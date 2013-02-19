ТОП-10 (19 февраля)

Cпад промпроизводства в январе составил 3,2%

Кабмин разрешил приватизацию шести облэнерго

Минфин в феврале выплатил 634,1 млн долл. по обязательствам перед МВФ

Прокуратура предъявила авиакомпании МАУ иск на 18,6 млн грн

Россия включила Украину в план интеграции на постсоветском пространстве

Украинские компании в первом полугодии осуществят 4-5 корпоративных выпусков еврооблигаций

Беларусь может выставить на приватизацию принадлежащий ей участок нефтепровода «Дружба»

Янукович поручил Кабмину ускорить выполнение Программы экономических реформ

Минфин привлек 126,77 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 19 февраля

Январский спад производства в Украине говорит о приближающейся рецессии - эксперт

***

Cпад промпроизводства в январе составил 3,2%

В Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, за первый месяц 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года спад промышленного производства составил 11,1%. Для сравнения: в январе 2012 года к январю 2011 года промышленное производство в Украине выросло на 2,8%.

По данным Госстата, в январе (к январю 2011 года) рост зафиксирован в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 9,5%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов - на 42,1%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - в 2,3 раза.

В целом, в январе 2013 года против января 2012 года большинство отраслей показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве оптического оборудования - на 42,3%, производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 26,6%, производстве химических веществ и химической продукции - на 19,9%. В добывающей промышленности спад составил 1,9%, в перерабатывающей промышленности - 4,5%, в металлургическом производстве - 8,6%, в машиностроении - 7,8%.

Также сообщается, что в январе 2013 года против января 2012 года в распределении воды, газа и электроэнергии зафиксирован спад 1%, против декабря 2012 года - 2,7%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство Украины выросло на 7,6%.

***

Кабмин разрешил приватизацию шести облэнерго

Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил приватизацию государственных пакетов акций шести облэнерго на конкурентной основе, говорится в сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Речь идет о приватизации государственных пакетов акций «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».

Согласно сообщению, правительственное распоряжение «О приватизации объектов топливно-энергетического комплекса» было принято в понедельник, 18 февраля, во исполнение Национального плана действий на 2012 год по выполнению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы.

«Распоряжение дает возможность принять решение о приватизации шести объектов топливно-энергетического комплекса. В частности, это касается акций АО «Хмельницкоблэнерго», АО «Николаевоблэнерго», АО «Тернопольоблэнерго», АО «Запорожьеоблэнерго», АК «Харковоблэнерго», АО «Черкассыоблэнерго». Решение правительства позволит приватизировать государственные пакеты акций этих предприятий на конкурентной основе и обеспечить поступления денежных средств в государственный бюджет Украины», - сказано в сообщении Департамента информации КМУ.

В нем же указывается, что приватизация пакетов акций энергопоставляющих предприятий обеспечит привлечение в энергетическую отрасль средств частных инвесторов, что позволит осуществить реконструкцию и обновление оборудования предприятий. Как следствие, это должно гарантировать стабильную работу Объединенной энергетической системы Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха заявлял, что Украина планирует завершить приватизацию предприятий тепловой генерации и облэнерго до конца 2013 года.

***

Минфин в феврале выплатил 634,1 млн долл. по обязательствам перед МВФ

В феврале 2013 года Министерство финансов Украины осуществило первое в текущем году погашение и уплату процентов по обязательствам перед Международным валютным фондом (по программе stand-by 2008-2009 гг.), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, общая сумма платежа составила 413,75 СПЗ (специальные права заимствования), или 634,1 млн долл. США, или 5 млрд 068,6 млн грн (по курсу НБУ).

Также отмечается, что указанные расходы по погашению и обслуживанию государственного долга предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете на 2013 год».

По информации Минфина, следующий платеж по обязательствам перед МВФ приходится на май.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by. График выборки средств Украиной был рассчитан на два года с общим объемом 11 млрд СПЗ (около 16,4 млрд долл.). После согласования параметров программы 3 млрд СПЗ были зачислены в золотовалютные резервы Национального банка Украины.

