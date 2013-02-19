В Раде без изменений – оппозиция продолжает блокировать президиум и трибуну

Оппозиционные депутаты продолжают блокировать президиум и трибуну парламента. Вторая сессия Верховной Рады седьмого созыва и сегодняшнее заседание не начались.

Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны собрались депутаты из фракции “Батькивщина”, подавляющее большинство которых одетые в вышитые рубашки.

Президиум парламента блокируют народные депутаты от “УДАРа”, одетые в красные свитера с надписью “Голосуем лично” и с названием своей партии.

Депутаты из фракции ВО “Свобода” заблокировали дверь, через которую входит руководство парламента.

Депутаты от Партии регионов и КПУ, в основном, находятся на своих рабочих местах, некоторые депутаты общаются между собой.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля, в день открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва оппозиция заблокировала трибуну и президиум парламента, требуя запустить сенсорную кнопку и обеспечить персональное голосование депутатов.

6 февраля председатель парламента Владимир Рыбак заявил, что 19 февраля Верховная Рада Украины начнет работать.