Анонс на 18 февраля

* Состоится расширенное заседание Коллегии КГГА. В повестке дня вопрос «О состоянии ремонта и содержания улично-дорожной сети города Киева». Докладчик: Георгий Глинский, генеральный директор КК «Киевавтодор».

* Пресс-конференция на тему: «Молочная отрасль Украины: новые вызовы – есть ли решение?». Участники: председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский; президент Ассоциации производителей молока Украины Андрей Дикун, директор предприятия, ООО "Долинское" Владимир Хвостов; ген.директор ДП "Милкиленд-Украина" Константин Лапцов, председатель Правления ПАО "Вимм-Билль-Данн Украина" Андрей Наумов и др.

* Пресс-конференция Roadshow «Grand Open Days. Summer Season’2013» в Киеве. Организатор - Туроператор Join UP.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: «Миллиарды МВФ: успеть получить». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, председатель Комитета экономистов Украины, проректор Европейского университета Андрей Новак; эксперт агентства "МП Консалтинг" Павел Мельник.

* Пресс-конференция на тему: «Искусственное банкротство ЧАО "Авиакомпания "Аэросвит". Участники: президент Профсоюза "Ассоциация летного состава гражданской авиации Украины" Вадим Рачительный, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, председатель Профсоюза бортпроводников ЧАО "Авиакомпания "Аэросвит" Вениамин Тимошенко; адвокат профсоюза" Ассоциация летного состава гражданской авиации Украины" Оксана Чугаенко.

* Состоится мультимедийный видеомост Москва - Киев на тему: "Обстановка на ЧАЭС: мнение профессионалов". Участники в Киеве: народный депутат ВРУ, председатель национальной комиссии по радиационной защите населения Украины Владимир Скубенко; зам.технического директора по безопасности Национального агентства Украины по управлению зоной отчуждения Александр Новиков. Участник в Москве: зам.директора ИБРАЭ РАН по научной работе Рафаэль Арутюнян.

* Пресс-конференция министра инфраструктуры Владимира Козака на тему: «Стратегические планы развития транспортной отрасли на 2013 год».

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