Украина и Россия ведут тайные переговоры о присоединении к ТС – российский эксперт

Москва. Украина и Россия ведут тайные переговоры о присоединении Киева к Таможенному союзу.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал российский политолог, бывший депутат от прокремлевской партии «Единая Россия» Сергей Марков.

«Насколько я понимаю, идут сложнейшие тайные переговоры по всем аспектам взаимоотношений. Чем они закончатся - никто не знает. Я думаю, переговоры будут продолжаться, и на повестке дня, по сути, единственный вопрос – это присоединение Украины в той или иной форме к Таможенному союзу, все остальное является частностью этих больших переговоров», - сказал С.Марков.

Он отметил, что такие переговоры ведутся на уровне «государственных людей», например, при участии посла РФ в Украине Михаила Зурабова.

Эксперт считает, что Украина платит все большую цену за неприсоединение к Таможенному союзу.

По его словам, пока Президент Украины Виктор Янукович не решается принять это решение, хотя именно это «определило бы его переизбрание Президентом на следующий президентский срок».

«Экономика Украины вся кричит: «Янукович, присоединяйся к Таможенному союзу!», политика кричит: «Не присоединяйся!», - отметил политолог.

По мнению С.Маркова, в первую очередь Запад делает все, чтобы Украина не вступила в Таможенный союз.

При этом он считает, что на Западе все больше по отношению к Украине формируется позиция «делайте что хотите, главное, чтобы Украина не была для нас обузой».

«Есть Западные Остапы Бендеры – это Польша и ряд малозначимых депутатов Германии, Великобритании, которые выступают якобы от Запада, а на самом деле выступают от своего имени. Это группировка русофобов, которая постоянно твердит - мы примем Украину в Евросоюз, но это Остапы Бендеры с депутатскими мандатами», - сказал С.Марков.

При этом он заявил, что на самом деле у Украины нет никаких шансов стать членом Евросоюза.

Также он отметил, что вероятность подписать Соглашение об ассоциации с ЕС есть, но для этого нужно выпустить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко из тюрьмы.

«По сути дела люди, сидящие в тюрьме, должны поменяться с нынешней властью. Власть должна уйти в тюрьму, а люди из тюрьмы должны прийти к власти. Вот эта цена за Соглашение об ассоциации с ЕС», - сказал С.Марков.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины В.Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1». Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.

5 февраля 2013 года министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил о продвижении в переговорах о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1».

В последнее время в Украине оживилась дискуссия относительно возможности одновременной интеграции с ЕС и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

В то же время, 7 февраля, Европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства Штефан Фюле отметил невозможность одновременной интеграции с ЕС и другими надгосударственными объединениями.

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