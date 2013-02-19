МИД: главным вопросом брюссельского саммита Украина-ЕС будет перспектива ассоциации

Главным вопросом повестки дня саммита Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 25 февраля, будет перспектива заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Среди главных вопросов повестки дня - перспективы заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и шаги, которые стороны планируют осуществить с целью его подписания на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» осенью этого года”, - сказал он.

Е.Перебийнис сообщил, что украинскую делегацию на саммите будет представлять Президент Украины Виктор Янукович, европейскую сторону — Президент Европейского совета Герман ван Ромпей и Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

В ходе саммита стороны подведут итоги сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в 2012 году и очертят приоритетные направления взаимодействия на текущий год.

Украинская сторона планирует представить на саммите результаты и планы на ближайшее будущее относительно внедрения комплексных политических и социально-экономических реформ, направленных на достижение европейских стандартов во всех сферах.

Лидеры Украины и ЕС также планируют обсудить перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества, в частности в контексте создания зоны свободной торговли.

“В соответствии с договоренностями, достигнутыми во время переговоров, создание зоны свободной торговли может быть начато вскоре после подписания Соглашения об ассоциации путем временного применения соответствующих его положений”, - сказал Е.Перебийнис.

Кроме того, на саммите стороны обсудят вопросы углубления сотрудничества в энергетической сфере, в частности в рамках Энергетического сообщества, модернизации украинской газотранспортной систем и предоставления Украине соответствующей поддержки со стороны международных финансовых институтов.

Участники саммита также обсудят перспективы внедрения со стороны ЕС безвизового режима для граждан Украины. “В связи с этим украинская сторона намерена представить прогресс в выполнении Плана действий по либерализации визового режима и подтвердить достижение большинства критериев, предусмотренных его первой, законодательной фазой”, - сказал Е.Перебийнис.

По его словам, отдельное внимание украинская и европейская стороны уделят скорейшему вступлению в силу подписанного в июле прошлого года соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

Также в повестке дня саммита будут стоять вопросы международного и регионального сотрудничества. Стороны планируют обсудить возможные параметры взаимодействия в контексте реализации приоритетов украинского председательства в ОБСЕ.

Кроме того, в ходе саммита планируется подписание ряда соглашений, однако Е.Перебийнис не уточнил, какие именно документы будут подписаны, отметив, что переговоры по этим вопросам еще продолжаются.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС заявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации в конце 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали настоящий документ. В настоящее время завершается техническая работа по подготовке документа к подписанию.

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