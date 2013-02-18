Анонс на 19 февраля

* Председатель Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря выступит на семинаре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Семинар посвящен презентации проекта ОЭСР «Стратегия секторной конкурентоспособности для Украины" (ул. Садовая, 3а, к.416). Вход по карточкам аккредитации.

* По случаю Дня социальной справедливости состоится международная конференция на тему: «Социальная справедливость: достойный труд и социальная защита». Организаторы: ФПУ, Минсоцполитики Украины, Региональное Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси. Участники: министр социальной политики Украины Наталия Королевская, председатель ФПУ Юрий Кулик, Уполномоченный ВРУ по правам человека Валерия Лутковская, председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда Петр Цыбенко, Национальный координатор МОТ в Украине Василий Кострица, зам.председателя Федерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, руководитель Регионального Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси Урсула Кох-Лаугвитц, и.о. Постоянного Представителя ПРООН в Украине Елена Панова и др.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии руководства Пенсионного фонда Украины. Начало работы телефонной линии в 14.00 часом. по тел.: 254-05-65.

* Пресс-конференция на тему: "Заключение независимой пожарно-технической экспертизы причин пожара в Гостином дворе". Участники: Владимир Захматов, независимый эксперт, доктор техн.наук физики горения взрывов и технологий взрывчатых веществ; Мария Соловьева, адвокат, глава ГО "Андреевско-Пейзажная инициатива"; Владислава Осьмак, сопредседатель ГО "Контрактовая площадь"; Александр Бригинец, представитель депутатской группы ВР "Столица Украины".

* Состоится коллегия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В повестке дня коллегии: итоги работы аграрного сектора экономики Украины в 2012 году и задачи на 2013 год, состояние организационно-технологического, финансового и ресурсного обеспечения проведения комплекса весенне-полевых работ в 2013 году и мероприятия по усовершенствованию технических услуг; итоги опроса сельских общин в рамках инициативы «Родное село».

* Пресс-конференция на тему: «Почему асфальт сходит с дорог вместе со снегом?». Участники: Вячеслав Коновалов, эксперт общественной организации «Европатруль», представители Укравтодора, Киеватодора, АсМАП.

* Пресс-конференция на тему: «Наведение порядка на фармрынке вызывает панику среди пациентов». Участники: Ирина Спирина, народный депутат, представитель фракции Компартии Украины, Виктор Сердюк, председатель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

* Пресс-конференция на тему: "Зачем киевской власти незаконные киоски?". Участники: Лалита Картозия, председатель ВОО «Трудовое содружество»; Михаил Кругляк, председатель ОО «Объединение предпринимателей христиан»; Лариса Новик, директор ОО «Спілка підприємців «Жовтнева»; Ксения Ляпина, зам.председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

* Состоится церемония открытия международной Программы "МБА для Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины для 24 госслужащих - управленцев высшего и среднего звена. Участники: Ян Томбинськи, председатель Представительства ЕС в Украине; Николай Пашкевич, председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Ирина Тихомирова, президент Международного Института Менеджмента МИМ-Киев.

* Пресс-конференция на тему: «Строительный рынок Украины: итоги-2012 и прогнозы-2013». Участники: Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины, Игорь Лысов, вице-президент КБУ, почетный президент ООО «ТМО Лико-Холдинг», Игорь Кушнир, президент - председатель правления АО ХК «Киевгорстрой»; Татьяна Семенкова, директор компании «Энергополь-Украина», Андрей Миргородский, главный архитектор проектов ООО «Проектные системы ЛТД». По окончании пресс-конференции состоится торжественное награждение победителей Второй Всеукраинской премии IBuild Ukraine.

* Журнал «Український тиждень» проведет панельную дискуссию на тему: «Транснациональные корпорации в Украине: "за" и "против"». Участники: Ильдар Газизуллин, старший экономист Международного центра перспективных исследований; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ. Приглашены эксперты: Ярослав Войтко, директор департамента стратегического развития Американской торговой палаты; Свен Геннигер, управляющий партнер Ukraine-Consulting, член правления Немецкого экономического клуба; Михаил Гончар, директор энергетических программ аналитического центра «Номос»; Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), Александр Рогач, зав.кафедрой международных финансов Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко.

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