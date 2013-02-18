Кабмин обнародовал план мероприятий по евроинтеграции на 2013 год

Кабинет министров Украины обнародовал план первоочередных мероприятий по интеграции Украины в Европейский Союз на 2013 год.

Текст соответствующего постановления от 13 февраля № 73-р размещен на Правительственном портале.

В частности, планом предусматривается завершить разработку и обеспечить реализацию плана мероприятий, направленных на усовершенствование избирательного законодательства с учетом рекомендаций Миссии ОБСЕ/БЮРО демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) по наблюдению за парламентскими выборами в Украине с привлечением экспертного и технического потенциала Совета Европы, ОБСЕ и ЕС.

Также предусмотрено разработать проекты нормативно-правовых актов, необходимых для определения национального механизма имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности проект Указа Президента Украины о национальной системе координации деятельности по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

С целью обеспечения развития сотрудничества в сфере внешней политики и политики безопасности планируется принять меры: по дальнейшему участию Украины в операциях и миссиях ЕС по поддержанию мира и безопасности, в частности борьбы с пиратством; по привлечению Украины к формированию боевых тактических групп ЕС; продолжению сотрудничества с европейскими оборонными институциями; по продолжению политического диалога Украина-ЕС по вопросам нераспространения средств массового уничтожения, контроля над вооружениями и экспортного контроля, а также по борьбе с новыми вызовами и угрозами.

Кроме того, с целью углубления сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности предусматривается: обеспечить участие в проведении с ЕС неформального диалога по реформированию системы правосудия; в соответствии с Законом Украины “О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека” обеспечивать надлежащее выполнение решений Европейского суда по правам человека против Украины в части индивидуальных и общих подходов и, в случае необходимости, подавать в установленном порядке соответствующие предложения; разработать проект государственной целевой программы по реализации Концепции государственной политики в сфере реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; обеспечить участие в подготовке предложений по реформированию прокуратуры в соответствии с общепризнанными международными демократическими стандартами в рамках рабочей группы по вопросам реформирования прокуратуры и адвокатуры; подготовить с учетом выводов Европейской комиссии “За демократию через право” предложения по порядку отбора судей, требований к возрасту и опыту кандидатов, по назначению и избранию судей, а также по роли Высшего совета юстиции и порядку его формирования.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Кабинет министров одобрил план мероприятий по евроинтеграции Украины на 2013 год.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

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