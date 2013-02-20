Кожара рассчитывает подписать четыре документа на саммите Украина-ЕС

Украина рассчитывает по итогам саммита Украина - Европейский Союз, который пройдет 25 февраля в Брюсселе, подписать четыре документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

"На сегодняшний день предусматривается подписание четырех документов по результатам саммита", - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что Украина рассчитывает подписать Совместное заявление по результатам саммита и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС на сумму более 600 млн евро.

Также министр сообщил, что надеется на подписание Меморандума о начале диалога между Украиной и ЕС по вопросам бизнес-климата и на подписание 7-го совместного отчета по выполнению Меморандума между Украиной и ЕС по взаимопониманию и сотрудничеству в энергетической сфере.

Напомним, МИД Украины заявлял, что главным вопросом повестки дня брюссельского саммита Украина-ЕС будет перспектива заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЕС готов подписать соглашение с Украиной, если Киев продемонстрирует прогресс

Глава МИД Литвы призвал ЕС предоставить перспективу странам «Восточного партнерства»

Соглашение между Украиной и ЕС находится "под большим знаком вопроса" - польский эксперт