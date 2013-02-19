Анонс на 20 февраля

20.02.2013 Янукович с рабочим визитом посетит Польшу В УНИАН пресс-конференция по обращению журналиста Сергея Лещенко в Европейский суд по правам человека Круглый стол о мерах по экологизации отраслей экономики

* 20-21 февраля Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Республику Польша. * Заседание Кабинета министров. Запланированы брифинги министра социальной политики Натальи Королевской, министра иностранных дел Леонида Кожары, министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. * Пресс-конференция по случаю Всемирного дня социальной справедливости на тему: «Деятельность столичной службы занятости по предоставлению услуг социально незащищенным киевлянам». * Пресс-конференция (10:30) в УНИАН, посвященная обращению журналиста Сергея Лещенко в Европейский суд по правам человека. * Пресс-конференция на тему: «Будущее ВПК и военно-промышленного суверенитета Украины». * Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции. * Заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. * Круглый стол, посвященный обсуждению эффективных мер, направленных на экологизацию всех отраслей экономики. * В 18-00 в УНИАН пройдет вечер памяти заслуженного журналиста Украины, писателя, многолетнего заместителя генерального директора УНИАН Валерия Нечипоренко. Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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