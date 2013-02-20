ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «АрселорМиттал Кривой Рог» объявил об увольнении более тысячи работников» пишет: два этапа программы добровольного освобождения утверждены приказом предприятия. Условия проведения программы распространяются на работников, имеющих не менее трех лет стажа работы в компании…

http://delo.ua/business/arselormittal-krivoj-rog-objavil-ob-uvolnenii-bolee-tysjachi-ra-197691/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: МВФ получил от Украины первый в 2013-ом платеж, а промпроизводство падает» подает основные экономические события за 19 февраля…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-mvf-poluchil-ot-ukrainy-pervyj-v-2013-om-pl-197675/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Все в стали», в котором пишет: частичное восстановление внешнего спроса на металл, а также увеличение внутреннего рынка потребительских товаров позволили украинской промышленности вдвое сократить темпы спада производства в январе - до 3,2%. Это положительный сигнал для экономики, отмечают эксперты, поскольку говорит о том, что уже к марту ее рецессия может завершиться…

http://www.kommersant.ua/doc/2131271

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Андрей Стасевский: в начале марта мы хотим пойти на крайние меры» подает интервью главы Нацкомфинуслуг, который рассказал о проблемах регулирования финансового рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/2131404

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«Сегодня» в публикации «Польша хочет от Украины реформ» пишет: сегодня вечером Виктор Янукович вылетает в Польшу для беседы с президентом республики. Данный визит будет третьей зарубежной поездкой президента в течение февраля, причем почти сразу за ним будет и четвертый — 25-го он будет участвовать в саммите Украина-ЕС в Брюсселе. Два предстоящих визита взаимосвязаны между собой…

http://www.segodnya.ua/politics/power/Polsha-hochet-ot-Ukrainy-reform.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине предлагают метить бензин» пишет: с 2014 года все бензины должны иметь в своем составе 5% биоэтанола. Депутат предлагает продавать и чистый А-95…

http://www.segodnya.ua/economics/transport/V-Ukraine-predlagayut-metit-benzin-.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Российские шахтеры обвинили экс-генпрокурора Украины в рейдерстве» пишет: руководство кемеровского производственного холдинга «Заречная» просит защиты у генпрокурора Юрия Чайки от его бывшего украинского коллеги Геннадия Васильева…

http://izvestia.ru/news/545214

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Также «Известия» в публикации «Нелегальные мигранты просят Путина об амнистии» пишут: в Федерации мигрантов России считают, что решение принесет бюджету дополнительные миллиарды…

http://izvestia.ru/news/545280

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«Ведомости» в публикации «ЦБ: более половины теневых операций может контролировать одна группа лиц» пишут: только в прошлом году на зарубежные счета из России незаконно переведены 49 млрд долларов, а бюджет недополучил около 600 млрд рублей…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/9292521/ottok_pod_kontrolem

(УНИАН)