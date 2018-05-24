Баланс недели: миссия МВФ завершила работу, Янукович «завязал» газовую дружбу, «Газпром» требует вернуть долг, инвестиции не идут в Украину

Завершение работы в Украине миссии МВФ, трехдневный визит Президента Виктора Януковича в Туркменистан и настойчивое требование российского монополиста «Газпрома» уплатить 7 млрд долларов за недобор газа — таковы тренды прошедшей недели.

МВФ не прощается

Ключевым событием прошедшей недели стало завершение работы миссии Международного валютного фонда в Украине. В ходе встречи глава миссии Кристофер Джарвис и премьер-министр Николай Азаров отметили «значительный прогресс в переговорном процессе». Это позволило главе украинского правительства высказать большую надежду на позитивный исход переговоров в целом.

«Сегодняшний разговор, который шел с руководителем миссии МВФ, также настраивает нас на позитивный результат», - сказал Н.Азаров, отметив, что в ходе переговоров с миссией МВФ было найдено взаимопонимание того, что для разрешения проблем в Украине необходимо принимать «нестандартные меры».

Вместе с тем, главные сложности в отношениях Украины и МВФ так и не были разрешены. Понимания по ключевым, не единожды озвученным проблемам – тарифная политика, курсовое регулирование, снижение дефицита бюджета и счета текущих операций, – найти не удалось. Согласно финальному резюме, озвученному Фондом по окончании работы миссии, состояние Украины требует незамедлительной корректировки экономической политики. В противном случае рост экономики составит не более 1%, а дефицит счета текущих операций продолжит расти, что, несомненно, сделает страну еще более уязвимой от негативного развития событий.

Нельзя не отметить еще один примечательный нюанс. В последний день работы миссии к переговорам присоединился первый заместитель директора–распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Никаких комментариев он не давал, равно как и в самом Фонде никак не комментировали факт его присутствия в Украине. Однако, по сути, визит Липтона означает лишь одно: либо высшее руководство МВФ таким образом выразило благосклонность к Украине, и у нас действительно неплохие перспективы на подписание новой программы сотрудничества, либо ситуация слишком неоднозначна, и«первые лица» Фонда решили ознакомиться с ней лично.

Между тем, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов прогнозирует, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет готов к подписанию в конце марта 2013 года.

«Туркменский козырь» в переговорах

Значимым в контексте непрекращающихся украинско-российских газовых переговоров стал трехдневный визит Президента Украины Виктора Януковича в Туркменистан.

«Я подтвердил заинтересованность Украины в возобновлении поставок природного газа из Туркменистана и готовность к углублению сотрудничества в этой области», - заявил Янукович.

Результатом сказанного стало подписание «Нафтогазом» и «Туркменгазом» меморандума о сотрудничестве.

«Мы сначала договорились с нашими коллегами из Туркменистана, а потом будем договариваться дальше», - уточнил глава Минэнергоугля Эдуард Ставицкий, дав понять, что теперь на переговоры с Россией Украина поедет с новым козырем. И в этом вопросе без решения Москвы не обойтись, поскольку единственный маршрут поставок по газопроводу Средняя Азия–Центр пролегает по российской территории и полностью контролируется «Газпромом». К тому же, газовый монополист хочет ввести принцип «транспортируй или плати», который ужесточит правила использования его ГТС – практически застраховался от возможных проблем и денежных потерь. Тут стоит напомнить, что сейчас участники зоны свободной торговли в рамках СНГ приступили к вопросу доступа к трубопроводному транспорту сторон договора. Можно только порадоваться за «быстроту реакции» Кремля.

Эксперты считают, что Киев фактически увязал перспективу создания двухстороннего консорциума по управлению газотранспортной системой Украины с вопросом согласия «Газпрома» на транспортировку среднеазиатского газа.

Другой вопрос: что хочет Россия в обмен на поставки туркменского газа - совместно управлять ГТС или полностью получить ее в собственность? Пойдет ли на эти условия Президент Украины?

Правда, по мнению ряда аналитиков, достигнутые в Ашхабаде договоренности пойдут на пользу не столько государству, сколько отдельным бизнес-группам. Ведь заказы на строительство аэропорта и двух новых мостов в Туркменистане получили компании, которые уже давно связывают с донецкой бизнес-элитой. Речь идет, в частности, о компании «Альтком», являющейся абсолютным чемпионом по освоению бюджетных денег в 2010-2012 годах на строительство объектов инфраструктуры в Украине.

