Соглашение между Украиной и ЕС находится "под большим знаком вопроса" - польский эксперт

Варшава. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС находится "под большим знаком вопроса", потому что украинская власть действует вопреки ожиданиям европейских политиков.

Такое мнение выразил аналитик польского Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Рафал Садовский в своем обзоре, текстом которого располагает УНИАН.

Эксперт считает, что на сегодняшний день подписание документа, который должен был бы приблизить Украину к Евросоюзу, "под большим знаком вопроса" из-за того, что украинская власть действует вопреки ожиданиям европейских политиков.

Он напомнил, что в январе Генеральная прокуратура Украины выдвинула очередные обвинения в совершении уголовного преступления экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, освобождения которой добиваются западные политики.

Кроме того, Украина не планирует отказываться от идеи ставок ввозной пошлины в рамках процедур, предусмотренных соглашениями Всемирной торговой организации, а ЕС выступает против этих намерений, напомнил Р.Садовский.

"Украинская власть делает вид, что что-то делает, рассчитывая при этом, что Евросоюз в конце концов согласится на подписание Соглашения об ассоциации, опасаясь возможного фиаско европейской интеграции Украины для целого "Восточного партнерства" и сближения Киева с Россией", - убежден эксперт.

Он выразил мнение, что такая тактика не даст желаемого результата, отметив, что в большинстве государств Евросоюза растет не только разочарование, но и раздражение по поводу ситуации в Украине.

Аналитик назвал недавний визит в Украину комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле "миссией последнего шанса".

"Представленный Фюле в Киеве окончательный срок выполнения европейских условий должен усилить ответственность Украины за будущее ассоциации. В свою очередь украинская сторона аргументирует, что готова подписать соглашение, а ЕС отказывает", - отметил Р.Садовский.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Ш.Фюле во время визита в Киев призвал украинскую власть не потерять шанс на подписание Соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года.