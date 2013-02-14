Глава МИД Польши оптимистически оценивает перспективы евроинтеграции Украины

Варшава. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оптимистически оценивает перспективы европейской интеграции Украины и надеется, что украинская власть не откажется от ассоциации с ЕС в пользу вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом министр сказал в интервью Polskie Radio.

"Что касается Украины, то я высказываю умеренный оптимизм: Украина - это единственный участник программы "Восточное партнерство", который имеет согласованный текст Соглашения об ассоциации с Евросоюзом", - отметил Р.Сикорский.

По его словам, это свидетельствует "о самом высоком уровне интеграции с ЕС".

"Вопрос заключается в том, создаст ли это соответствующий для нас политический климат, который позволит подписать Соглашение об ассоциации в Вильнюсе в ноябре этого года. Мы были бы рады, если бы так произошло", - сказал Р.Сикорский.

В то же время он отметил, что украинцы должны решить для себя, в какие объединения они хотят интегрироваться: в ЕС или в проекты под эгидой России.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение в отношении Украины, в котором заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре нынешнего года при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранения недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.

8 февраля во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве еврокомиссар Штефан Фюле отметил, что Украина и ЕС не должны утратить шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соглашение между Украиной и ЕС находится "под большим знаком вопроса" - польский эксперт