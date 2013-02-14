ТОП-10 (14 февраля)

Монетарная база в Украине уменьшилась на 1,4%, денежная масса – выросла на 0,8%

Нацбанк в январе купил ОВГЗ на 7,1 млрд грн

Нацбанк отмечает снижение стоимости гривневых кредитов

Ценным бумагам украинских эмитентов открывают путь на иностранные биржи

"Газпром" отчитался, для кого в 2012 году снизил цены

Работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли в машинном зале ЧАЭС прекращены

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2012 году сократился до 6 млрд долл.

Украина в 2012 году снизила импорт газа в денежном выражении до 14,025 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2012 году вырос до 15,8 млрд долл.

Положительное сальдо внешней торговли услугами за 2012 год уменьшилось до 6,8 млрд долл.

***

Монетарная база в Украине уменьшилась на 1,4%, денежная масса – выросла на 0,8%

Монетарная база в Украине в январе 2013 года уменьшилась на 1,4%, денежная масса – выросла на 0,8%.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«В январе традиционно для первого месяца года произошло уменьшение объема наличности вне банков на 2,6% - до 198,0 млрд грн, что вместе с ростом средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в 8,5 раза (до 4,1 млрд грн) привело к снижению объема монетарной базы на 1,4% - до 251,7 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,8% - до 779,2 млрд грн» - говорится в сообщении.

Объем рефинансирования банков Нацбанком в январе составил 3,7 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составляла 7,66% годовых. В то же время объем мобилизационных операций составил 15,1 млрд грн, а их средневзвешенная процентная ставка - 1,89%.

По информации Нацбанка, общий объем остатков банковских депозитов в январе увеличился на 1,9% - до 578,9 млрд грн. «Это произошло как за счет прироста средств на депозитных счетах физических лиц на 2,4% - до 374,5 млрд грн, так и юридических лиц на 1,2% - до 204,4 млрд грн. В то же время прирост остатков в национальной валюте на 8,2 млрд грн, или на 2,6%, был существенно выше, чем аналогичный показатель в иностранной валюте, объемы по которым увеличились на 2,8 млрд грн, или на 1,1%» - сообщает НБУ.

При этом в Нацбанке отмечают, что расширение депозитной базы способствовало росту корсчетов банков, которые за месяц увеличились на 13% - до 27,9 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками на 1 февраля 2013 года согласно установленным нормативам, составил 19,4 млрд грн, из них на отдельный счет в НБУ было перечислено 6,45 млрд грн.

«Общий объем остатков по кредитам за месяц увеличился на 3,4 млрд грн, или на 0,4% - до 812,7 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным как юридическим, так и физическим лицам, выросли за месяц на 0,4% - до 628,8 млрд грн и 183,9 млрд грн соответственно. В валютной структуре прироста остатков по кредитам преобладали средства, предоставленные в национальной валюте, их объемы в январе выросли на 2,9 млрд грн, или на 0,6%, тогда как в иностранной валюте - на 0,4 млрд грн, или на 0,1%», - указывается в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Справка УНИАН. Монетарная база в Украине в декабре 2012 года выросла на 7,0%, с начала 2012 года – на 6,4% - до 239,9 млрд грн, денежная масса – на 5,8%, с начала 2012 года – на 12,5% - до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 4,5%) – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 3,8%) – до 239,9 млрд грн.

***

Нацбанк в январе купил ОВГЗ на 7,1 млрд грн

Объем приобретенных Национальным банком Украины облигаций внутреннего государственного займа (по номинальной стоимости) в январе составил 7,1 млрд грн против 7,7 млрд грн в декабре 2012 года (в целом за 2012 год — 38,6 млрд грн), сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, операции по продаже из своего портфеля гособлигаций Украины в январе Нацбанк не проводил.

По информации НБУ, в январе от проведения ОВГЗ-аукционов в госбюджет поступило 1,9 млрд грн и 929,7 млн долл. Средневзвешенная доходность ОВГЗ на первичном рынке в январе составила в национальной валюте 12,80%, в долларах США - 7,82%.

Также в Нацбанке сообщили, что в январе Министерство финансов Украины провело выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 2,5 млрд грн с доходностью 14,30% годовых.

