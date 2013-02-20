ТОП-10 (20 февраля)

Возобновление поставок туркменского газа возможно уже в этом году – Ставицкий

Украина надеется покупать туркменский газ по цене меньше 280 долл.

Кабмин разрешил продажу контрольного пакета акций «Донбассэнерго»

Украина может ввести пошлины на импорт нефтепродуктов

Фонд госимущества готовит к продаже 75% акций «Волыньоблэнерго»

Ferrexpo отказалась от выпуска евробондов

Прибыль украинских банков в январе сократилась на 11%

Работы на объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС возобновлены

Украина получила право поставлять продукцию птицеводства в Евросоюз

Азаров поручил правительству проработать вопрос господдержки ГМК

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Возобновление поставок туркменского газа возможно уже в этом году – Ставицкий

Возобновление поставок туркменского газа в Украину возможно уже в текущем году, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы ожидаем возобновления поставок уже в текущем году».

Министр также сообщил, что Украина планирует закупать туркменский газ в объеме около 10 млрд кубометров в год.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

В тот же день Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

В среду, 20 февраля, премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому и министру экономики Игорю Прасолову «немедленно» начать подготовку документов, необходимых для реализации договоренностей в газовой сфере, достигнутых с Туркменистаном.

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Украина надеется покупать туркменский газ по цене меньше 280 долл.

Украина надеется, что цена туркменского газа, поставки которого могут быть возобновлены уже в 2013 году, будет меньше 280 долларов за тысячу кубометров, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Переговоры идут, но выскажу свое личное мнение: мы в последнее время работаем над вопросом спотовых рынков. Если взять спотовую цену и вычесть транзитную составляющую, то мы выйдем на экономически обоснованную цену для Украины. Думаю, что цена будет меньше 280 долларов», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину. В тот же день Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа.

В среду, 20 февраля, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому и министру экономики Игорю Прасолову «немедленно» начать подготовку документов, необходимых для реализации договоренностей в газовой сфере, достигнутых с Туркменистаном.

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Кабмин разрешил продажу контрольного пакета акций «Донбассэнерго»

Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго».

Об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

«60,77% акций "Донбассэнерго" переданы нам на приватизацию, будет продано одним пакетом на приватизационном конкурсе», - сказал А.Рябченко.

В то же время глава ФГИУ отметил, что приватизационный конкурс планируется провести в апреле текущего года. «Продажу запустим очень быстро, ожидаем в апреле этого года», - отметил глава ФГИУ.

При этом глава ФГИУ заявил, что 25% акций «Донбассэнерго» останутся в государственной собственности.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн.

В конце декабря 2012 года компания «Донбассэнерго» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн. В начале февраля 2013 года компания «Донбассэнерго» выразила намерение привлечь у «Ощадбанка» краткосрочный кредит еще на 385 млн грн.

На данный момент 85,77% акций компании «Донбассэнерго», принадлежащих государству, находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».

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Украина может ввести пошлины на импорт нефтепродуктов

Украина для восстановления отечественной нефтепереработки может ввести пошлины на импорт нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Правительство на данный момент дорабатывает вопрос о стимулировании нефтепереработки в стране... Может быть рассмотрен вопрос об импортных пошлинах» - заявил министр.

При этом Э.Ставицкий сообщил, что в марте ожидается запуск Одесского НПЗ, простаивающего с октября 2010 года.

Министр также добавил, что планируется запуск и крупнейшего в Украине Лисичанского НПЗ, который был остановлен собственником - компанией ТНК-ВР - в апреле 2012 года, после того, как власти Украины отказались пойти на ультимативное требование компании установить пошлины на импортные нефтепродукты.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2010-2011 гг. Министерство энергетики и угольной промышленности уже выступало с инициативой ввести импортные пошлины. Однако созданная межведомственная комиссия во главе с первым вице-премьером Андреем Клюевым осенью 2011 года выступила против введения пошлин на импорт нефтепродуктов, поскольку отечественные НПЗ не производят качественные нефтепродукты по стандарту "Евро-4" и "Евро-5".

Кроме того, против введения пошлины выступают крупнейшие нефтетрейдеры, считая, что в противном случае произойдет скачок цен на нефтепродукты.

По данным Госкомстата, нефтеперерабатывающие заводы Украины в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефть и нефтепродукты из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

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Фонд госимущества готовит к продаже 75% акций «Волыньоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению конкурса по продаже 75% госпакета акций Публичного акционерного общества «Волыньоблэнерго», говорится в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" от 20 февраля т.г.

Согласно сообщению, Фонд госимущества предложил потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи акций «Волыньоблэнерго».

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продать все акции «Волыньоблэнерго», которые принадлежат государству, хотя предыдущие приватизационные конкурсы предусматривали сохранение в госсобственности 25% пакетов энергоснабжающих компаний.

Ранее Кабинет министров исключил «Волыньоблэнерго» из перечня стратегических предприятий.

В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежат кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.

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Ferrexpo отказалась от выпуска евробондов

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, отказалась от выпуска евробондов по причине расширения кредитных спредов и устойчивых финпозиций компании, сообщила компания на Лондонской фондовой бирже.

"Компания приняла решение не продолжать выпуск евробондов с учетом расширения кредитных спредов с начала февраля, а также в связи с текущими позициями ликвидности компании и других доступных источников финансирования", - отметили в Ferrexpo.

Согласно сообщению, Ferrexpo намерена поддерживать долгосрочный диалог с инвесторами и будет продолжать рассматривать международные рынки заемного капитала как потенциальный источник финансирования с учетом рыночных условий.

