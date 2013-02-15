14 февраля сотрудники Качановской исправительной колонии (№ 54) ознакомили Ю.Тимошенко с приглашением в суд 15 февраля для участия в допросе свидетеля по делу об организации убийства народного депутата Е.Щербаня.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, Ю.Тимошенко сообщила, что от участия в заседании суда не отказывается. Заявление зафиксировано с помощью видеосъемки и заактировано, во избежание очередных провокаций.

Кроме того, в Государственной пенитенциарной службе Украины отмечают, что несмотря на свой категорический отказ писать любые заявления по поводу своей позиции относительно участия в допросе свидетеля по вызову суда, впоследствии, Ю.Тимошенко все же написала соответствующее заявление на имя руководства исправительной колонии и суда, в котором указала, что требует доставить ее в суд.

В связи с этим, руководство Качановской колонии обратилось к врачам ЦКБ Укрзализныци с письменной просьбой дать оценку состояния здоровья Ю.Тимошенко.

В ответе врачей ЦКБ говорится, что согласно заключению комиссии МОЗ Украины по состоянию здоровья Ю.Тимошенко не имеет препятствий для доставки и участия ее в судебном заседании.