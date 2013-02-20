Правительство Болгарии ушло в отставку из-за массовых акций протеста

Правительство Болгарии ушло в отставку.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», это связано с массовыми акциями протеста после повышения цен на электричество и отопление.

«Я не хочу участвовать в работе правительства в условиях, когда полиция избивает народ», - заявил в парламенте премьер-министр Бойко Борисов.

Накануне в Софии акции протеста вылились в столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон есть пострадавшие.