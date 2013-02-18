ЕС призывает Украину ускориться для либерализации визового режима

Брюссель . Европейский Союз призывает Украину ускорить выполнение первой фазы Плана действий по либерализацию визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах относительно “Восточного партнерства”, принятых сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“(Совет – УНИАН) призывает Украину увеличить усилия по выполнению критериев первой фазы”, - сказано в документе.

Кроме того, Совет иностранных дел выразил надежду на скорейшее завершение ратификации соглашений о внесении изменений в Соглашение об упрощении визового режима с Украиной и Молдовой.

В своих выводах министры также приветствовали прогресс Молдовы в выполнении Плана действий по либерализацию визового режима, а также прогресс в переговорах по этому вопросу с Грузией, и выразили надежду на вступление в действие в этом году соглашений с Арменией по упрощению оформления виз и реадмиссии.

Кроме того, министры выразили надежду на скорейшее завершение переговоров об упрощении оформления виз и реадмиссии с Азербайджаном, и еще раз отметили готовность начать такие переговоры с Беларусью.

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