Как сообщал УНИАН, по информации Ferrexpo, компания начала подготовку к выпуску евробондов, назвав организаторами этого выпуска банки Morgan Stanley и Credit Suisse и уточнив при этом, что время выпуска евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

Международные рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоили ожидаемым пятилетним евробондам Ferrexpo на 500 млн долл. рейтинг «B».

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo является крупнейшим экспортером железорудных окатышей из Украины и СНГ и седьмым по величине экспортером в мире. Основными активами являются Полтавский и Еристовский ГОКи. Основные потребители – сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2012 финансовом году уменьшила общий объем производства окатышей по сравнению с 2011 годом на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

В 2012 году компания добыла 29,76 тыс. тонн железной руды, что практически соответствует уровню 2011 года (29,637 тыс. тонн).

Производство концентрата в 2012 году увеличилось на 1,9% - до 11,7 млн тонн.

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Прибыль украинских банков в январе сократилась на 11%

Прибыль банков Украины в январе 2013 года составила 580 млн грн, что на 11% меньше показателя января 2012 года, сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, активы банков в январе выросли на 0,9% или на 10,153 млрд грн — до 1,137 трлн грн.

При этом общие активы банков выросли также на 0,9% - до 1,279 трлн грн.

Сумма предоставленный кредитов в прошлом месяце снизилась на 0,9% или 7,5 млрд грн — до 807,805 млрд грн, объем долгосрочных кредиты сократился на 0,4% - до 392,6 млрд грн.

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе 2013 года вырос на 2,7%, или 1,93 млрд грн, — до 74,45 млрд грн.

Обязательства банков в январе выросли на 1%, или 9,1 млрд грн, — до 966,984 млрд грн. При этом средства юрлиц выросли на 2,9%, или 5,9 млрд грн, — до 208,4 млрд грн (из них срочные — 86,8 млрд грн), средства физлиц — на 2,3%, или 8,41 млрд грн, — до 372,413 млрд грн (из них срочные — 298,600 млрд грн).

Капитал банков в январе 2013 года вырос на 0,6% - до 170,361 млрд грн, регулятивный капитал на 1,3% - до 181,245 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Общие активы банков в 2012 году выросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при этом в структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%.

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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Работы на объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС возобновлены

Французская компания «Новарка» 20 февраля возобновила все работы на объекте «Укрытие», которые были прекращены после обрушения 12 февраля кровли в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС.

«С 20 февраля компания "Новарка" возобновляет работы по монтажу металлоконструкций и обшивки арки в зоне свободного доступа (монтажной площадки НБК)», - сказано в сообщении со ссылкой на письменное уведомление компании руководства Чернобыльской АЭС.

Также в сообщении ЧАЭС отмечается, что в настоящее время персонал ЧАЭС ведет работы по расчистке завала, образовавшегося в результате обвала части стенной конструкции и кровли машинного зала четвертого блока ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м. Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли 12 февраля в машинном зале четвертого блока Чернобыльской АЭС были прекращены, изменений радиационной обстановки не зафиксировано.

Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие». Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.

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Украина получила право поставлять продукцию птицеводства в Евросоюз

Украина получило положительное решение относительно импорта продукции птицеводства украинского производства на рынок Европейского Союза (ЕС), что стало возможным после вступления регламента ЕС N88/2013, сообщили в представительстве Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

"Это событие стало завершающим звеном в совместных усилиях украинского правительства и бизнеса, направленных на открытие европейского рынка для отечественной сельскохозяйственной продукции", - отметили в представительстве.

Согласно сообщению, следующим шагом властей на пути выхода украинских предпринимателей на новые рынки сбыта будут усилия, направленные на открытие рынка ЕС для отечественной мясомолочной продукции, которая будет соответствовать европейским стандартам качества продуктов питания.

Ранее, 4 декабря 2012 года на заседании постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората «САНКО» Европейской Комиссии было принято решение о включении Украины в список стран, производители которых выполнили соответствующие требования ЕС и смогут поставлять на европейский рынок продукцию домашней птицы, мяса диких птиц, яиц и яичных продуктов.

При этом в регламент были внесены изменения до начала фактических поставок.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, поголовье птицы в Украине в 2013 году увеличится по сравнению с 2012 годом на 7% – до 228,8 млн голов.

В январе 2013 года поголовье птицы выросло на 7,8% по сравнению с январем 2012 года - до 206,4 млн голов

В 2012 году поголовье птицы в Украине увеличилось на 6,5% против 2011 года и составило 213,9 млн голов.

Справка УНИАН. Эксперты прогнозируют увеличение экспорта курятины в 2013 году до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году. При этом объем производства курятины в 2012 году, по оценкам Союза птицеводов, составил около 1,05 млн тонн.

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Азаров поручил правительству проработать вопрос господдержки ГМК

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству проработать вопрос господдержки предприятий горно-металлургического комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее поручение Н.Азаров дал сегодня в ходе заседания Кабинета министров вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу, а также руководству Минэкономразвития, Минпромполитики, Минэнергоугля, Минфину, Мининфраструктуры и другими органами власти.

В сообщении отмечается, что согласно поручению, правительство должно «обеспечить подготовку предложений по повышению эффективности деятельности предприятий горно-металлургического комплекса, в частности, проработать вопрос предоставления государственной поддержки таким предприятиям».

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать рабочую группу по вопросам предоставления поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

Справка УНИАН. 30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий». В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений. С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

В конце января Кабмин своим постановлением перенес срок действия разрешения электрометаллургическим предприятиям покупать электроэнергию для своих технологических нужд по льготному тарифу, равному оптовой рыночной цене без дотации с 1 февраля до 31 декабря 2013 г.

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