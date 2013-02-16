Взрыв космического тела возле Челябинска в 30 раз мощнее ядерного взрыва в Хиросиме - НАСА

Специалисты НАСА пришли к выводу, что космическое тело, упавшее в районе Челябинска, было значительно больше, а вызванный им взрыв значительно мощнее, чем считалось ранее - 0,5 мегатонны, что в 30 раз больше мощности ядерной бомбы, взорванной в Хиросиме.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В пятницу в 7.20 мск жители ряда регионов Урала наблюдали полет болида - огненного шара с дымным хвостом. Падение завершилось яркой вспышкой и мощным взрывом. В Челябинске, который был близок к эпицентру, ударной волной были повреждены здания, выбиты около 100 тысяч квадратных метров стекол, около 1,2 тысячи человек обратились за медицинской помощью.

Согласно новым оценкам НАСА, размер космического тела на входе составлял не 15, а 17 м, масса - 10 тысяч тонн (прежние расчеты давали массу в 7 тысяч тонн).

"Кроме того, оценка энергии, высвободившейся при этом событии, была увеличена с 30 до 500 килотонн", - говорится в сообщении.

Эти оценки были сделаны благодаря дополнительным данным, полученным с пяти инфразвуковых станций, одна из которых расположена на Аляске, в 6,5 тысячи километров от Челябинска. Информация со станций свидетельствует, что полет болида с момента входа в атмосферу до разрушения продолжался 32,5 секунды.

"События такого масштаба могут происходить в среднем один раз в 100 лет... Можно ожидать, что большое количество метеоритов достигло земли, в данном случае среди них могут быть большие", - отметил Пол Чодас (Paul Chodas), сотрудник программы по исследованию околоземных космических объектов Лаборатории реактивного движения НАСА.

Вместе с тем, пока нет достоверных данных о находках обломков Челябинского болида.