"Газпром" не отступает

На прошедшей неделе с новой силой зазвучала тема семимиллиардного долга Украины перед «Газпромом», причем с упоминанием Европейского энергетического сообщества. В эфире телеканала ICTV Эдуард Ставицкий сказал, что Украина не нуждается в помощи, в частности Европы, в газовом споре с Москвой по выставленному за недобор газа счету. Это стало ответом на заявление секретариата Европейского энергетического сообщества, в котором было сказано: Европа не получала обращений от Украины по вопросу участия в газовом споре Киева и Москвы, но готова эту помощь оказать при необходимости (реакция на заявление Януковича, что ЕЭС «хладнокровно» относится к энергетическим проблемам Украины).

Одновременно министр добавил, что Украина по-прежнему считает нецелесообразным платить «Газпрому» 7 млрд - для этого нет оснований.

«И на этом пока что точка. Поэтому вопрос относительно обращения за помощью сейчас не стоит. Мы сейчас находимся в переговорном процессе, я бы не стал драматизировать ситуацию», – сказал Ставицкий.

Кстати, в таком же спокойном тоне прокомментировали требования российского монополиста и первые лица государства. Однако к концу недели стало понятно: «Газпром» не отступит.

В интервью Financial Times замглавы российского газового холдинга Александр Медведев заявил, что Украина должна оплатить счет за недобор газа.

«Я не могу себе даже представить настолько дерзкую мысль, что Украина откажется выполнять свои обязательства. Принцип «бери или плати» - это даже если не хочешь, все равно придется платить", - сказал он.

При этом Медведев отметил, что штрафные санкции, выставленные Украине, значительно меньше, чем предусмотрено по контракту от 2009 года. По его словам, «Нафтогаз» обязан покупать 42,5 миллиарда кубометров газа в год, однако в прошлом году он приобрел лишь около 60%, или 24,9 миллиарда кубометров Его даже не смутил тот факт, что в конце года его шеф - Алексей Миллер - заявлял, что Украина должна выкупить 33 млрд кубометров голубого топлива. И именно стольку Украина закупила газа.

Как будут действовать украинские переговорщики - идти по явно тупиковому пути, надеясь на мирное урегулирование вопроса, или подадут иск в арбитраж - покажет время.

Почему не идут инвестиции?

Пищу для размышлений на прошедшей неделе подкинула Государственная служба статистики обнародованием ряда макропоказателей за 2012 год. Так, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году вырос на 35,6% - до 9,027 млрд долл. Иными словами, зависимость от импорта растет параллельно снижению экспорта. Географическая структура экспортно-импортных операций свидетельствует о падении товарооборота со странами СНГ в пользу других стран мира.

Интересна картинка и с инвестициями - на 1 января 2013 года общий объем вложений в отечественную экономику прямых иностранных инвестиций вырос на 8,2% - до 54,5 млрд долл. В то же время за 2012 год иностранные инвесторы вложили в экономику страны свыше 6 млрд долл., или на 7,2% меньше, чем за 2011 год (6,480 млрд долл.). Основными странами-инвесторами Украины традиционно остаются Кипр, Германия, Нидерланды, Российская Федерация и Австрия, на долю которых приходится более 82% общего объема вложений. Наибольший объем средств направлен в промышленность (31,5%) и финансовый сектор (29,6%).

Объем прямых инвестиций из Украины в экономики стран мира на 1 января 2013 года составил 6,5 млрд долл., больше всего денег ушло на Кипр (89,6%).

Кроме того, по данным НБУ, доля иностранного капитала в украинской банковской системе за 2012 год упала до 39,5% с 41,9%. При этом совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в прошлом году вырос на 1,9% - до 175,204 млрд грн.

Владимир Лавренчук, глава правления «Райффайзен Банка Аваль», прогнозирует, что уход иностранных банков из Украины в 2013 году продолжится, и за ближайшие год-два их доля в банковской системе страны может снизиться до 10%, вернувшись на уровень 2003 года.

Хорхе Зукоски, президент Американской торговой палаты в Украине, считает, что ключевым фактором привлечения дополнительного объема инвестиций в Украину является подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. «Покажите инвестору, что вы можете стабилизировать гривню, преодолеть отрицательное сальдо внешнеторгового баланса и к тому же заручиться вхождением в зону свободной торговли с ЕС – и все, интерес инвесторов к Украине как к динамично развивающемуся рынку уже обеспечен», - отметил он.

Ольга Гордиенко (УНИАН)