Янукович готовит "модернизацию" Конституции

Необходимо подготовить проект изменений в Конституцию, которые будут отвечать требованиям всего украинского общества, и «законопроект будет внесен мной на рассмотрение парламента». Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью аналитическому журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013», созданному в сотрудничестве The New York Times News Service & Syndicate и газеты «Сегодня».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович, в частности, сказал: «Модернизация Конституции - одна из важнейших и самых актуальных задач на современном этапе развития Украины», и отметил, что решение этой задачи нуждается в системном, профессиональном и открытом подходе как непосредственно к содержанию обновленной Конституции, так и к процессу подготовки предложений по ее усовершенствованию.

По словам Президента, именно с этой целью и была создана Конституционная Ассамблея, в состав которой наряду со специалистами в сфере конституционного права вошли представители гражданского общества и местного самоуправления, а также представители от разных политических сил.

В.Янукович отметил, что Конституционная Ассамблея работает активно, открыто и публично, а все ее решения и позиции освещаются на сайте Президента Украины. В ее составе создано семь комиссий, которые работают по разным направлениям конституционного обновления. Уже проведено три пленарных заседания. В последнем из них, отметил Президент, приняли участие эксперты Венецианской комиссии, которые дали высокую оценку уровню дискуссии в Конституционной Ассамблее, отметили позитивные тенденции в уже наработанных подходах к реформированию Основного Закона, их соответствие европейским стандартам.

Следующим шагом должно стать широкое общественное и экспертное обсуждение этого законопроекта, сказал глава государства. «Только после этого доработанный в Конституционной Ассамблее с учетом всех предложений законопроект будет внесен мной на рассмотрение парламента», - подчеркнул В.Янукович. «Моя позиция в вопросе проведения конституционной реформы последовательна - изменения в Основной Закон государства должны вноситься только в порядке, определенном разделом XIII действующей Конституции Украины, то есть при обязательном участии Верховной Рады Украины», - сказал Президент.

Говоря о возможности проведения референдума относительно изменений в Основной Закон, глава государства сказал, что это будет зависеть от характера предложенных изменений, что также четко определено в действующей Конституции Украины.

«Обновленная Конституция должна быть ориентирована на утверждение человека как высшей ценности общества и государства. И в этой связи создание надлежащих конституционных принципов для реформирования правосудия и местного самоуправления является первоочередной задачей конституционного процесса», - подчеркнул Президент. Он также выразил надежду, что уже весной нынешнего года Конституционная Ассамблея наработает конкретные предложения по реформированию соответствующих разделов Основного Закона Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2012 года председатель Конституционной Ассамблеи, бывший Президент Украины Леонид Кравчук не исключил возможности принятия изменений в Конституцию на всеукраинском референдуме.