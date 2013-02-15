ТОП-10 (15 февраля)

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году вырос на 36%

"Газпром" настаивает на оплате "Нафтогазом" 7 млрд долларов за газ

Янукович готовит "модернизацию" Конституции

Минагропрод стал главным распорядителем средств на проведение земельной реформы

Налоговая вводит усиленный режим работы на время декларационной кампании

Наличие сертификата GMP при импорте лекарств в Украину с 15 февраля обязательно

Минфин 19 февраля проведет ОВГЗ-аукцион

Поступления денежных переводов в Украину за 2012 год составили 4,3 млрд долл.

«Энергоатом» заявляет об отсутствии угрозы обрушения зданий и сооружений на украинских АЭС

Кабмин 27 февраля представит Президенту программу активизации развития экономики

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Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году вырос на 36%

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2012 года составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2012 г. вырос до 91,364 млрд долл. (в 2011 году – 88,843 млрд долл.), причем импорт товаров составил 84,658 млрд долл. (в 2011 году – 82,608 млрд долл.), импорт услуг – 6,706 млрд долл. (в 2011 году – 6,235 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в 2012 году вырос до 82,337 млрд долл. (в 2011 году – 82,186 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 68,810 млрд долл. (в 2011 году – 68,394 млрд долл.), экспорт услуг – 13,528 млрд долл. (в 2011 году – 13,792 млрд долл.).

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,657 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

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"Газпром" настаивает на оплате "Нафтогазом" 7 млрд долларов за газ

Москва. "Газпром" настаивает на том, что Украина должна оплатить 7 миллиардов долларов за неотобранный газ.

Об этом заявил Financial Times заместитель главы российского газового холдинга Александр Медведев, передает РИА «Новости».

"Я не могу себе представить в самых смелых мечтах, что Украина откажется выполнять свои обязательства. Принцип "бери или плати" - это даже, если не хочешь, все равно придется платить", - сказал он.

При этом Д.Медведев отметил, что штрафные санкции, выставленные Украине, значительно меньше, чем это предусмотрено по контракту от 2009 года. По его словам, "Нафтогаз Украины" обязан покупать 42,5 миллиарда кубометров газа в год, однако в прошлом году он приобрел лишь около 60% или 24,9 миллиарда кубометров. "Не имеет никакого значения, что "Нафтогаз" уведомил "Газпром" заранее, что ему не нужен весь законтрактованный газ", - сказал он.

Напомним, в январе 2013 года "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на 7 миллиардов долларов за невыбранные объемы газа в рамках условия "бери или плати" по контракту от 2009 года. "Нафтогаз" заявил, что заплатил за весь газ, фактически поставленный "Газпромом" в 2012 году, и не считает справедливыми требования "Газпрома" в отношении невыбранных объемов. В соответствии с условиями контракта на поставку газа, "Нафтогаз" предложил "Газпрому" провести переговоры для решения этой проблемы.

На прошлой неделе "Газпром" и Украина дважды проводили переговоры, но в сообщениях об итогах вопрос выставленного счета не поднимался. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина ответила "Газпрому", что не видит оснований оплачивать счет на 7 миллиардов долларов, выставленный ей за недобор газа в 2012 году. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Киев надеется добиться от российской стороны обновленного газового контракта и пересмотра цены.

Украина несколько лет пытается пересмотреть газовые соглашения с Россией, называя цену завышенной, а сами контракты - кабальными. "Нафтогаз", неоднократно просивший снизить годовой объем закупки в 2012 году до 27 миллиардов кубометров, считает свои обязательства выполненными. "Газпром" настаивает, что контрактный объем на 2012 год остался на уровне 52 миллиардов кубов, и условие "бери или плати" применимо к 41,6 миллиарда кубов.

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Янукович готовит "модернизацию" Конституции

Необходимо подготовить проект изменений в Конституцию, которые будут отвечать требованиям всего украинского общества, и «законопроект будет внесен мной на рассмотрение парламента». Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью аналитическому журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013», созданному в сотрудничестве The New York Times News Service & Syndicate и газеты «Сегодня».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович, в частности, сказал: «Модернизация Конституции - одна из важнейших и самых актуальных задач на современном этапе развития Украины», и отметил, что решение этой задачи нуждается в системном, профессиональном и открытом подходе как непосредственно к содержанию обновленной Конституции, так и к процессу подготовки предложений по ее усовершенствованию.

