Анонс на 21 февраля

* Состоится IV Международная конференция «Коммерческое плодоовощеводство в Украине - 2013». Организаторы: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» и агентство «AgriEvent». Участники: зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень, президент УКАБ Алекс Лисситса, советник правления Credit Agricole Bank Жан-Жак Эрве, менеджер по закупкам отдела свежих овощей и фруктов, МЕТРО Кэш энд Керри Украина Валентина Гилко, директор ООО «Брусвяна» Лилиана Дмитриева, зам.директора ООО «Буковинский сад» Корпорация «Сварог Вест Груп» Ярослав Федоришин, консультант по ягодным культурам ООО «Фруктовый проект» Джереми Дарби и др.

* Состоится брифинг заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Галины Гереги.

* Состоится пленарное заседание XI сессии Киевсовета VI созыва.

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится открытие международной научно-практической конференции по развитию зеленого хозяйства в большом городе. В конференции также примут участие ведущие эксперты из стран Прибалтики, Голландии, Чехии, Армении, Китая, России и Казахстана. Состоится брифинг с участием первого зам.председателя КГГА Александра Мазурчака, ген.директора КО «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, советника по сельскому хозяйству посольства Нидерландов в Украине Эверта Яна Краенбирка и профессора PUM Королевства Нидерландов Ролли Де Верда.

* Круглый стол по вопросам защиты жилищных и имущественных прав детей. Планируется обсудить системные нарушения имущественных и жилищных прав детей, выявленные органами прокуратуры Украины, вопросы обеспечения прав несовершеннолетних при обращении взыскания на имущество должника,вопросы сохранения и защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; состояния подготовки программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, обеспечение жилищных прав ребенка в случае изменения места жительства родителей; участия органа опеки и попечительства при принятии решений об отчуждении жилья, принадлежащего ребенку на праве собственности или праве пользования (ипотека, конфискация имущества родителей и т. д.).

* Круглый стол на тему: «Каковы шансы Украины заключить Соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году?». Участники: Энтони Т.Салвия, Валерий Мунтиян (участие утверждается), Андрей Ермолаев, Михаил Погребинский, Максим Михайленко, Дмитрий Выдрин и др. Вопросы к обсуждению: Каковы шансы правительства выполнить свои обязательства перед ЕС в намеченные сроки? (включая вопрос Тимошенко). Какие реформы наиболее приоритетны и какие шаги должно предпринять правительство для их внедрения? Является ли соглашение об ассоциации выгодным для Украины? Какие выгоды получит ЕС от соглашения? Будет ли реакция Кремля на события вокруг диалога Украины-ЕС и если будет, то какая? Какие альтернативы соглашению об ассоциации есть у Украины, Таможенный союз или свой путь?

* Пресс-конференция Европейской Бизнес Ассоциации на тему: "Кризисная ситуация: Лицензирование импорта. Блокада ввоза лекарственных средств в Украину". Участники: член правления Комитета ЕБА по здравоохранению Кшиштоф Сидлецки; сопредседатель Комитета по вопросам здравоохранения Американской торговой палаты в Украине Борис Даневич; глава Совета директоров Ассоциации производителей инновационных препаратов APRаD Виталий Гордиенко; исполнительный директор Ассоциации производителей инновационных препаратов APRаD Юрий Савко; исполнительный директор Ассоциации дистрибьюторов "Фармукраина" Денис Шевченко; исполнительный директор Комитета ЕБА по здравоохранению Наталия Сергиенко.

* Круглый стол на тему: "Утилизация боеприпасов в Украине: кто гарантирует безопасность украинцам?". Приглашены: Сергей Каплин, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны; Владимир Охрамович, зам.директора Департамента утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов МО Украины; Василий Литвинчук, руководитель Агентства по материально-техническому обеспечению НАТО в Украине; Герхард Хагнер, военный атташе Посольства Германии в Украине, Андрей Борисов, старший консультант Секретариата Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны и др.

* В рамках V Международной конференции Украинского форума благотворителей "Благотворительность: подотчетно, прозрачно, публично" состоится круглый стол на тему: "Новый закон Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях": какие изменения ожидают сектор?". Участники круглого стола обсудят: Новые стандарты управления и прозрачности деятельности благотворительных организаций. Как теперь можно проконтролировать целевое использование благотворительной помощи? Новые возможности для привлечения ресурсов на благотворительную деятельность.

* Состоится презентация первого в Украине мобильного приложения для будущих мам «Моя Звездочка». Приложение создано в рамках новой социальной программы «Мобильное здоровье от «Киевстар». Участники: Татьяна Пецько, менеджер программ социальной ответственности «Киевстар», Олег Данилкив, зав.отделения амбулаторной помощи № 1 клиники ISIDA; Ольга Черепанова, директор диджитал издательства «Глоуберри Букс».

* В Клубе Кабинета Министров Украины состоится обсуждение Закона Украины "О внутренней торговле". Участники: Сергей Потимков, зам.главы фонда Госимущества Украины, Юрий Аксентьев, зам.руководителя Секретарита Кабинета Министров Украины, Юрий Павленко, зам.министра экономической торговли и развития. Среди спикеров - глава ассоциации Союз Защиты Предпринимателей Сергей Доротич, сопредседатель Координационного совета по вопросам малого и среднего бизнеса Владимир Левин, Оксана Продан, представители крупных рынков (Троещинский, Семерка, Барабашова и т. д.).

* Круглый стол на тему: "Перспективы защиты банковских депозитов: может ли украинский вкладчик быть спокоен за свои сбережения?" Вопросы: состояние депозитного портфеля украинских банков; надежность украинских банков - как меняется ситуация; эффективность действий госорганов по повышению надежности финансовых учреждений; выплаты вкладов через Фонд гарантирования вкладов физлиц.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63