В НБУ подчеркнули, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ в прошлом месяце проходили своевременно и в полном объеме и составили 2 млрд грн, в том числе основной долг - 0,8 млрд грн, выплата дохода - 1,2 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 14 февраля 2013 года объем ОВГЗ, которые находятся в обращении, по сумме основного долга составляет 199,162 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 114,898 млрд грн, в собственности банков - 70,468 млрд грн, нерезидентов - 4,984 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

***

Нацбанк отмечает снижение стоимости гривневых кредитов

Национальный банк Украины отмечает, что улучшение ситуации с ликвидностью украинских банков определило снижение стоимости кредитов в национальной валюте.

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Александра Арсенюка, размещенном на сайте НБУ.

А.Арсенюк сообщил, что улучшению ситуации с ликвидностью во многом способствовал прирост депозитов физических лиц, который наблюдается в последние несколько месяцев.

«Третий месяц подряд наблюдается ускорение темпов прироста депозитов населения, объем которых в январе этого года увеличился на 2,4%. Показательно, что темпы прироста вкладов населения в национальной денежной единице были вдвое больше по сравнению с депозитами в иностранной валюте», - отметил А.Арсенюк.

По его информации, среднедневной объем корсчетов банков в январе 2013 года увеличился до 27 млрд грн по сравнению с 23 млрд грн в декабре и 20 млрд грн в ноябре прошлого года.

«Увеличение ликвидности банков соответствующим образом обусловливает уменьшение стоимости ресурсов в экономике. В частности, средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте в январе уменьшилась до 16,5%, тогда как в ноябре она составляла более 23% годовых», - подчеркнул А.Арсенюк.

Также он отметил, что вышесказанное создает предпосылки для активизации процессов кредитования. Так увеличение объемов кредитования в январе составило 0,4%. При этом А.Арсенюк обратил внимание, что традиционно январь является месяцем сравнительно низкой деловой активности, в частности, в январе прошлого года прирост кредитных вложений был отрицательным.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году украинские банки уменьшили объем предоставленных кредитов на 8,5%, или 9,99 млрд грн, - до 815,327 млрд грн (в 2011 году выросли на 9,3%, или 70,3 млрд грн).

По данным Нацбанка, снижение в 2012 году объемов предоставленных банками кредитов произошло в основном за счет уменьшения кредитования физических лиц на 7,4%, или 12,9 млрд грн, - до 161,775 млрд грн. В то же время объемы кредитования юрлиц выросли на 4,9%, или 28,3 млрд грн, — до 609,202 млрд грн.

В 2012 году банки уменьшили объемы долгосрочных кредитов на 7,6%, или 32,3 млрд грн, - до 394,246 млрд грн против роста данного показателя на 1,5%, или 6,4 млрд грн, в 2011 году.

***

Ценным бумагам украинских эмитентов открывают путь на иностранные биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила Порядок предоставления разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, такое решение было принято на заседании регулятора, которое состоялось 12 февраля т.г.

В частности, данный порядок должен урегулировать выдачу разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины, определить перечень документов, предоставляемых компаниями в комиссию, и регламентировать требования регулятора к данным предприятиям.

По словам директора департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллы Папаики, соответствующее решение позволит украинским эмитентам размещать свои ценные бумаги за пределами Украины, что даст возможность отечественным эмитентам получить дополнительные финансовые ресурсы с помощью инструментов фондового рынка.

В ближайшее время порядок будет размещен на официальном сайте комиссии.

***

"Газпром" отчитался, для кого в 2012 году снизил цены

"Газпром" в октябре-декабре скорректировал цены на газ для датской Dong, Shell Energy Europe и Axpo Traiding, передает ПРАЙМ со ссылкой на отчет российского газового холдинга по РСБУ.

В отчете отмечается, что в августе в октябре была достигнута договоренность с компанией Shell Energy Europe, в ноябре – с компаниями Axpo Traiding (ранее EGL) и PGNiG, в декабре 2012 года - с Dong. Со всеми этими компаниями переговоры шли с 2011 года. Ранее в 2012 году корректировки цены уже удалось добиться немецкому E.On Ruhrgas, итальянской Eni, австрийским GWH Gashandel и Centrex, голландской GasTerra.

