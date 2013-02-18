ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Украина должна готовиться к суду с «Газпромом» - юрист», в котором пишет: «Газпром» может обжаловать в Международном арбитраже отказ Украины оплачивать штраф за недобор газа и украинская сторона должна быть к этому заранее готова, считает юрист, экс-первый заместитель министра юстиции Евгений Корнийчук…

http://delo.ua/business/ukraina-dolzhna-gotovitsja-k-sudu-s-gazpromom-jurist-197450/

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Также «Дело» в публикации «Банкиры переходят к раннему реагированию на просрочки по кредитам» пишет: представители банков считают, что большая часть проблемных кредитных портфелей, сформированных до кризиса, уже продана, а внедряемые системы раннего реагирования на «просрочки» позволят до минимума сократить такие операции в ближайшем будущем…

http://delo.ua/finance/bankiry-perehodjat-k-rannemu-reagirovaniju-na-prosrochki-po-kredita-197375/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Доллары спишут в резерв», в котором пишет: Международный валютный фонд попросил Национальный банк отменить запрет банкам учитывать в валютной позиции валютные резервы под проблемные кредиты. Если НБУ прислушается к мнению Фонда, то кредитные учреждения скупят на рынке миллиардные суммы, чем окажут давление на валютные резервы регулятора. Поэтому вероятно, что НБУ не выполнит требование МВФ, а будет стимулировать банки покупать индексированные облигации внутреннего госзайма…

http://www.kommersant.ua/doc/2129987

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «В Европу своей дорогой», в котором пишет: правительство обнародовало свою версию «списка Фюле» - перечня индикаторов, соответствие которым должно позволить Украине подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В план вошли далеко не все требования Брюсселя. В Кабмине отмечают, что часть отсутствующих критериев находятся вне его компетенции, а несколько рекомендаций, в частности о разработке Избирательного кодекса, вовсе не планируется выполнять, поскольку Киев считает их неприемлемыми…

http://www.kommersant.ua/doc/2129992

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Издание «Сегодня» в публикации «Цены на бензин пошли вверх» пишет: с приближением весны начали «оттаивать» цены на стеллах автозаправок, увы, в сторону повышения: за последние дни бензин подорожал в крупных брендовых сетях на 10-15 коп./л - в среднем до 11,10-11,20 грн за литр обычного А-95…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ceny-na-benzin-poshli-vverh.html

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Также «Сегодня» в публикации «В 11 регионах Украины - прирост населения» пишет: по данным Госстата, население Украины за прошлый год уменьшилось на 80,2 тыс. чел. и составило 45,553 млн. На самом деле естественная убыль или разница между родившимися и умершими больше: минус 142,4 тыс. чел., но добавилось почти 62 тыс. мигрантов…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-11-regionah-Ukrainy-prirost-naseleniya.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Центробанк: россияне стали хуже проверять купюры на подлинность» пишет: только 2% граждан РФ тщательно проверяют банкноты - с двух сторон...

http://izvestia.ru/news/545079

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Издание «Ведомости» в публикации «G20 договорилась воздержаться от валютных войн» пишет: Россия предложила G20 привлечь институциональных инвесторов к финансированию инфраструктуры, Всемирный банк - сделать сырьевой рынок прозрачным…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/9188431/g20_dogovorilas_vozderzhatsya_ot_valyutnyh_vojn

(УНИАН)