По словам Президента, именно с этой целью и была создана Конституционная Ассамблея, в состав которой наряду со специалистами в сфере конституционного права вошли представители гражданского общества и местного самоуправления, а также представители от разных политических сил.

В.Янукович отметил, что Конституционная Ассамблея работает активно, открыто и публично, а все ее решения и позиции освещаются на сайте Президента Украины. В ее составе создано семь комиссий, которые работают по разным направлениям конституционного обновления. Уже проведено три пленарных заседания. В последнем из них, отметил Президент, приняли участие эксперты Венецианской комиссии, которые дали высокую оценку уровню дискуссии в Конституционной Ассамблее, отметили позитивные тенденции в уже наработанных подходах к реформированию Основного Закона, их соответствие европейским стандартам.

Следующим шагом должно стать широкое общественное и экспертное обсуждение этого законопроекта, сказал глава государства. «Только после этого доработанный в Конституционной Ассамблее с учетом всех предложений законопроект будет внесен мной на рассмотрение парламента», - подчеркнул В.Янукович. «Моя позиция в вопросе проведения конституционной реформы последовательна - изменения в Основной Закон государства должны вноситься только в порядке, определенном разделом XIII действующей Конституции Украины, то есть при обязательном участии Верховной Рады Украины», - сказал Президент.

Говоря о возможности проведения референдума относительно изменений в Основной Закон, глава государства сказал, что это будет зависеть от характера предложенных изменений, что также четко определено в действующей Конституции Украины.

«Обновленная Конституция должна быть ориентирована на утверждение человека как высшей ценности общества и государства. И в этой связи создание надлежащих конституционных принципов для реформирования правосудия и местного самоуправления является первоочередной задачей конституционного процесса», - подчеркнул Президент. Он также выразил надежду, что уже весной нынешнего года Конституционная Ассамблея наработает конкретные предложения по реформированию соответствующих разделов Основного Закона Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2012 года председатель Конституционной Ассамблеи, бывший Президент Украины Леонид Кравчук не исключил возможности принятия изменений в Конституцию на всеукраинском референдуме.

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Минагропрод стал главным распорядителем средств на проведение земельной реформы

Кабинет министров определил Министерство аграрной политики и продовольствия Украины главным распорядителем бюджетных средств для осуществления мероприятий по проведению земельной реформы, а Госземагентство — ответственным исполнителем бюджетной программы и распорядителем средств низшего уровня.

Об этом говорится в постановлении №106 от 13 февраля 2013 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№31 от 15 февраля).

Документ вносит изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мер по проведению земельной реформы.

В частности, постановление уточняет, что средства по данной программе могут направляться на ведение и функционирование Государственного земельного кадастра; проведение нормативной денежной оценки и инвентаризации земель; подготовку лотов к проведению земельных торгов в форме аукциона по продаже прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Также бюджетные средства используются на предоставление гражданам определенных законодательством услуг по государственной регистрации земельных участков, на которые до 2004 года выдан государственный акт на право собственности или пользования землей; погашение бюджетной кредиторской задолженности, возникшей в предыдущие годы и бюджетные обязательства по которой зарегистрированы в органах казначейства.

Согласно постановлению, распределение (перераспределение) бюджетных средств между территориальными органами Госземагентства и получателем бюджетных средств осуществляет Минагропром.

При этом получателем бюджетных средств может быть государственное предприятие, относящееся к сфере управления Госземагентства и выполняющее мероприятия по ведению и функционированию Госземкадастра.

Как сообщал УНИАН, постановлением №129 от 9 марта 2011 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по проведению земельной реформы, сохранению, воссозданию и обеспечению рационального использования земельных ресурсов.

Ответственным исполнителем бюджетных программ определялось Государственное агентство земельных ресурсов, которое распределяло бюджетные средства.

