ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Евросоюз выставил Украине 11 условий» пишет: комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле привез в Украину список требований не из 19, а из 11 пунктов…

http://delo.ua/ukraine/evrosojuz-vystavil-ukraine-11-uslovij-197597/

* * *

Также «Дело» в публикации «Как ФОП перейти в другую группу упрощенцев на протяжении отчетного года» пишет: получить налоговую консультацию по актуальным вопросам можно, прибегнув к Единой базе налоговых знаний на официальном сайте ГНСУ…

http://delo.ua/businessman/kak-fop-perejti-v-druguju-gruppu-uproschencev-na-protjazhenii-otchetno-197585/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Небогатое меню», в котором пишет: в Украине могут подорожать продукты питания. Правительство готовит проект постановления об освобождении от государственного регулирования целого ряда продуктов, среди которых мясо, яйца и подсолнечное масло. Фактически регулировать цены теперь будут только на самую дешевую продукцию…

http://www.kommersant.ua/doc/2130492

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Деньги теряют в цене», в котором пишет: ликвидность банковской системы настолько значительная, что банки готовы одалживать друг другу средства «на ночь» всего под 1,8% годовых. Несмотря на то, что более длинные кредиты - на один-три месяца - также подешевели, примерно до 6-12%, банкиры не спешат снижать ставки по своим программам кредитования. Участникам рынка необходимы еще один-два месяца, чтобы удостовериться в долгосрочности тренда удешевления гривны, после чего они возобновят поддержку надежных заемщиков…

http://www.kommersant.ua/doc/2130633

* * *

«Сегодня» в публикации «В Межигорье активно ищут соседей президента за полтора миллиона» пишет: на сайтах объявлений предлагают купить дома с отделкой, мебелью и всеми коммуникациями в районе Новых Петровцев…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Nedvizhimost-vokrug-Mezhigorya.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Киевские здания могут взлететь в воздух по цепочке» пишет: владельцы крупных сетей столичных ресторанов часто не соблюдают градостроительное законодательство, а их объекты строятся и реконструируются нередко незаконно…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/vzletet-v-vozduh-po-cepochke.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «IT-индустрия «попробовала» льготы и ждет более весомых преференций» пишет: с начала года в Украине вступили в силу сразу две льготы для предприятий IT-сферы. Однако реально действует только отмена НДС, а вот почти четырехкратное снижение ставки налога на прибыль, по сути, "зависло". Айтишники ждут более существенных преференций, уверяя, что для государства от такого шага будет только польза…

http://economics.unian.net/rus/news/157588-it-industriya-poprobovala-lgotyi-i-jdet-bolee-vesomyih-preferentsiy.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «В России будут продавать водку Вилле Хаапасало» пишет: актер, сыгравший нетрезвого финна в «Особенностях национальной охоты», капитализирует образ 18-летней давности…

http://izvestia.ru/news/545160

* * *

Также «Известия» в публикации «Минрегион построит съемное жилье за 8 тыс. рублей в месяц» пишут: пилотные проекты строительства домов некоммерческого найма запустят в России до конца года…

http://izvestia.ru/news/545197

* * *

«Ведомости» в публикации «Правительство рискует потерять контроль над «Роснефтью» пишут: у Росимущества нет акционерного соглашения с «Роснефтегазом» об управлении «Роснефтью» и «Газпромом»…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9243111/rosneft_na_doverii

(УНИАН)