Правительство Болгарии ушло в отставку из-за массовых акций протеста
11:32, 20 февраля 2013Разное
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Правительство Болгарии ушло в отставку.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», это связано с массовыми акциями протеста после повышения цен на электричество и отопление.
«Я не хочу участвовать в работе правительства в условиях, когда полиция избивает народ», - заявил в парламенте премьер-министр Бойко Борисов.
Накануне в Софии акции протеста вылились в столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон есть пострадавшие.
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