до сих пор большинство правообладателей не получают роялти за ретрансляцию произведений в кабельных сетях? Кто должен платить роялти за ретрансляцию фильмов, фонограмм и исполнений в кабельных сетях: кабельные операторы, телекомпании или дистрибьюторы? Принятие единых четких правил по выплате роялти за все виды ретрансляции на аудиовизуальном рынке Украины (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (050)353-78-69. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Решит ли Украина в нынешнем году проблему газоснабжения? Итоги недели". Участники: политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, руководитель энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар; независимый эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

* Круглый стол на тему: "Изменения в законодательстве о защите персональных данных: достижения, проблемы и пути их преодоления". Организатор - Украинская ассоциация защиты персональных данных при поддержке Госслужбы Украины по вопросам защиты персональных данных. Приглашены: Наталья Дроздова, юрист ЮФ "Салком"; Николай Ковальчук, председатель Государственной миграционной службы Украины, Юрий Когут, председатель Правления ВОО Украинская ассоциация защиты персональных данных; Валерия Лутковская, Уполномоченный ВРУ по правам человека, Алексей Мервинский, председатель Госслужбы Украины по вопросам защиты персональных данных; Александр Микитюк, член правления ВОО Украинская ассоциация защиты персональных данных; Николай Шевченко, зам.завсекретариата Комитета ВРУ по вопросам науки и образования.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63