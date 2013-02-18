Глава МИД Литвы призвал ЕС предоставить перспективу странам «Восточного партнерства»

Брюссель. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал ЕС предоставить перспективу дальнейшей интеграции странам “Восточного партнерства”.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы, размещенном на его официальном сайте.

“Некоторые партнеры сделали свой европейский выбор. Поэтому соглашения об ассоциации должны были бы рассматриваться не как максимум, а, скорее, как самый первый шаг к дальнейшему прогрессивному развитию. Ожидания партнеров очень высоки, и наш ответ должен быть четким: наши двери не закрыты в длительной перспективе”, - цитируются в сообщении слова Л.Линкявичюса.

В сообщении напоминается, что перед Вильнюсским саммитом “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь, Совет иностранных дел ЕС сегодня на своем заседании одобрил выводы, в которых вновь отмечается важность “Восточного партнерства”, а также целей ускорения политической ассоциации и углубления экономической интеграции.

По словам министра иностранных дел Литвы, главным приоритетом будущего Вильнюсского саммита является подписание Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли, с Украиной, если страна продолжит надлежащую реализацию реформ, а также завершение переговоров по соглашениям об ассоциации и зоне свободной торговли с Молдовой, Грузией и Арменией.

При этом Л.Линкявичюс выразил убеждение в важности начала применения положений о зоне свободной торговли этих соглашений так быстро, как только будет возможно, – еще до ратификации соглашений.

“Вильнюсский саммит – также важный этап определения долговременной перспективы для “Восточного партнерства”. Нам стоит ответить на вопрос о том, адекватны ли наши ресурсы и привлекательны ли достаточно наши инициативы, и обеспечивают ли они принцип “больше за больше” в наших отношениях с партнерами”, - отметил литовский министр.

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