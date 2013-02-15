Министры иностранных дел ЕС 18 февраля обсудят реализацию “Восточного партнерства”

Брюссель. Министры иностранных дел стран - членов Европейского Союза на заседании 18 февраля обсудят реализацию программы “Восточное партнерство”.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокодолжностной европейский дипломат.

“Обсуждение коснется вопросов подготовки к министерскому заседанию “Восточного партнерства” в июле этого года, а также к саммиту в ноябре в Вильнюсе”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, Совет иностранных дел ЕС, как ожидается, одобрит короткие выводы, в которых, в частности, еще раз подтвердит важность значения, уделяемого ЕС программе “Восточное партнерство”.

Справка УНИАН. Программа “Восточное партнерство” была учреждена ЕС в мае 2009 года и направлена на усиление сотрудничества с шестью восточными соседями ЕС – Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.