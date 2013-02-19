Анонс на 20 февраля
20.02.2013 Янукович с рабочим визитом посетит Польшу В УНИАН пресс-конференция по обращению журналиста Сергея Лещенко в Европейский суд по правам человека Круглый стол о мерах по экологизации отраслей экономики
* 20-21 февраля Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Республику Польша.
* Заседание Кабинета министров. Запланированы брифинги министра социальной политики Натальи Королевской, министра иностранных дел Леонида Кожары, министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
* Пресс-конференция по случаю Всемирного дня социальной справедливости на тему: «Деятельность столичной службы занятости по предоставлению услуг социально незащищенным киевлянам».
* Пресс-конференция (10:30) в УНИАН, посвященная обращению журналиста Сергея Лещенко в Европейский суд по правам человека.
* Пресс-конференция на тему: «Будущее ВПК и военно-промышленного суверенитета Украины».
* Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции.
* Заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда.
* Круглый стол, посвященный обсуждению эффективных мер, направленных на экологизацию всех отраслей экономики.
* В 18-00 в УНИАН пройдет вечер памяти заслуженного журналиста Украины, писателя, многолетнего заместителя генерального директора УНИАН Валерия Нечипоренко.
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