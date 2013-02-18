Евросоюз продлил на три месяца санкции против Сирии

19:03, 18 февраля 2013
Разное
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Евросоюз продлил на три месяца действие санкций против Сирии, в том числе на поставку оружия в эту страну.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер», согласно заявлению ЕС, правительства государств Евросоюза решили расширить список поставляемых в страну нелетальных средств защиты населения и технической поддержки.

Сегодня в Брюсселе проходит встреча глав МИД 27 стран ЕС. Министры обсуждали продление действия пакета санкций против Сирии, срок которого истекает в феврале. Наиболее острым был вопрос эмбарго на поставки оружия, снятие которого сделает возможным поставки сирийской оппозиции оружия из европейских стран.

Как отмечают аналитики, между членами ЕС нет согласия: Великобританию и Францию, предложивших частичную отмену запрета на поставки оружия в Сирию, поддержали лишь несколько членов ЕС. Многие опасаются ливийского сценария и не хотят допустить, чтобы поставляемое в регион оружие попало к боевикам.

В Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне. Лидеры стран ЕС регулярно требуют от президента Сирии Башара Асада оставить власть, угрожая усилением режима санкций.

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