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Налоговая вводит усиленный режим работы на время декларационной кампании

Министерство доходов и сборов Украины, в состав которого входит Государственная налоговая служба Украины, намерено усилить работу консультационных служб для налогоплательщиков на время проведения декларационной кампании, говорится в сообщении Миндоходов, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, все интересующие вопросы о заполнении декларации о доходах налогоплательщики могут задать в контакт-центре Информационно-справочного департамента ГНСУ ежедневно с 8 утра до 20.00 вечера (кроме субботы и воскресенья), по телефону 0-800-501-007, в центрах обслуживания налогоплательщиков, где граждане и субъекты хозяйствования получают большой набор административных и консультационных услуг, а также непосредственно в налоговой инспекции.

При этом сервисные центры уже работают по специальному режиму. Туда декларации о доходах можно подавать в том числе, в выходные дни и вечерние часы.

Адреса, телефоны и необходимая нормативная база, включая образец декларации и консультационные разъяснения, также размещены на субсайтах региональных органов ГНСУ в разделе «декларирование гражданами имущественного состояния и доходов» и в печатных СМИ.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, и декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года.

Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения.

При этом министр доходов и сборов Александр Клименко высказывал намерение показать пример и лично подать декларацию о доходах.

Напомним также, что на 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн. Возможность подавать декларации в электронном виде появилась с открытием Центра сертификации ключей электронной подписи, который начал работу в мае 2012 года.

При этом в 2012 году высказывались предположения, что кампания по всеобщему декларированию доходов может быть введена в Украине уже в 2014 году. Однако в Миндоходов не раз заявляли, что любые инициативы по введению всеобщего декларирования обязательно пройдут предварительное обсуждение с участием общественности и экспертов.

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Наличие сертификата GMP при импорте лекарств в Украину с 15 февраля обязательно

В Украине с сегодняшнего дня, 15 февраля, вводится обязательное подтверждение наличия сертификата GMP для каждого ввозимого в Украину лекарственного средства.

Об этом заявила народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«С 15 февраля 2013 года вводится в действие требование о предоставлении сертификата GMP при ввозе импортных лекарств на территорию нашей страны», - сказала она.

Т.Бахтеева подчеркнула, что согласно официальным данным, сегодня на фармацевтическом рынке Украины удельный вес ввозимых импортных препаратов, которые производятся в ненадлежащих условиях, составляет 11% в упаковках и более 17% - в денежном выражении.

Также Т.Бахтеева напомнила, что с 1 марта 2013 года вступит в действие Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лицензирования импорта лекарственных средств и определение термина «активный фармацевтический ингредиент» № 5038-VI, который предусматривает лицензирование импорта лекарственных средств.

В переходный период лицензии будут выдаваться по «заявительному принципу». Лицензировать импорт лекарственных препаратов будет Государственная служба лекарственных средств. Такое решение было принято правительством 11 февраля 2013 года соответствующим постановлением № 103, которое вступит в силу с 1 марта.

«Благодаря введению лицензирования импорта лекарственных средств из цепочки поставщиков «убираются» всевозможные посредники, которые зарабатывают на «перекупках» препаратов друг у друга. Для пациента лицензирование импорта – это гарантия, что препарат поступает от производителя и по цене производителя с максимально допустимой украинским законодательством наценкой», - подчеркнула народный депутат.

GMP - система норм, правил и указаний в отношении производства: лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов. В отличие от процедуры контроля качества путем исследования выборочных образцов таких продуктов, которая обеспечивает пригодность к использованию лишь самих этих образцов (и, возможно, партий, изготовленных в ближайшее к данной партии время), стандарт GMP отражает целостный подход и регулирует и оценивает собственно параметры производства и лабораторной проверки.

Как сообщалось, с 1 марта в Украине вступает в силу закон о лицензировании импорта лекарств. Документ коснется около 8 тыс. наименований лекарств, которые ввозят на территорию Украины.

Общественные организации, врачи и пациенты призвали Президента Виктора Януковича отменить данный закон.

По их мнению, режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств.

