Янукович 20-21 февраля посетит Польшу

Варшава. Президент Украины Виктор Янукович 20 февраля начнет двухдневный визит в Польшу, в ходе которого проведет встречи с Президентом Польши Брониславом Коморовским и Президентом Словакии Иваном Гашпаровичем.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы Польского государства.

В.Янукович планирует провести двустороннюю встречу с Б.Коморовским 20 февраля в польском поселке Висла, а на следующий день там же состоятся переговоры при участии глав трех государств.

Согласно сообщению, Президенты планируют обсудить подготовку к саммиту Украина-ЕС, который состоится 25 февраля в Брюсселе, и готовность украинской власти выполнить условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Будем говорить, пытаясь убедить украинского гостя, чтобы выполнялся целый ряд условий, которые подтверждают желание приближения Украины к западному миру и которые увеличивают шанс подписания Соглашения об ассоциации уже на саммите лидеров ЕС и "Восточного партнерства" в ноябре этого года", - сказал Президент Польши, слова которого приводит его сайт.