В январе "Газпром" сообщил, что исходя из рыночных условий, скорректировал цену газа в контрактах с GDF Suez (Франция), Wingas (Германия), SPP (Словакия), Sinergie Italiane (Италия) и Econgas (Австрия). Позднее сообщалось, что цена была снижена примерно на 10%. В марте договоренности о снижении цены были достигнуты с Eni, а в июле - с E.On.

Весной замглавы "Газпрома" Александр Медведев сообщал, что в ходе переговоров "Газпром" снизил контрактную цену в рамках долгосрочных контрактов на газ для ряда европейских потребителей в среднем на 10%.

"Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа в Европу на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров.

***

Работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли в машинном зале ЧАЭС прекращены

Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли 12 февраля в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС были прекращены, изменений радиационной обстановки не зафиксировано.

Об этом УНИАН сообщили в отделе международного сотрудничества и информации Чернобыльской АЭС.

«Официального подтверждения от предприятия «Новарка» об эвакуации своего персонала не было. На момент, когда произошло обрушение, были выведены все люди, не только «Новарка», потому что надо было произвести дозиметрическую разведку, провести контроль радиационной обстановки, т.е. и персонал ЧАЭС был выведен оттуда», - сообщили УНИАН в отделе международного сотрудничества и информации Чернобыльской АЭС.

В то же время на ЧАЭС отметили, что после того, как был проведен радиационный контроль и не было зафиксировано никаких изменений, люди вернулись для выполнения своих работ, кроме «Новарки».

«Их на площадке сегодня не было», - отметили на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие».

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.

***

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2012 году сократился до 6 млрд долл.

В 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

С учетом оттока капитала общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года.

Госстат сообщает, что инвестиции поступали в Украину в прошлом году из 130 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 17,275 млрд долл., Германия – 6,317 млрд долл., Нидерланды – 5,169 млрд долл., Российская Федерация – 3,786 млрд долл. и Австрия – 3,401 млрд долл.

Таким образом, из стран ЕС общая сумма внесенных инвестиций составила 42,979 млрд долл., а из стран СНГ – 4,269 млрд долл.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составил 17,167 млрд долл. (31,5% общего объема), в финансовый сектор — 16,106 млрд долл. (29,6%). Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 31 декабря 2012 г. составила 9,582 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) к указанной дате составил 64,044 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 января 2013 г. составил 6,482 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС - 6,046 млрд долл. (93,3% общего объема), в страны СНГ - 340,6 млн долл. (5,2%), в другие страны мира - 95,3 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 49 стран мира, основной объем направлен на Кипр (89,6%).

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года. Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

***

Украина в 2012 году снизила импорт газа в денежном выражении до 14,025 млрд долл.

Украина в 2012 году снизила импорт газа в денежном выражении на 0,1% по сравнению с 2011 годом - до 14,025 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в декабре 2012 года Украина импортировала газа в денежном выражении на 1,102 млрд долл. – на 3% меньше, чем в ноябре 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

При этом с ноября 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, - 56 млн куб. м газа.

В сентябре 2012 года представители "Укртрансгаза" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров в год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

С апреля 2011 года импорт в Украину природного газа среднеазиатского происхождения (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан) начала компания OstChem Holding, но с 2012 года компания, по данным Госстата, импортирует в Украину исключительно российский природный газ.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составляла около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97%газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2012 году вырос до 15,8 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в 2012 году составило 15,848 млрд долл., что на 11,5% больше по сравнению с 2011 годом (14,214 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в 2012 г. против 2011 г. экспорт товаров из Украины вырос на 0,6% - до 68,810 млрд долл., импорт на 2,5% - до 84,658 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,81 (за 2011 год – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 215 стран мира.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году. Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.

***

Положительное сальдо внешней торговли услугами за 2012 год уменьшилось до 6,8 млрд долл.

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам за 2012 год уменьшилось на 9,7% по сравнению с 2011 годом и составило 6,821 млрд долл., говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за 2012 год экспорт услуг составил 13,528 млрд долл. или 98,1% по отношению к 2011 году, объем импорта составил 6,706 млрд долл. и вырос на 7,6%. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира. Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составили транспортные услуги (63%), а также различные деловые, профессиональные и технические (14%) услуги. Наибольшую долю в импорте услуг по итогам 2012 года составляли транспортные услуги — 25%, различные деловые, профессиональные и технические услуги — 16%, а также финансовые услуги — 14%.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14,197 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН