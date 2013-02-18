ТОП-10 (18 февраля)

Металлургическая отрасль Украины в 2012 году увеличила убытки в 3,3 раза

Минэнерго создало рабочую группу по приватизации угольных шахт

Кабмин обнародовал план мероприятий по евроинтеграции на 2013 год

Оборот розничной торговли в Украине в январе вырос до 58,622 млрд грн

Более сотни IT-компаний Украины подали заявки на льготное налогообложение – Миндоходов

Утверждены новые показатели качества интернет-услуг

Общая площадь ям на дорогах Украины достигла 1,4 млн кв. м

«Укрспецэкспорт» подписал крупный контракт с Пакистаном на поставку силовых установок для танков

«Нафтогаз» в суде требует от «ГазУкраина-Коммерс» почти 2,4 млрд грн

Золото дешевеет на фоне оживления мировой экономики

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Металлургическая отрасль Украины в 2012 году увеличила убытки в 3,3 раза

Убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года, по предварительным данным, увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий Харахулах.

По его словам, металлургические предприятия Украины в прошлом году получили чистый доход от реализации продукции в сумме 153,3 млрд грн, что на 17,2%, или почти на 31,9 млрд грн, меньше, чем в 2011 году.

В целом отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.

«В металлургической отрасли Украины в 2012 году не было ни одного рентабельного предприятия. Все получили убытки», - сказал В.Харахулах.

Подробнее о состоянии металлургической отрасли читайте в интервью Василия Харахулаха агентству УНИАН.

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Минэнерго создало рабочую группу по приватизации угольных шахт

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в приказе Минэнерго №55 от 12 февраля 2013 года.

Согласно документу, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Попович.

Также в документе отмечается, что рабочая группа должна обеспечить координацию мероприятий по осуществлению государственными угледобывающими предприятиями предприватизационной подготовки, формированию государственными угледобывающими предприятиями надлежащих документов относительно объектов, которые готовятся к приватизации и подлежат передаче в государственные органы приватизации.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.

Согласно приказу, в число таких предприятий входят «Волыньуголь», «Донецкая энергетическая компания», «Макеевуголь», «Красноармейскуголь», «Артемуголь», «Львовуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит», «Снежноеантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит».

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

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Кабмин обнародовал план мероприятий по евроинтеграции на 2013 год

Кабинет министров Украины обнародовал план первоочередных мероприятий по интеграции Украины в Европейский Союз на 2013 год.

Текст соответствующего постановления от 13 февраля № 73-р размещен на Правительственном портале.

В частности, планом предусматривается завершить разработку и обеспечить реализацию плана мероприятий, направленных на усовершенствование избирательного законодательства с учетом рекомендаций Миссии ОБСЕ/БЮРО демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) по наблюдению за парламентскими выборами в Украине с привлечением экспертного и технического потенциала Совета Европы, ОБСЕ и ЕС.

Также предусмотрено разработать проекты нормативно-правовых актов, необходимых для определения национального механизма имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности проект Указа Президента Украины о национальной системе координации деятельности по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

С целью обеспечения развития сотрудничества в сфере внешней политики и политики безопасности планируется принять меры: по дальнейшему участию Украины в операциях и миссиях ЕС по поддержанию мира и безопасности, в частности борьбы с пиратством; по привлечению Украины к формированию боевых тактических групп ЕС; продолжению сотрудничества с европейскими оборонными институциями; по продолжению политического диалога Украина-ЕС по вопросам нераспространения средств массового уничтожения, контроля над вооружениями и экспортного контроля, а также по борьбе с новыми вызовами и угрозами.

Кроме того, с целью углубления сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности предусматривается: обеспечить участие в проведении с ЕС неформального диалога по реформированию системы правосудия; в соответствии с Законом Украины “О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека” обеспечивать надлежащее выполнение решений Европейского суда по правам человека против Украины в части индивидуальных и общих подходов и, в случае необходимости, подавать в установленном порядке соответствующие предложения; разработать проект государственной целевой программы по реализации Концепции государственной политики в сфере реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; обеспечить участие в подготовке предложений по реформированию прокуратуры в соответствии с общепризнанными международными демократическими стандартами в рамках рабочей группы по вопросам реформирования прокуратуры и адвокатуры; подготовить с учетом выводов Европейской комиссии “За демократию через право” предложения по порядку отбора судей, требований к возрасту и опыту кандидатов, по назначению и избранию судей, а также по роли Высшего совета юстиции и порядку его формирования.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Кабинет министров одобрил план мероприятий по евроинтеграции Украины на 2013 год.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

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Оборот розничной торговли в Украине в январе вырос до 58,622 млрд грн

Объем оборота розничной торговли в Украине в январе 2013 года против аналогичного месяца прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,2% и составил 58,622 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Запорожской области – на 18,8%, до 2,83 млрд грн, в АР Крым – на 18%, до 2,23 млрд грн и в Винницкой области – на 17,7%, до 1,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Оборот розничной торговли в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Рост оборота розничной торговли в Украине в январе 2012 года против января 2011 года составил 13,8%.

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Более сотни IT-компаний Украины подали заявки на льготное налогообложение – Миндоходов

Заявления для получения свидетельства субъекта индустрии программной продукции, позволяющего платить налог на прибыль в размере 5%, подали первые 136 IT-компаний по всей Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

В Миндоходов напомнили, что льготная ставка налога на прибыль в размере 5% (вместо 19%) действует с 1 января 2013 года. «Специалисты министерства надеются, что льготное налогообложение будет способствовать развитию производства программного обеспечения, и призывают все компании, работающие в создании «софта», обращаться в налоговые органы с заявлениями о применении льготы», - сказано в сообщении Миндоходов.

В нем же указывается, что формы регистрационного заявления и заявления об аннулировании регистрации разработаны и утверждены приказом Министерства финансов, ознакомиться с которым можно на веб-портале Госналогслужбы www.sts.gov.ua, где также размещены формы соответствующих документов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Украина вошла в тридцатку ведущих стран по IT-аутсорсингу (привлечению персонала в сфере информационных технологий), согласно исследованию аналитического агентства Gartner.В феврале 2013 года правительство совместно с рядом народных депутатов инициировало введение стимулирующего режима работы для ведущих IT-компаний Украины, что, по мнению чиновников, должно способствовать не только прямому развитию отрасли, легализации предприятий, но и привлечению инвестиций.

В государственном бюджете на 2013 год предусмотрено, что поступления от налога на прибыль должны составить 57,1 млрд грн. При этом объем налоговых льгот в бюджете на 2013 год составляет 70,4 млрд грн.

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Утверждены новые показатели качества интернет-услуг

Приказом Администрации Госспецсвязи от 28.12.2012 № 803 (зарегистрирован в Минюсте Украины 21 января 2013 г., № 135/22667) утверждены показатели качества услуг по передаче данных, доступу к Интернету и их уровни. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и предназначен для применения вместе с другими нормативными документами относительно качества телекоммуникационных услуг, а также с нормативно правовыми актами, которые определяют уровни показателей качества телекоммуникационных услуг.

«Реализация приказа будет содействовать улучшению операторами и провайдерами телекоммуникаций качества услуг по передаче данных и доступа к Интернету, а потребителям позволит получать услуги определенного качества», - отмечается в сообщении.

Приказом, в частности определено, что нормируемое время выполнения заявления на подключение конечного оборудования потребителей к сети передачи данных общего пользования должно составлять не более 24 рабочих дней (при наличии технических возможностей). Процент заявлений на подключение конечного оборудования потребителей к сети передачи данных общего пользования, выполненных за нормируемое время (коэффициент своевременности подключения) должен составлять не менее 85%.

Приказом также определено, что процент успешных регистраций в сети (log-in) должен составлять не меньше чем 90%.

Нормируемое время регистрации в сети для услуг по передаче данных и доступу к Интернету должно составлять не более 30 сек. Приказом установлены показатели, которые характеризуют полноценность предоставления услуг. В частности, нормируемый уровень скорости передачи данных (для универсального доступа) должен составлять не менее 56 кбит/с, процент неудовлетворительных соединений с определенной скоростью передачи данных для услуг передачи данных и доступу к Интернету должен составлять не более чем 10%.

Приказом также установлены показатели, которые характеризуют качество обслуживания потребителей. В частности, нормируемое время устранения повреждений телекоммуникационной сети и возобновления доступа к услугам с установленными значениями показателей качества должно составлять не более суток, процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования, выполненных за нормируемое время, должен быть не менее 65%, количество заявлений о повреждении сети общего доступа из расчета на одну линию доступа за год не должно превышать 0,8 процента счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности) и процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания не должен превышать 1%.

Справка УНИАН. Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины является центральным органом исполнительной власти в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Администрация является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сферах организации специальной связи и защиты информации, телекоммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом Украины.

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Общая площадь ям на дорогах Украины достигла 1,4 млн кв. м

Общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине на сегодня достигла 1,4 млн кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«У нас около 1,4 млн кв. м ям на дорогах по всей Украине. Зима была необычная, за эту зиму 26 раз температура переходила нулевую отметку от плюса к минусу, и это сказалось на разрушении дорожного покрытия», - сказал он.

По словам министра, на сегодня работают 23 асфальтовых завода, в ближайшее время «планируется ввести еще в работу более 90 асфальтовых заводов, которые будут производить необходимое количество асфальта, чтобы произвести текущий ремонт и убрать ямы».

В. Козак также отметил, что из 170 тыс. км украинских дорог только 2,5 тыс. км соответствуют мировым стандартам.

При этом качество дорог зависит не только от качества дорожного строительства, но и от их эксплуатации.

«Мы должны защищать наши дороги от варварского использования, а это и контроль за грузовыми автомобилями, перегрузами, ограничение движения при высоких температурах», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель КГГА Александр Попов сегодня заявил, что в этом году столица будет акцентировать внимание не на текущем ремонте дорог, а на их капитальной реконструкции. Капитально отремонтировать планируется около 500 тыс. кв. м дорог, в частности, реконструировать проспект Победы.

Согласно отчету коммунальной корпорации «Киевавтодор», в 2012 году отремонтировано 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объёма. При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).

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«Укрспецэкспорт» подписал крупный контракт с Пакистаном на поставку силовых установок для танков

Государственный концерн «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Пакистана на изготовление и поставку в эту страну 110 силовых установок для танков на сумму 50 млн долл., сообщили в пресс-службе предприятия.

"Контракт рассчитан на 4 года и будет выполняться на мощностях ГП «Завод имени Малышева». Его стоимость превышает 50 млн долл. США", - цитирует пресс-служба слова и. о. заместителя генерального директора компании Вадима Кожевникова, которые он озвучил в ходе Международной выставки IDEX-2013, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

По его словам, силовые установки харьковского производства традиционно используется в странах, где изготавливают современные боевые танки. Сейчас системные поставки осуществляются из Украины в Китай и Пакистан.

"В Пакистан ранее уже отправлено более 300 единиц таких агрегатов для танка «Аль Халид»", - отметил В. Кожевников.

Он также выразил надежду на заключение новых соглашений, поскольку, «Укрспецэкспорт» проводит переговоры с рядом стран Ближнего Востока.

Он отмечает, что украинские производители танковых двигателей способны занять нишу на международном рынке, учитывая высокие научно-производственные мощности страны, недоступные для многих конкурентов.

«Свидетельством этого является разработка украинского танкового двигателя нового поколения 6ТД-3, представленного на объединенном стенде ГК «Укроборонпром» в рамках IDEX-2013. Его мощность на 300 лошадиных сил превышает предыдущий и составляет 1500 сил" - сообщили в пресс-службе.

В.Кожевников считает, что Украина способна на равных конкурировать с ведущими мировыми производителями танковых двигателей.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года после Международной военной выставки «IDEAS Pakistan 2012», где была представлена украинская военная техника, пакистанские военные проявили интерес к новейшим украинским танкам «Оплот», серийный выпуск которых осуществляется на государственном предприятии «Завод им. Малышева» в Харькове.

Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн долл. Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро имени Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод имени Малышева» (г. Харьков). Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака изготовлена на производственной базе КБ имени Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику в апреле 2011 года, а вторая в количестве 62 машин – в 2012 году.

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«Нафтогаз» в суде требует от «ГазУкраина-Коммерс» почти 2,4 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от частной компании «ГазУкраина-Коммерс» (г. Симферополь) возврата 2,396 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, 28 января 2013 года Хозяйственный суд Автономной Республики Крым открыл производство по делу о взыскании с компании «ГазУкраина-Коммерс» 2,396 млрд грн.

Рассмотрение дела было назначено судом на 12 февраля 2013 года, однако решение на данный момент не опубликовано.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 г. «Нафтогаз» обратился в Хозяйственный суд Автономной Республики Крым с исковым заявлением о взыскании с компании «ГазУкраина-Трейдинг» (г. Симферополь) 118,86 млн грн, из которых 5,94 млн грн - задолженность за поставленный природный газ, 35,416 млн грн - пеня за просрочку исполнения денежного обязательства и 70,42 млн грн - штрафы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Золото дешевеет на фоне оживления мировой экономики

На прошедшей неделе произошло фактически обвальное падение цен на золото, которое проходило на фоне оживления мировой экономики.

Как сообщили УНИАН в украинской компании по управлению активами «Кинто», в пятницу падение цен на золото доходило до 2%, цена снизилась ниже 1600 долл. за унцию, хотя потом несколько отыграла упущенное и на закрытии поднялась до 1610 долл. за унцию. «В общем, пока золото выглядит слабо на фоне оживления экономической активности в мире, низкой инфляции и относительного спокойствия в геополитическом плане», - отметили в компании.

В пятницу также стало известно, что американский инвестор миллиардер Джорж Сорос сократил в конце прошлого года свои инвестиции в золото. По мнению ряда экспертов, решения Дж.Сороса может означать, что 12-летний период растущих цен на золото подходит к концу.

Как сообщал УНИАН, по данным организации World Gold Council (WGC), продажи золота в мире в натуральном выражении в 2012 году снизились, впервые за последние три года, до 4,406 тыс. тонн, что на 4% меньше показателей 2011 года.

Справка УНИАН. Ряд аналитиков прогнозируют значительное удорожание золота в ближайшие годы, которое может стоить даже несколько тысяч долларов за унцию, из-за обесценивания бумажных денег, которые массово печатают центральные банки для борьбы с мировым финансовым кризисом.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, к концу 2013 года золото подорожает до более 1,8 тыс. долл. за унцию с нынешних около 1,6 тыс. долл.

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