В рамках этой программы stand-by Украина получила три транша общим объемом 7 млрд СПЗ (10,6 млрд долл.). Часть второго транша в размере 1,5 млрд долл. и третий транш в полном объеме были направлены непосредственно в Государственный бюджет Украины.

В 2010 году Украина и МВФ одобрили новую программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд СПЗ (около 15,4 млрд долл.).

***

Прокуратура предъявила авиакомпании МАУ иск на 18,6 млн грн

Прокуратура в суде требует от авиакомпании «Международные авиалинии Украины» уплатить 18,6 млн грн долга перед государственным предприятием «Антонов».

Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Согласно сообщению, 18 февраля прокуратура Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере заявила иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании задолженности в размере 18,6 млн грн. с частного акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в пользу государства в лице Министерства промышленной политики Украины и Государственного предприятия «Антонов».

Как объясняют в прокуратуре, долг возник в результате неуплаты за авиационные перевозки, выполненные самолетами Государственного предприятия «Антонов» в период с января по декабрь 2012 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1946 году) было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – Национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

***

Россия включила Украину в план интеграции на постсоветском пространстве

Россия намерена подключать Украину к углубленным интеграционным процессам на постсоветском пространстве.

Как сообщили УНИАН в МИД России, об этом говорится в Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

«Россия будет выстраивать отношения с Украиной как приоритетным партнером в СНГ, содействовать ее подключению к углубленным интеграционным процессам», - говорится в документе.

Отмечается, что Россия считает приоритетной задачу формирования Евразийского экономического союза, призванного не только максимально задействовать взаимовыгодные хозяйственные связи на пространстве СНГ, но и стать определяющей будущее стран Содружества моделью объединения, открытого для других государств. Подчеркивается, что приоритетными направлениями российской внешней политики являются развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками СНГ, дальнейшее укрепление СНГ - основы углубления регионального взаимодействия его участников, имеющих не только общее историческое наследие, но и обширный потенциал интеграции в различных сферах.

В Концепции говорится, что Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств - участников СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга, стремясь к интенсификации интеграционных процессов на пространстве Содружества. С государствами, которые проявляют готовность к этому, развиваются отношения стратегического партнерства и союзничества.

Кроме этого, Россия намерена активно способствовать развитию взаимодействия государств - участников СНГ в гуманитарной сфере на базе сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия, которое в условиях глобализации является важным ресурсом СНГ в целом и каждого государства - участника Содружества в отдельности. Особое внимание будет уделяться поддержке соотечественников, проживающих в государствах - участниках СНГ, согласованию договоренностей о защите их образовательных, языковых, социальных, трудовых, гуманитарных и иных прав и свобод.

В тоже время, Россия будет наращивать сотрудничество с государствами - участниками СНГ в сфере обеспечения взаимной безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной преступности, незаконной миграции. Первостепенными задачами являются нейтрализация указанных угроз, исходящих с территории Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и Закавказье.

В качестве одного из важнейших элементов современной системы обеспечения безопасности на постсоветском пространстве Россия рассматривает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сохраняется актуальность дальнейшей трансформации ОДКБ в универсальную международную организацию, способную противостоять современным вызовам и угрозам в условиях усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней районах.

В документе отмечается, что в этих целях Россия будет работать над дальнейшей реализацией потенциала СНГ, его укреплением в качестве влиятельной региональной организации, форума для многостороннего политического диалога и механизма многопланового сотрудничества в сферах экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами.

Кроме этого, отмечается, Россия будет содействовать практической реализации Договора о зоне свободной торговли, призванного качественно модернизировать нормативно-правовую базу торгово-экономического сотрудничества государств - участников СНГ.

Также Россия продолжит играть активную роль в политико-дипломатическом урегулировании конфликтов на пространстве СНГ, в частности будет участвовать в поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья.

«Уважая право партнеров по Содружеству на выстраивание отношений с другими международными субъектами, Россия выступает за всеобъемлющее выполнение государствами - участниками СНГ взятых на себя обязательств в рамках региональных интеграционных структур с российским участием, обеспечение дальнейшего развития интеграционных процессов и взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ», - говорится в документе.

Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности Российской Федерации.

***

Украинские компании в первом полугодии осуществят 4-5 корпоративных выпусков еврооблигаций

В первом полугодии 2013 г. можно ожидать 4-5 корпоративных выпусков еврооблигаций, сообщили в пресс-службе инвестиционной компании Dragon Capital со ссылкой на генерального директора компании Томаша Фиалу.

«В первом полугодии будет несколько - четыре-пять корпоративных выпусков еврооблигаций, причем в хороших объемах и по хорошим ставкам, около 8% в долларах», - отметил Т.Фиала.

Он также сообщил, что «в лучшем случае» одно ІPO украинской компании «до лета будет», при условии, что мировая экономика будет и далее развиваться так, как в последний год. Позитивным сигналом для проведения размещений, по мнению Т.Фиалы, может стать возобновление Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, с 29 января по 12 февраля в Украине работала миссия Международного валютного фонда.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).

***

Беларусь может выставить на приватизацию принадлежащий ей участок нефтепровода «Дружба»

Руководитель белорусского госкомитета по имуществу Георгий Кузнецов заявил во вторник, 19 февраля, о целесообразности приватизации принадлежащего Белоруссии участка нефтепровода «Дружба».

«Я считаю, что все, что лежит в земле, в нашей земле, должно работать, должно быть загружено на полную мощность, чтобы был хороший транзит и государство получало прибыль», - сказал чиновник, отметив, что южная ветка «Дружбы» на данный момент загружена не полностью, а по северной ветке транзит нефти вообще не осуществляется.

«Все должно приносить отдачу, - подчеркнул Кузнецов. - Какой смысл в мертвом железе?».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Татарстане, проходит через регионы России до белорусского Мозыря, где разделяется на две ветки: южную (идет через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию) и северную (уходит в Польшу и Германию). Раньше северной веткой назывался отрезок трубы, уходящий в Литву и Латвию, но после аварии в 2006 году прокачка в страны Балтии полностью остановлена. Общая мощность нефтепровода – 66,5 млн тонн нефти в год, сейчас прокачивается около 33 млн тонн.

В начале прошлого года первый вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко говорил, что пока данная тема не прорабатывается, но это вопрос времени. Покупатели могут быть разные, не только российские, убеждал чиновник.

В любом случае, без участия Семашко вопрос приватизации белорусского участка «Дружбы» рассматриваться не будет, уверен аналитик белорусского агентства «Экспоинфо» Антон Платов, передает Газета.RU.

В «Транснефти» заявили, что не заинтересованы в приобретении белорусской трубы. «Мы точно не знаем, каково состояние труб, за исключением того, что состояние северной ветки очень плохое, так как после прекращения поставок трубы не обслуживались, — рассказывает представитель нефтепроводной монополии Игорь Демин. – Также хочется отметить, что Кузнецов сам говорил о «мертвом железе». Мертвое железо нам не нужно».

Справка УНИАН. Нефтепровод "Дружба" был введен в эксплуатацию в 1994 году, а через 10 лет после этого был проложен параллельный трубопровод большего диаметра "Дружба-2". Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

***

Янукович поручил Кабмину ускорить выполнение Программы экономических реформ

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров ускорить выполнение и улучшить состояние реализации Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства, в частности, поручил премьер-министру ускорить внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроектов, подготовленных во исполнение Национального плана действий на 2012 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Президент также поручил правительству обеспечить в проекте изменений к Государственному бюджету на 2013 год первоочередное финансирование расходов на выполнение закона «Об экстренной медицинской помощи», в первую очередь что касается повышения уровня оплаты труда медработников системы экстренной медицинской помощи, реализации второго этапа национального проекта «Своевременная помощь» - образование единых региональных оперативно-диспетчерских служб с использованием современных GPS-технологий для сокращения времени прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту и постепенное обновление автопарка центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В контексте внесения изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» В.Янукович поручил обеспечить реформирование сферы предоставления административных услуг, в частности создание центров предоставления административных услуг, и функционирование Единого государственного портала административных услуг.