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Минфин 19 февраля проведет ОВГЗ-аукцион

Министерство финансов Украины объявило о проведении аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 февраля.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как и планировалось, на аукционе 19 февраля инвесторам будут предложены стандартные гривневые ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин 12 февраля привлек в госбюджет 92,013 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Минфин в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ.

Согласно графику на текущий месяц, ОВГЗ-аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 февраля объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 199,863 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 116,869 млрд грн, в собственности банков - 69,200 млрд грн, нерезидентов - 4,984 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Поступления денежных переводов в Украину за 2012 год составили 4,3 млрд долл.

По итогам прошлого года с использованием систем денежных переводов в Украину поступило 4,297 млрд долл. (в эквиваленте), сообщается на сайте Национального банка Украины.

При этом указывается, что перечисления в прошлом году из Украины составили 737 млн долл. (в эквиваленте). Сумма денежных переводов внутри страны - 21,568 млрд грн и 12 млн долл. (в эквиваленте).

По информации НБУ, на 1 января 2013 года на территории Украины осуществляли деятельность по переводу средств девять внутригосударственных и международных систем перевода средств, созданных резидентами Украины, из которых четыре системы созданы банками и пять систем - небанковскими учреждениями.

Также на территории Украины функционировало 23 международных системы перевода средств, созданных нерезидентами. Участниками таких систем являются около 150 банков Украины, «Украинская финансовая группа» и национальный оператор почтовой связи - «Укрпочта».

Как сообщал УНИАН, по данным исследования, проведенного Всемирным банком, общемировой объем денежных переводов от работников, занятых за пределами своих государств, по итогам 2012 года составит 406 млрд долл., что на 6,5% больше прошлогоднего показателя.

В числе стран – крупнейших работодателей для иностранных рабочих названы США, Россия, Великобритания и ведущие экономики ЕС.

В числе крупнейших получателей денежных переводов от трудовых мигрантов значатся Индия (официальный объем переводов составит 70 млрд долл. по итогам 2012 года), Китай (66 млрд долл.), Филиппины (24 млрд долл.), Мексика (24 млрд долл.) и Нигерия (21 млрд долл.). В европейском разрезе крупнейшими получателями денежных переводов названы Польша, Румыния, Босния и Герцеговина. Данные по Украине в исследовании ВБ не были представлены.

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«Энергоатом» заявляет об отсутствии угрозы обрушения зданий и сооружений на украинских АЭС

Госпредприятие НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в связи с инцидентом на Чернобыльской АЭС заявляет, что угрозы обрушения зданий и сооружений на площадках Запорожской, Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой АЭС нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом» ссылкой на слова генерального инспектора - директора по безопасности «Энергоатома» Данко Билея.

"Что касается АЭС, находящихся в эксплуатации, напомню, это Запорожская, Южно-Украинская, Ривненская и Хмельницкая АЭС, то наша компания как оператор украинских АЭС направила информационное письмо на станции с тем, чтобы провести дополнительный контроль за состоянием всех зданий и сооружений на предмет возможного обрушения», – цитирует пресс-служба слова Д. Билея.

При этом, как передает пресс-служба, он отметил, что такая же инспекция проводилась на действующих АЭС месяц назад, и не выявила никаких повреждений несущих конструкций.

Справка УНИАН. 12 февраля 2013 года над машинным залом блока №4 ЧАЭС произошло частичное разрушение стеновых панелей и части легкой кровли. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Как сообщила 14 февраля пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, на Чернобыльской атомной электростанции ведутся плановые работы, персонал работает в штатном режиме, в зоне отчуждения изменений радиационной обстановки не зафиксировано.

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Кабмин 27 февраля представит Президенту программу активизации развития экономики

Правительство 27 февраля на расширенном заседании Кабинета министров представит Президенту Украины Виктору Януковичу программу активизации развития экономики.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Всю эту неделю правительство напряженно работало над программой активизации нашей экономики. 27 февраля на расширенном заседании Кабмина она будет доложена Президенту В.Януковичу», - написал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Программа развития экономики на 2013-2014 годы определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

Реализация положений документа предполагает, что в 2013 году рост экономики может составить не менее 3%.

По мнению главы правительства, данная программа станет ответом Украины на проблемы, существующие в мировой экономике.

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