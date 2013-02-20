Заседание ВР снова не открылось - оппозиция продолжает блокировать трибуну
10:27, 20 февраля 2013Разное
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Заседание Верховной Рады сегодня не открылось, оппозиция продолжает блокировать трибуну парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале ВР находятся народные депутаты из всех фракций парламента.
Трибуну блокируют депутаты из фракции «Батькивщина», а президиум парламента - депутаты из фракции «УДАР». Депутаты из фракции «Свобода» частично находятся на своих рабочих местах, а частично - неподалеку от трибуны.
На данное время проходят консультации лидеров фракций у председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака.
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