В поручении Президента также говорится о необходимости разработки и внесения в установленном порядке на рассмотрение парламента законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к субъектам ведения хозяйства мер реагирования в виде полной или частичной остановки производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ (предоставления услуг) в соответствии с постановлением административного суда.

Отдельное внимание В.Янукович обратил на важность осуществления действенных мер для улучшения условий ведения бизнеса и обеспечения вхождения Украины в 2013 году в первую сотню государств по рейтингу Всемирного банка «Doing Business».

В поручении также говорится о том, что правительство должно проанализировать состояния реализации действующих программ международной технической и финансовой помощи и принять по результатам проведенного анализа меры по повышению эффективности использования такой помощи.

Кабинет министров также должен усовершенствовать систему предоставления административных услуг, связанных с использованием автотранспортных средств, для чего, в частности, должен обеспечить реализацию пилотного проекта по созданию в городе Киеве центра Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел по предоставлению услуг, связанных с использованием автотранспортных средств. Правительству необходимо решить вопрос подключения всех регистрационно-экзаменационных подразделений Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел к Единому государственному реестру исполнительных производств, Государственному реестру обременений движимого имущества, а также пользования данными этих реестров на бесплатной основе. В поручении главы государства говорится о необходимости осуществления мероприятий по улучшению материально-технического и кадрового обеспечения регистрационно-экзаменационных подразделений Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

***

Минфин привлек 126,77 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 19 февраля

Министерство финансов Украины во вторник, 19 февраля, привлекло в государственный бюджет 126,77 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил 10 из 11 заявок, поданных на приобретение 2-летних валютных госбумаг, доходность при этом была снижена до 8,07% (против 8,1% на аукционе 12 февраля).

В то же время министерство оставило неудовлетворенными 5 заявок (на сумму 165 млн грн) на гривневые бумаги со сроком погашения 20 ноября 2013 года и 4 заявки (на сумму 7,53 млн долл.) на валютные 3-летние госбумаги.

Гривневые ОВГЗ со сроком обращения 5 и 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин 12 февраля привлек в госбюджет 92,013 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Минфин в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ.

Согласно графику на текущий месяц, ОВГЗ-аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

Справка УНИАН. По состоянию на 19 февраля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 199,869 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 116,869 млрд грн, в собственности банков - 69,284 млрд грн, нерезидентов - 4,928 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

***

Январский спад производства в Украине говорит о приближающейся рецессии - эксперт

Спад производства в январе с учетом отрицательных темпов роста во второй половине прошлого года говорит о приближающейся рецессии.

Такое мнение УНИАН высказал начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

По словам эксперта, основными причинами спада производства являются неблагоприятная ситуация в мировой экономике, что сдерживает спрос на украинский экспорт (продукцию металлургии, машиностроения, химической промышленности) и глубокий спад (на 20-30%) в нефтеперерабатывающей промышленности, что связано с практически полной остановкой отечественных нефтеперерабатывающих мощностей по причине их технической отсталости и неконкурентоспособности. «Учитывая то, что внешний спрос останется слабым в первой половине 2013 года, мы не ожидаем ускорения динамики производства в ближайшее время. В результате темп роста промпроизводства и темп роста ВВП в этом году могут не превысить 1-2%, причем при менее благоприятном развитии событий в мировой экономике нельзя исключать и отрицательных темпов роста», - сказал Д.Сологуб.

Другой эксперт - начальник отдела стратегического планирования «Укрсоцбанка» (ТМ UniCreditBank) Агшин Мирзазаде также полагает, что восстановление мировой экономики происходит медленными темпами. «Внутренний рынок не обеспечивает промышленность необходимым спросом и, скорее всего, данная негативная тенденция продлится до середины 2 квартала этого года. После чего наступит медленное восстановление, которое по итогам года должно вывести показатель роста промышленности в небольшой плюс (около 1%-2%)», - сказал А.Мирзазаде.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года составил 3,2%.

В декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года спад составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%. В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН